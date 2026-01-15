Pet Service Holding N.V. annonce un accord pluriannuel avec Figo Pet Insurance

ZAANSTAD, Netherlands--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Pet Service Holding N.V. (PSH) (Paris:ALPET) annonce un accord de coopération pluriannuel avec Figo Pet Insurance, l’un des principaux fournisseurs d’assurances pour animaux de compagnie aux Pays-Bas. Avec ce partenariat, PSH élargit sa gamme de services avec une nouvelle catégorie de produits, qui devrait contribuer au développement de revenus récurrents et structurels.

L’accord de coopération porte sur la distribution des produits d’assurance pour animaux de Figo via certaines plateformes B2C de PSH, notamment Dierenapotheek.nl, Dierapotheek.com et Pharmacy4Pets.nl, où les clients peuvent souscrire directement à un contrat d’assurance en ligne, dans des environnements familiers et dignes de confiance.

Taille et potentiel du marché

Le marché néerlandais de l’assurance pour animaux de compagnie représente un volume de près de 120 millions d’euros par an. Actuellement, seuls environ 5% des animaux aux Pays-Bas sont assurés, tandis que la démocratisation et popularité des assurances pour animaux a fortement augmenté ces dernières années. Le marché est ainsi encore à un stade précoce d’adoption : relativement modeste en valeur, mais doté d’un fort potentiel de croissance avec une majorité d’animaux n’étant pas assurés. La demande est stimulée par la hausse des coûts des soins vétérinaires, et par une prise de conscience accrue des propriétaires d’animaux. PSH y voit une opportunité importante de développer une source de revenus supplémentaire aux côtés de ses produits et services existants. Figo Pet Insurance est un acteur de premier plan sur ce marché et constitue donc le partenaire idéal pour PSH.

Figo Pet Insurance

Figo Pet Insurance, société spécialisée dans l’assurance santé des animaux de compagnie, est présente aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France et développe ses produits d’assurance avec le soutien des experts vétérinaires internes. Cette approche garantit que les animaux reçoivent les meilleurs soins possibles tout en protégeant les propriétaires contre les frais vétérinaires imprévus.

Figo Pet Insurance (marque déposée de Veterfina N.V.) fait partie de Pinnacle Pet Group (PPG), le leader européen du marché de l’assurance pour animaux.

Positionnement stratégique

Par l’ajout des services d’assurance à son offre, PSH renforce sa position dans l’écosystème des soins pour animaux. Grâce à ce partenariat, l’entreprise peut désormais informer sa clientèle existante, qui regroupe plus d’un million de propriétaires d’animaux, des avantages de l’assurance pour animaux – aidant ainsi les clients à réduire le stress lié aux coûts vétérinaires élevés et imprévus. Cet accord pluriannuel représente une première étape dans la stratégie de PSH vers un modèle économique plus large, avec une part plus importante de revenus récurrents, en ligne avec la stratégie de croissance par acquisitions (« buy-and-build ») de PSH.

Ron van Veldhoven, PDG de Pet Service Holding, a déclaré :

« Du fait de l’évolution de la réglementation sur le marché vétérinaire, nous accélérons notre orientation vers de nouveaux flux de revenus récurrents. Ce partenariat pluriannuel, conclu avec Figo, représente une première étape structurante dans cette transition. Avec plus d’un million de propriétaires d’animaux dans notre base de clients, nous voyons d’importantes opportunités pour développer les produits d’assurances, tout en confortant d’avantage notre position sur le marché européen des soins pour animaux. »

Impacts et transition stratégique

En raison des exigences réglementaires vétérinaires, PSH a cessé en 2025 la vente de certains médicaments vétérinaires délivrés uniquement sur ordonnance, induisant une baisse du chiffre d’affaires sur le segment vétérinaire. Cette décision fait suite à une lettre d'avertissement officielle émise le 17 décembre 2025 par l’Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des productions de consommation (NVWA), à l’attention de Panacea DM B.V.1, indiquant que certains médicaments vétérinaires classés UDA ne peuvent être proposés conformément à la réglementation aux Pays-Bas et des autres pays membres de l’Union Européenne.

PSH profite de cette phase de transition pour élargir ses revenus existants tout en développant des services moins sensibles à la réglementation. Cet accord pluriannuel avec Figo Pet Insurance constitue la première étape structurelle de cette nouvelle stratégie de revenus, axée sur des flux de revenus récurrents et alignée avec la vision « buy-and-build » de PSH.

À propos de Pet Service Holding NV

Pet Service Holding NV est un leader dans le domaine des soins aux animaux aux Pays-Bas. Nous visons à nous différencier sur ce marché concurrentiel en rassemblant une gamme de services et en capitalisant sur notre expérience et notre expertise dans ce domaine. En mettant l’accent sur les fournitures pour animaux, la nutrition et les fournitures pour les cabinets vétérinaires, nous sommes bien placés pour répondre aux besoins des animaux et de leurs propriétaires en Europe.

Mnémonique : ALPET (Euronext Growth Paris) - ISIN : NL0015001HZ9

Également cotée séparément sur NXchange Amsterdam (ISIN : NL00150004O8) sous la forme de depositary receipts (DR).