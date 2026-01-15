Cargill fait progresser la décarbonisation maritime avec la livraison du premier navire à double carburant fonctionnant au méthanol vert

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Cargill a annoncé aujourd’hui le voyage inaugural du Brave Pioneer, le premier des cinq navires à double carburant fonctionnant au méthanol vert affrétés par la société. Le déploiement du Brave Pioneer marque une nouvelle étape importante dans les efforts de décarbonisation de Cargill, axés sur l’innovation, les essais et l’apprentissage, alors que la société travaille avec ses clients et ses partenaires pour perfectionner des solutions d’avenir pour Cargill et l’industrie.

Construit par Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. et appartenant à Mitsui & Co. Ltd., le Brave Pioneer est équipé pour fonctionner à la fois avec des carburants marins conventionnels et du méthanol vert, une alternative à faible teneur en carbone. L’utilisation du méthanol vert permet de réduire les émissions de CO2 de 70 % par rapport aux carburants conventionnels.

Le navire quitte aujourd’hui les Philippines, fera le plein de méthanol vert à Singapour, puis se rendra en Australie occidentale avant de mettre le cap sur l’Europe. Au cours du voyage inaugural du Brave Pioneer, Cargill mènera une série d’essais opérationnels visant à évaluer la préparation au ravitaillement en méthanol, à comprendre comment les caractéristiques environnementales peuvent être tracées et vérifiées grâce à des systèmes de comptabilisation du carbone, et à évaluer l’intérêt du marché pour les services de fret à faible émission de carbone.

« La décarbonisation du transport maritime mondial nécessite une combinaison de technologies et la volonté de prendre des mesures audacieuses avant que l’ensemble de l’écosystème soit prêt », déclare Jan Dieleman, président de la division Transport maritime de Cargill. « Les technologies telles que le méthanol vert ou la propulsion assistée par le vent comportent des incertitudes. Mais en tant que leader du secteur, nous avons la responsabilité de tester ces innovations en mer, de partager nos connaissances et de contribuer à l’élaboration des systèmes et des normes qui permettront leur adoption à plus grande échelle. »

Préparer le terrain pour une nouvelle flotte à faible émission de carbone

Le lancement du Brave Pioneer ouvre la voie à quatre autres navires qui rejoindront la flotte de Cargill au cours des prochaines années. L’ajout de ces navires renforce l’approche multisolutions de Cargill en matière de décarbonisation, qui comprend la propulsion assistée par le vent, les technologies d’optimisation des voyages, les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique et l’exploration de carburants alternatifs tels que les biocarburants et l’éthanol.

Chacun de ces éléments représente une nouvelle étape dans les efforts plus larges de l’entreprise visant à intégrer la durabilité dans les chaînes d’approvisionnement maritimes mondiales et à soutenir les clients à la recherche d’options de fret pratiques et à faible émission de carbone.

« Nous savons que la transition vers un transport maritime à faible émission de carbone nécessitera une combinaison de solutions, et le méthanol vert fait partie de ce portefeuille », poursuit Jan Dieleman. « Notre nouvelle flotte est axée sur l’optionalité et l’adaptabilité. Ces navires sont conçus pour offrir les meilleures performances de leur catégorie avec les carburants conventionnels actuels, tout en nous permettant de passer à des carburants plus écologiques à mesure que leur disponibilité s’améliore. C’est un moyen pratique de pérenniser le transport maritime. »

En tant qu’un des plus grands affréteurs de vrac sec au monde, Cargill envoie un signal fort au marché et invite ouvertement les autres acteurs du secteur maritime à se joindre à lui pour faire progresser la transition vers un transport maritime durable.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges de Cargill visant à réduire les émissions de la chaîne d’approvisionnement et investir dans des innovations pratiques qui favorisent la transition vers un système alimentaire mondial plus durable. Les navires fonctionnant au méthanol vert, associés à l’expansion éventuelle de l’approvisionnement en carburants renouvelables, devraient jouer un rôle significatif dans la réduction des émissions maritimes au cours de la prochaine décennie.

À propos de Cargill

Cargill s’engage à fournir des aliments, ingrédients, solutions agricoles et produits industriels pour nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Au cœur de la chaîne d’approvisionnement, nous travaillons en partenariat avec les agriculteurs et les clients pour trouver, fabriquer et livrer des produits essentiels à la vie.

Les 160 000 membres de notre équipe innovent dans un but précis, en fournissant aux clients les produits essentiels à la vie, afin que les entreprises puissent se développer, que les communautés prospèrent et que les consommateurs vivent bien. Forts de 159 ans d’expérience en tant qu’entreprise familiale, nous regardons vers l’avenir tout en restant fidèles à nos valeurs. Nous donnons la priorité aux personnes. Nous visons plus haut. Nous faisons ce qu’il faut, aujourd’hui et pour les générations à venir. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Cargill.com et sur notre News Center.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.