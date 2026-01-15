Axelspace firma un memorando de entendimiento con una empresa etíope para abordar retos sociales utilizando datos satelitales

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), empresa líder en el desarrollo y la explotación de microsatélites cuyo objetivo es hacer realidad su visión de “Space within Your Reach” (El espacio a tu alcance), ha firmado un memorando de entendimiento (MdE) con Jethi Software Development PLC (“Jethi”), una empresa tecnológica etíope, con el fin de cooperar en la resolución de retos sociales y de desarrollo mediante los datos de observación de la Tierra (EO, por sus siglas en inglés) obtenidos por satélite.

El MdE fue firmado por Naol Debele, director ejecutivo de Jethi, y Yuya Nakamura, presidente y director ejecutivo de Axelspace. A la ceremonia de firma, celebrada en Etiopía el 13 de enero (hora local), asistieron representantes del Instituto de Ciencias Espaciales y Geoespaciales (SSGI, por sus siglas en inglés) de Etiopía, miembros del Consejo de administración de Jethi e invitados, en calidad oficial y protocolaria.

Axelspace plantea que la expansión del uso de datos de EO en mercados emergentes, incluido África, es una prioridad estratégica clave a medio y largo plazo. A través de esta colaboración, Axelspace busca apoyar soluciones impulsadas localmente y basadas en datos.

En virtud del MdE, Axelspace proporcionará datos de EO y conocimientos técnicos para su utilización en sectores prioritarios, como la agricultura, la conservación del medioambiente y los bosques, la gestión del riesgo de desastres y la resiliencia climática, la planificación urbana y el desarrollo de infraestructuras. Jethi se encargará de dirigir el establecimiento de un marco local para la utilización de datos de EO en Etiopía, coordinándose con las partes interesadas pertinentes para integrar los datos satelitales con la información local y los requisitos institucionales. El objetivo de esta asociación es identificar los retos prioritarios, desarrollar soluciones escalables que combinen los datos de EO con la información local y fomentar el crecimiento de un ecosistema sostenible para el uso de datos satelitales en Etiopía.

Axelspace participa en el “Emerging Countries Working Group” (Grupo de Trabajo de Países Emergentes), creado en 2024 por Cross U, una asociación general incorporada cuyo objetivo es promover la creación conjunta de negocios espaciales entre Japón y los países africanos.

“Con el desarrollo económico de los países emergentes, incluidos los de África, se espera que la demanda de utilización de datos satelitales aumente de manera significativa”, declaró Yuya Nakamura, presidente y director ejecutivo de Axelspace. “Trabajaremos para establecer relaciones que beneficien a todas las partes y generen nuevo valor con socios locales del sector público y privado, aprovechando las capacidades tecnológicas avanzadas y la experiencia de Japón para contribuir al desarrollo a largo plazo de una plataforma para el uso de datos satelitales”.

Para leer el comunicado de prensa completo, visite: https://www.axelspace.com/news/mou_ethiopia/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.