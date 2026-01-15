Lone Star anuncia la venta de SENQCIA a Noritsu Koki

DALLAS, NUEVA YORK, LONDRES y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) anunció hoy que una filial de Lone Star Fund XI, L.P. ha celebrado un acuerdo definitivo para la venta de SENQCIA Corporation (“SENQCIA”), proveedor líder de productos y soluciones de construcción de carácter crítico para la operación en Japón, a Noritsu Koki Co., Ltd., en una transacción que representa un valor empresarial total aproximado de 519 millones de dólares.

Con sede en Tokio, SENQCIA desarrolla, diseña y distribuye soluciones estructurales esenciales que mejoran la resiliencia, la integridad y la seguridad a largo plazo de edificios e infraestructuras. El portafolio diversificado de productos de la compañía atiende a una amplia gama de mercados finales y tipos de activos inmobiliarios, utilizados en numerosas propiedades emblemáticas en todo Japón. Las soluciones de SENQCIA contribuyen a abordar desafíos estructurales clave del país, incluidos el aumento del riesgo de desastres naturales y el envejecimiento de la infraestructura y del parque edilicio.

Durante el período de propiedad de Lone Star, SENQCIA ha fortalecido su estrategia de salida al mercado y reforzado su resiliencia operativa. La compañía ha mejorado la competitividad de sus productos y ha seguido desarrollando su modelo de negocio diferenciado e integrado de ventas e instalación, con un enfoque fab-light. Junto con el equipo directivo, Lone Star ha posicionado a SENQCIA hacia mercados finales de mayor crecimiento y valor agregado, incluida la ampliación de su exposición a la economía digital mediante infraestructura de datos y fabricación de semiconductores, donde la confiabilidad, el desempeño sísmico y la capacidad de ejecución son factores críticos.

“Estamos muy satisfechos de haber alcanzado este acuerdo, que representa un hito importante en la evolución de SENQCIA”, afirmó Donald Quintin, director ejecutivo de Lone Star. “Al trabajar en colaboración con el equipo directivo, aplicamos una estrategia enfocada en la creación de valor y un enfoque disciplinado de asignación de capital para fortalecer el negocio y respaldar su crecimiento como proveedor líder de soluciones de construcción críticas para la operación”.

Mitsuo Matsunaga, presidente ejecutivo de Lone Star en Japón, agregó: “En los últimos años, SENQCIA ha ampliado de manera significativa su plataforma de crecimiento mediante iniciativas orgánicas e inversiones selectivas, lo que se ha traducido en una posición competitiva más sólida y una base firme para la próxima etapa de crecimiento de la compañía bajo la propiedad de Noritsu. Agradecemos al equipo directivo y a los empleados de SENQCIA por su colaboración y compromiso durante nuestro período de propiedad, y le deseamos a la empresa un éxito continuo en el futuro. Lone Star mantiene un fuerte compromiso con Japón y continúa evaluando activamente nuevas oportunidades de inversión en las que podamos respaldar la creación de valor a largo plazo”.

La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre y a las aprobaciones correspondientes.

Acerca de Lone Star

Lone Star es una empresa de inversión líder que asesora a fondos que invierten a nivel global en capital privado, crédito e inmobiliario. Con 30 años de exitosa experiencia en la gestión de fondos, son inversores de valor experimentados que buscan oportunidades en situaciones que están en transición o resultan complicadas por factores estructurales o financieros específicos, independientemente de las condiciones de mercado dominantes. Su amplia base de directivos y profesionales expertos en operaciones garantiza una sólida base para el éxito de las inversiones y la toma de decisiones estratégicas. Desde la creación de su primer fondo en 1995, Lone Star ha creado 25 fondos de capital privado por un valor total aproximado de 95.000 millones de dólares. Para más información sobre Lone Star Funds, visite www.lonestarfunds.com. Síganos en LinkedIn.

