Cargill impulsa la descarbonización marítima y fleta su primer buque de combustible dual con metanol ecológico

GINEBRA--(BUSINESS WIRE)--Cargill acaba de anunciar el viaje inaugural del Brave Pioneer, el primero de los cinco buques de carga seca a granel propulsado de manera dual con metanol ecológico fletados por la empresa. La puesta en servicio del Brave Pioneer representa otro hito importante en las amplias iniciativas de descarbonización de Cargill, centradas en la innovación, las pruebas y el aprendizaje, mientras la empresa colabora con clientes y socios para perfeccionar soluciones preparadas para el futuro, tanto para Cargill como para la totalidad del sector.

Construido por Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. y propiedad de Mitsui & Co. Ltd., el Brave Pioneer se propulsa tanto con combustibles marinos convencionales como con metanol ecológico, una alternativa con menos emisiones de carbono. Según las evaluaciones realizadas, el uso de metanol ecológico permite reducir las emisiones de CO2 hasta en un 70% en comparación con los combustibles convencionales.

El barco anunciado zarpa hoy de Filipinas, repostará metanol ecológico en Singapur y se dirigirá posteriormente a Australia Occidental antes de continuar su travesía hacia Europa. A lo largo del viaje inaugural del Brave Pioneer, Cargill realizará una serie de pruebas operativas destinadas a evaluar la preparación para el reabastecimiento de metanol, comprender cómo se pueden rastrear y verificar las características medioambientales a través de los sistemas de contabilidad del carbono y evaluar el interés del mercado por los servicios de transporte de mercancías con bajas emisiones de carbono.

“Para lograr la descarbonización del transporte marítimo mundial se requiere una combinación de tecnologías y la voluntad de avanzar con audacia antes de que todo el ecosistema esté listo”, comentó Jan Dieleman, presidente de la unidad de negocio Transporte Marítimo de Cargill. “Tecnologías como el metanol ecológico o la propulsión asistida por energía eólica conllevan incertidumbre. Pero, como líderes del sector, tenemos la responsabilidad de probar estas innovaciones en la práctica, navegando, compartir lo que aprendemos y ayudar a dar forma a los sistemas y normas que permitirán una adopción más amplia”.

Sentando las bases para una nueva flota con bajas emisiones de carbono

La botadura del Brave Pioneer allana el camino para las otras cuatro embarcaciones que se unirán a la flota de Cargill en los próximos años. La incorporación de estos buques refuerza el enfoque de descarbonización con múltiples soluciones de Cargill, que incluye propulsión asistida por energía eólica, tecnologías de optimización de viajes, modernizaciones para mejorar la eficiencia energética y la exploración de combustibles alternativos, como los biocombustibles y el etanol.

Cada una de estas soluciones representa un paso más en los esfuerzos generales de la empresa por integrar la sostenibilidad en las cadenas de suministro marítimas globales y apoyar a los clientes que buscan opciones de transporte prácticas y con bajas emisiones de carbono.

“Sabemos que el camino hacia un transporte marítimo con bajas emisiones de carbono requerirá una combinación de soluciones, y el metanol ecológico es una parte de esa cartera”, continuó Dieleman. “Nuestra nueva flota apuesta por la flexibilidad y la posibilidad de adaptación. Estos buques están diseñados para ofrecer el mejor rendimiento de su clase con el combustible convencional actual, pero también nos permiten cambiar a combustibles más ecológicos a medida que mejora su disponibilidad. Es una forma práctica de garantizar el futuro del transporte marítimo”.

Puesto que es uno de los mayores fletadores de carga seca a granel del mundo, las acciones de Cargill envían una fuerte señal de demanda al mercado y sirven como una invitación para que otros actores del sector marítimo se unan al avance de la transición hacia un transporte marítimo sostenible.

La iniciativa respalda las iniciativas más amplias de Cargill por reducir las emisiones de la cadena de suministro e invertir y probar innovaciones prácticas que impulsen el progreso hacia un sistema alimentario global más sostenible. Se espera que en la próxima década los buques propulsados por metanol ecológico, junto con la eventual expansión del suministro de combustibles renovables, desempeñen un papel significativo en la reducción de las emisiones del transporte marítimo.

