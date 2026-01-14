PRIME VIDEO ET LE GROUPE M6 ANNONCENT UN ACCORD DE DISTRIBUTION DE M6+, L'OFFRE DE STREAMING DU GROUPE M6

NEUILLY-SUR-SEINE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :

M6 Métropole Télévision (Paris:MMT) :

Dès aujourd’hui, l’ensemble des membres Prime en France peuvent accéder gratuitement à M6+ et profiter de la diversité éditoriale de ses contenus : les chaînes M6, W9, 6ter et Gulli, en direct ou à la demande, ainsi que des contenus exclusifs à la plateforme. Au total, plus de 30 000 heures de contenus.

Grâce à cet accord, les membres Prime peuvent retrouver au sein d’un corner M6+ dédié :

Les grands rendez-vous du divertissement comme « L’Amour est dans le pré », « Qui veut être mon associé ? », « Mariés au premier regard », « Les Traîtres », « Pékin Express » ou encore « Top Chef » ;

Les séries-réalité comme « C’est la famille », « L’Île de la tentation » ou « Les Cinquante » ;

Les grands rendez-vous du sport, en direct, avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ou le Super Bowl ;

Les documentaires et magazines « Zone Interdite », « Capital », « Enquête Exclusive » ;

L’information avec le « 12.45 » et le « 19.45 ».

***

« Nous sommes très heureux d’élargir la distribution de M6+ sur Prime Video et de renforcer ainsi la valeur de ses marques et sa capacité à toucher des publics complémentaires. Cette évolution marque une étape clé de notre stratégie : elle accroît la visibilité et l’accessibilité de nos contenus et illustre notre volonté de construire un écosystème streaming pensé pour les nouveaux usages dans un contexte de consommation fragmentée. Ce partenariat consolide également la couverture de notre offre commercialisée par M6 Unlimited et la valeur que nous apportons à nos clients. »

David Larramendy, Président du Directoire du Groupe M6

« Nous sommes très heureux d'accueillir les programmes de qualité de M6 sur Prime Video. L'ajout du catalogue M6+ à notre service est une étape importante dans notre objectif de devenir la première destination de divertissement pour nos clients. »

Elisabetta Carruba, Directrice de Prime Video Channels, Europe

À propos de Prime Video :

Prime Video est une destination de divertissement unique qui offre aux clients un vaste choix de programmes de qualité dans une seule application disponible sur des milliers d'appareils. Sur Prime Video, les clients peuvent personnaliser leur expérience et trouver leurs films, séries, documentaires et programmes de sport en direct préférés - dont les séries et films produits par Amazon MGM Studios Red One, L’été où je suis devenue jolie, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Fallout, Reacher, The Boys, Cross et l’Idée d’être avec toi, du sport en direct comme Roland-Garros et des contenus de partenaires comme l’offre de France.tv, HBO Max, Crunchyroll, Paramount+, MGM+, Ciné+OCS via les abonnements complémentaires. Prime Video est un avantage parmi d’autres qui permet de faire des économies, de gagner en confort et de se divertir, dans le cadre de l’abonnement Prime. Tous les clients, qu'ils soient membres de Prime ou non, peuvent louer ou acheter des contenus via le Prime Video Store et profiter gratuitement d’encore plus de contenus avec des publicités. Les clients peuvent également découvrir les coulisses de leurs films et séries préférés grâce à un accès exclusif à X-Ray. Pour plus d'informations, visitez le site www.amazon.com/primevideo.

À propos de M6+ :

M6+ est l’écosystème de streaming du Groupe M6. Il offre à ses utilisateurs plus de 30 000 heures de contenus gratuits : le direct des chaînes M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Téva ; et des programmes exclusifs (300 séries en intégralité, du cinéma, les plus grandes marques de divertissement et des productions originales...),

M6+ est accessible sur l’ensemble des environnements, en haute définition. Une expérience sans publicité, avec des accès en avant-premières exclusives est également disponible sur option. En 2025, 29 millions de français en moyenne ont consommé ses contenus chaque mois.