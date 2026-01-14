ルビコン・カーボン、キジャニ林業プロジェクト由来の炭素除去クレジット２００万トンをマイクロソフトに供給

マリナ・デル・レイ、カリフォルニア州--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ルビコン・カーボンは、炭素クレジットの投資および管理を垂直統合で手がける企業として、9年間にわたり高品質な造林・再造林・植生回復（Afforestation, Reforestation, and Revegetation：ARR）クレジット200万トンをマイクロソフトに供給する契約を締結しました。これらのクレジットは、ウガンダの気候変動メカニズム規則の下で承認された初期プロジェクトの一つである、キジャニ・フォレストリの小規模農家向け林業プロジェクトを通じて、2035年まで調達されます。

ウガンダ北部における小規模農家向け林業プロジェクトは、ルビコン・カーボンとマイクロソフトの間で構築されたフレームワークの下で進展する最初の案件であり、同フレームワークは最大1,800万トンの高品質な炭素除去クレジットの購入を可能にするものです。このフレームワークに基づく体系的なアプローチは、炭素除去プロジェクトに対する資金へのアクセスを拡大するとともに、両社間の契約プロセスを効率化することを目的としています。

「本プロジェクトは、体系化された金融手法が自然由来の炭素除去の規模拡大をどのように実現できるかを示している」。ルビコン・カーボンの最高経営責任者（CEO）、トム・モンタグ氏はこう述べています。「キジャニ・フォレストリーのプロジェクトに長期的な資本を提供することで、気候へのインパクトを生み出すと同時に、これらの生態系の構築と保全に不可欠な地域社会の経済的機会の拡大に貢献している」。

キジャニ・フォレストリーは、600人を超える正社員を擁するウガンダ北部有数の雇用主であり、5万人以上の小規模農家と協力して、劣化した土地に収益創出型の木材用植林地を整備しています。農家と連携してこれまでに3,000万本の樹木が植えられており、これにより、植林された1エーカー当たりで世帯収入が600％以上増加すると見込まれています。本オフテイク契約により、農家は植林から1年以内に将来の炭素収益から収入を得ることが可能となりました。樹木が成熟すると、キジャニ・フォレストリーの農家は、持続可能な木材および木炭の生産から新たな収益源を創出でき、天然林への負荷を軽減するとともに、生態系の回復を促進します。

「ルビコン・カーボンと協業することで、より多くの農家にリーチし、より広い土地を再生し、気候へのインパクトを加速させることが可能になります」。キジャニ・フォレストリーの共同創業者兼 CEO のクイン・ニーリー氏はこう述べています。「この協業は、複数年にわたる資金が気候変動の最前線に立つ地域社会に届いたときに、何が可能になるのかを示しています。また、持続可能な土地利用への取り組みによって本事業の実現を後押ししてきた水・環境省のリーダーシップと継続的な支援にも感謝しています。これにより、数万人規模のウガンダ国民にもたらされる恩恵が生み出され、国家的な自然再生目標の前進につながっています。私たちは、カーボン市場が大規模に生態系を再生しつつ、ウガンダ各地の地域社会の生計向上に貢献できることを示せることを誇りに思います」。

「ウガンダ北部における生態系の再生と同時に、農家の生計強化に取り組むキジャニの活動を支援できることをうれしく思います」。マイクロソフトの炭素除去担当ディレクター、フィリップ・グッドマン氏はこう述べています。「ルビコン・カーボンとのフレームワークは、プロジェクトの品質を確保しながら契約プロセスを効率化するとともに、自然由来の炭素除去に向けた資金調達を可能にします」。

ルビコン・カーボンについて：

ルビコン・カーボンは、透明性、信頼性、拡張性を重視して構築された多様な炭素クレジット・ポートフォリオを通じて、企業が気候ソリューションに投資できるよう支援する炭素クレジット管理会社です。高品質な炭素クレジットの商業化にとどまらず、これらのクレジットを創出する世界各地のプロジェクトに資本を投入し、環境インパクトの創出と市場の長期的な健全性の双方を推進しています。TPG Rise Climate の支援を受け、金融、テクノロジー、気候科学分野のトップエグゼクティブが率いる同社は、厳格な社内科学的デューデリジェンスに裏打ちされた革新的な炭素クレジット・ソリューションをグローバル企業に提供するとともに、大規模な炭素回避および炭素除去プロジェクトの実現を可能にしています。

キジャニ・フォレストリーについて：

キジャニ・フォレストリーは、世界最大かつ最も効果的な植林・生態系再生企業となることを目指すソーシャル・エンタープライズです。同社の高い拡張性を持つ自然由来ソリューションは、数万人規模の小規模農家に大きな恩恵をもたらすと同時に、高品質でデータに裏付けられた炭素クレジットを通じて、投資家にとって魅力的な財務リターンを提供します。キジャニの独自かつ革新的なアプローチは、気候変動の影響を受けている小規模農家を最優先に支援することに重点を置いています。

