Cargill fördert Dekarbonisierung in der Schifffahrt durch Inbetriebnahme von erstem hybriden Schiff, das sich mit grünem Methanol betreiben lässt

GENF--(BUSINESS WIRE)--Cargill hat heute die Jungfernfahrt der Brave Pioneer bekannt gegeben. Dies ist das erste von fünf Schiffen für den Transport von Schüttgütern, die sich wahlweise mit grünem Methanol betreiben lassen, und die das Unternehmen gechartert hat. Die Inbetriebnahme der Brave Pioneer markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung der Dekarbonisierungsstrategie von Cargill. Gemeinsam mit Kunden und Partnern testen und lernen steht dabei im Vordergrund. So sollen zukunftsorientierte Lösungen für Cargill und die Branche entstehen.

Erbaut von Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. und im Besitz von Mitsui & Co. Ltd. kann die Brave Pioneer sowohl mit konventionellen Treibstoffen als auch mit grünem Methanol betrieben werden, das weniger Kohlenstoff emittiert. Im Vergleich zu konventionellem Treibstoff lassen sich die Emissionen dabei schätzungsweise bis zu 70 % verringern.

Das Schiff verlässt heute die Philippinen, tankt in Singapur grünes Methanol, fährt weiter nach Westaustralien und nimmt dann Kurs auf Europa. Während der Jungfernfahrt der Brave Pioneer wird Cargill einige praktische Tests durchführen, zum Beispiel Auswertung der Bunkerbereitschaft des Methanols oder wie sich Umweltattribute mithilfe von Kohlenstoffmessgeräten nachverfolgen lassen. Darüber hinaus werden Marktstudien zur Nachfrage nach umweltfreundlichen Frachtdiensten durchgeführt.

„Eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen in der globalen Schifffahrt erfordert einen Technologiemix und den Mut voranzuschreiten, bevor die gesamte Infrastruktur vorhanden ist”, sagte Jan Dieleman, President von Cargill’s Ocean Transportation Geschäft . „Technologien wie grünes Methanol oder Unterstützung durch Windkraft gehen mit Unsicherheit einher. Aber als Branchenführer ist es unsere Pflicht, Innovationen auf dem Wasser zu testen, unsere Erfahrungen weiterzugeben und dabei mitzuwirken, innovative Systeme und Standards zu entwickeln und in Umlauf zu bringen."

Bereit für eine neue kohlenstoffarme Flotte

Die Inbetriebnahme der Brave Pioneer bereitet den vier weiteren Schiffen den Weg, die die Flotte von Cargill in den kommenden Jahren erweitern werden. Diese Schiffe werden Cargill’s vielseitige Strategie zur Reduktion der Kohlenstoffemissionen stärken. Dazu gehören windgestützte Antriebssysteme, Optimierungstechnologien, energieeffiziente Nachrüstungen und Erprobung alternativer Treibstoffe wie Biomasse und Ethanol.

Damit möchte das Unternehmen maritime Lieferketten nachhaltiger machen und Kunden umweltfreundliche Frachtoptionen bieten.

„Wir wissen, dass eine kohlenstoffarme Schifffahrt einen Mix von Lösungen benötigt. Grünes Methanol ist ein Teil von diesem Portfolio”, fuhr Dieleman fort . „Bei unserer neuen Flotte dreht sich alles um Optionen und Anpassung. Diese Schiffe sind so konstruiert, dass sie heute mit konventionellen Treibstoffen bestens funktionieren, und sie lassen sich entsprechend anpassen, sobald die Verfügbarkeit von grünem Treibstoff sich verbessert. Es ist ein praktischer Weg zu zukunftsorientiertem Transport zu Wasser.”

Cargill ist weltweit einer der bedeutendsten Charterer von Frachtschiffen für Schüttgut. Deshalb beeinflusst das Unternehmen mit seinen Aktionen die Branche. So könnte dies bewirken, dass andere dem Beispiel von Cargill folgen und sich für eine nachhaltige Schifffahrt engagieren.

Die Initiative unterstreicht die Bemühungen von Cargill, die Emissionen in der Schifffahrt zu verringern, innovative Techniken zu entwickeln und zu testen und die globale Lieferkette für Lebensmittel nachhaltiger zu machen. Mit grünem Methanol betriebene Schiffe werden im kommenden Jahrzehnt voraussichtlich eine wichtige Rolle bei der Verringerung von maritimen Emissionen spielen, sobald dieser Treibstoff allgemein verfügbar ist.

Über Cargill

Cargill setzt sich für die Versorgung der Welt mit Lebensmitteln, Zutaten, landwirtschaftlichen Lösungen und Industrieprodukten auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise ein. Wir stehen im Zentrum der Lieferkette und arbeiten mit Landwirten und Kunden zusammen, um Produkte zu beschaffen, herzustellen und zu liefern, die lebensnotwendig sind.

Unsere 160.000 Teammitglieder arbeiten an sinnvollen Innovationen und versorgen unsere Kunden mit dem Lebensnotwendigen, damit Unternehmen wachsen, Gemeinschaften gedeihen und Verbraucher gesund leben können. Mit 159 Jahren Erfahrung als familiengeführtes Unternehmen richten wir unseren Blick in die Zukunft und bleiben gleichzeitig unseren Werten treu. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir wollen mehr erreichen. Wir tun das Richtige — heute und für kommende Generationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Cargill.com und in unserem News Center.

