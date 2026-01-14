Xilam Animation lance la production de deux nouvelles saisons de Zig & Sharko

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Xilam Animation (Paris:ALXIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, a lancé la production de deux nouvelles saisons de sa comédie slapstick à succès Zig & Sharko. Le partenaire historique Gulli (Groupe M6) renouvelle sa confiance en commandant les cinquième et sixième saisons de la série. Composées chacune de 52 épisodes de 7 minutes (toujours sans dialogues), ces nouvelles saisons marquent une étape importante pour Zig & Sharko, après de nombreux succès sur les plateformes de diffusion et le digital. Leur livraison est prévue respectivement pour 2027 et 2028.

La franchise Zig & Sharko bénéficie d’une très forte présence internationale, avec de nombreux diffuseurs et plateformes partenaires sur les saisons précédentes, parmi lesquels Super RTL (Allemagne), Netflix, Warner Bros. Discovery (France, Afrique et Italie), DeAgostini (Italie), Ketnet (Belgique), Panda Kids (Portugal), TVP (Pologne), NRK (Norvège), DR TV (Danemark), MTV3 (Finlande), Disney Channel (Pologne), RTL Klub (Hongrie), RTL (Croatie), Nova TV (République tchèque), Markiza TV (Slovaquie), ERT (Grèce) et Jiostar (Inde). La série a célébré son 15ᵉ anniversaire en 2025 et s’impose comme la propriété intellectuelle la plus emblématique de Xilam sur YouTube, avec plus de 39 millions d’abonnés et 22 milliards de vues répartis sur huit chaînes dédiées à travers le monde. Zig & Sharko bénéficie également d’une communauté très active sur les réseaux sociaux, avec 2,5 millions d’abonnés sur TikTok, 3,6 millions sur Facebook et 600 000 sur Snapchat.

Créées par Hugo Gittard, les nouvelles saisons de Zig & Sharko sont portées par un thème fédérateur : les vacances. A chaque série, un style de vacances différent, ce qui permet de porter un regard inédit sur les relations entre les personnages et de renouveler les situations comiques, tout en conservant l’esprit cartoon et la rivalité emblématique de la série.

- Saison 5, Le Coco Club : Marina et Sharko ouvrent le Coco Club, un village vacances all-inclusive installé à l’autre bout de l’île. Le succès est immédiat et tous les habitants s’y précipitent… y compris Zig et Bernie. Contraint de tolérer la présence de la hyène qui a désormais le rôle du client-roi, Sharko se plie en quatre pour satisfaire les touristes, tandis que Zig profite de son statut pour semer le chaos et tenter de réaliser son rêve ultime : croquer Marina, l’insouciante sirène. Un terrain de jeu idéal pour des gags en cascade et un Sharko plus surmené que jamais.

- Saison 6, Road-trip autour de l’île : Passionnée de surf depuis qu’elle a des jambes grâce à ses claquettes magiques, Marina embarque Sharko dans un road-trip autour de l’île à la recherche de la vague parfaite. Mais Zig et Bernie s’invitent dans l’aventure, prétendant être des experts de la glisse. À chaque étape, une nouvelle aventure attend le groupe : pannes, détours, bivouacs, rencontres étranges et lieux inexplorés. Coincés ensemble dans un mini-van, les héros découvrent que la vraie épreuve des vacances, c’est la promiscuité… et vivre les uns avec les autres.

Marc du Pontavice, fondateur et PDG de Xilam Animation, déclare : « Avec ses personnages attachants et ses aventures hilarantes sur terre comme en mer, Zig & Sharko incarne parfaitement l’universalité du slapstick sans dialogues. Aux côtés de nos partenaires de confiance chez M6, nous sommes ravis de plonger dans deux nouvelles saisons qui pousseront les personnages encore plus loin, en redéfinissant leurs relations tout en conservant leurs personnalités iconiques. Nous sommes convaincus que le public sera une nouvelle fois séduit par l’humour renouvelé et les situations irrésistiblement drôles qui l’attendent. »

Philippe Bony, Président de Gulli, déclare : « Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec les excellentes équipes de Xilam Animation. Ce cartoon est un hit partout dans le monde, et en France sur Gulli depuis plus de 10 ans ! Nous sommes certains que ces deux nouvelles saisons sauront à nouveau fédérer un public large grâce à leur humour intergénérationnel et leurs (anti) héros haut en couleurs. »

