嘉吉交付首艘绿色甲醇双燃料船舶，加快全球海运脱碳进程

瑞士日内瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 嘉吉今日宣布，旗下首艘绿色甲醇双燃料干散货船舶 Brave Pioneer 号正式开启首航。该船作为公司租用的五艘同型船舶中的首舰，其首航标志着嘉吉在全球海运脱碳进程中的又一重要里程碑。当前，嘉吉正聚焦于创新验证、实践测试与经验积累，并与客户及合作伙伴协同探索面向未来的解决方案，助力推动全球海运行业低碳转型。

Brave Pioneer 号由日本常石造船株式会社（Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd.）建造，隶属于日本三井物产（Mitsui & Co. Ltd.）。该船配备双燃料动力系统，即可同时使用传统船用燃料与低碳替代燃料——绿色甲醇。相较于传统船用燃料，使用绿色甲醇预计可减少高达70%的二氧化碳排放。

该船于今日从菲律宾启航，计划在新加坡完成绿色甲醇加注，随后驶往西澳大利亚，最终抵达欧洲。此次首航过程中，嘉吉将同步开展一系列运营测试，重点评估绿色甲醇加注流程的完善度、探究如何通过碳核算系统追踪及验证环保属性，并评估市场对低碳海运服务的需求。

嘉吉海运事业部总裁 Jan Dieleman 表示：“全球海运业的脱碳需要多种技术路径，也需要我们在整个产业生态完全成熟之前勇于率先实践。无论是绿色甲醇，或是风力辅助推进技术，都伴随着诸多不确定性。但作为行业领军者，嘉吉肩负着开展实航技术测试、共享实践经验、推动标准建立，从而加速航运创新技术规模化应用的责任。”

夯实基础，打造新一代低碳船队

未来几年，四艘同型船舶也将陆续加入嘉吉船队， Brave Pioneer 号的成功投运则将为此奠定坚实基础。这批新船将进一步丰富嘉吉多元化的脱碳解决方案，涵盖风力辅助推进技术、航行优化技术、能效改造，以及对于生物燃料、乙醇等替代能源的探索。每一艘新船的加入，都是嘉吉将可持续发展深度融入全球海运供应链的关键一步，同时也为寻求低碳海运方案的客户提供了切实可行的选择。

Jan Dieleman 补充道：“嘉吉深知，低碳海运之路需依靠多种解决方案的协同推进，而绿色甲醇正是其中的重要一环。嘉吉新一代低碳船队具有灵活性与适应性，其在传统燃料模式下已具备卓越运营水平，同时也为未来绿色燃料普及做好了切换的准备，为全球海洋运输业务提供了务实且具有前瞻性的脱碳方案。”

作为全球最大的干散货船舶租赁商之一，嘉吉正以实际行动向市场释放出强烈的需求信号，并向行业各方发出诚挚邀请，共同携手推进可持续海运转型。

在这一项目中，嘉吉也将进一步降低供应链排放，并且通过持续投资经验证的低碳创新技术推动构建更可持续的全球食品体系。未来十年，随着可再生燃料的普及，配备绿色甲醇动力的船舶将为海运业实现显著减排发挥重要作用。

关于嘉吉

嘉吉推动全球食品体系高效运转。从餐桌上的食物到脚下的地板，我们连接农民与市场、企业与原料，让每个家庭都能获得日常必需品。嘉吉全球逾155,000名员工放眼长远，开拓创新，赋能我们的合作伙伴和社区，致力于实现以安全、负责任且可持续的方式滋养世界的目标。

从减少甲烷排放的饲料到源自废弃物的可再生燃料，嘉吉正探索着无限可能。160年来，嘉吉始终坚持以人为本，志存高远，正确行事，并将这些信念贯穿于公司运营的方方面面，努力满足市场需求，呵护地球家园。这也是嘉吉世世代代将坚守的经营之道。欲了解更多信息，，请访问Cargill.com及我们的新闻中心。