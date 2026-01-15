Cargill avança na descarbonização marítima com a entrega de seu primeiro navio de duplo combustível movido a metanol verde

GENEBRA--(BUSINESS WIRE)--A Cargill anunciou hoje a viagem inaugural do Brave Pioneer, o primeiro de cinco navios de granéis sólidos de duplo combustível movidos a metanol verde afretados pela empresa. A entrada em operação do Brave Pioneer representa mais um marco importante nos esforços mais amplos de descarbonização da Cargill, com foco em inovação, testes e aprendizado, à medida que a empresa trabalha com clientes e parceiros para aperfeiçoar soluções preparadas para o futuro, tanto para a Cargill quanto para o setor.

Construído pela Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. e de propriedade da Mitsui & Co. Ltd., o Brave Pioneer é equipado para operar tanto com combustíveis marítimos convencionais quanto com metanol verde, uma alternativa com menos emissões de carbono. A economia estimada de CO2 com o uso de metanol verde, em comparação aos combustíveis tradicionais, pode chegar a 70%.

O navio parte hoje das Filipinas, fará o abastecimento de metanol verde em Singapura e seguirá para a Austrália Ocidental antes de navegar rumo à Europa. Durante a viagem inaugural do Brave Pioneer, a Cargill realizará uma série de testes operacionais para avaliar a preparação para o abastecimento de metanol, compreender como os atributos ambientais podem ser rastreados e verificados por meio de sistemas de contabilidade de carbono e medir a demanda do mercado por serviços de frete de baixo carbono.

"Descarbonizar o transporte marítimo global exige uma combinação de tecnologias e disposição para dar passos ousados antes de todo o ecossistema estar pronto", disse Jan Dieleman, presidente da divisão de Transporte Oceânico da Cargill. "Tecnologias como o metanol verde ou a propulsão assistida pelo vento trazem incertezas. No entanto, como líderes do setor, temos a responsabilidade de testar essas inovações no mar, compartilhar os aprendizados e ajudar a moldar os sistemas e padrões que permitirão uma adoção mais ampla".

Abrindo caminho para uma nova frota de baixo carbono

O lançamento do Brave Pioneer abre caminho para os quatro navios adicionais que se juntarão à frota da Cargill nos próximos anos. A incorporação dessas embarcações fortalece a abordagem de descarbonização com múltiplas soluções da Cargill, que inclui propulsão assistida pelo vento, tecnologias de otimização de viagens, retrofits de eficiência energética e a exploração de combustíveis alternativos, como biocombustíveis e etanol.

Cada uma representa mais um passo nos esforços mais amplos da empresa para incorporar a sustentabilidade às cadeias globais de suprimentos oceânicos e apoiar clientes que buscam opções de frete práticas e com menos emissões de carbono.

"Sabemos que o caminho para um transporte de baixo carbono exigirá um conjunto de soluções, e o metanol verde é uma parte desse portfólio", continuou Dieleman. "Nossa nova frota foi pensada para oferecer flexibilidade e adaptabilidade. Esses navios foram projetados para operar hoje com desempenho de referência usando combustíveis convencionais, ao mesmo tempo em que permitem a transição para combustíveis mais verdes à medida que a disponibilidade aumenta. É uma forma prática de preparar o transporte marítimo para o futuro".

Como um dos maiores afretadores de granéis sólidos do mundo, as ações da Cargill enviam um forte sinal de demanda ao mercado e funcionam como um convite aberto para que outros players do setor marítimo se juntem à transição para um transporte mais sustentável.

A iniciativa apoia os esforços mais amplos da Cargill de reduzir as emissões na cadeia de suprimentos e de investir e testar inovações práticas que promovam avanços rumo a um sistema alimentar global mais sustentável. Os navios movidos a metanol verde, aliados à futura expansão no fornecimento de combustíveis renováveis, devem desempenhar um papel significativo na redução das emissões marítimas na próxima década.

A Cargill está comprometida em fornecer alimentos, ingredientes, soluções agrícolas e produtos industriais para nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável. Situados no centro da cadeia de suprimento, estabelecemos parcerias com agricultores e clientes para adquirir, fabricar e entregar produtos que são vitais para a vida.

Os 160 mil membros da nossa equipe inovam com um propósito, fornecendo aos clientes os bens essenciais da vida para que as empresas possam crescer, as comunidades prosperem e os consumidores viverem bem. Com 159 anos de experiência como empresa familiar, miramos o futuro permanecendo fiéis aos nossos valores. Colocamos as pessoas em primeiro lugar. Chegamos mais alto. Fazemos a coisa certa – hoje e nas gerações vindouras. Para mais informações, acesse Cargill.com e a nossa Central de notícias.

