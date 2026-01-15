-

Tモバイルがクラウド・プラットフォームにおけるネットクラッカーとの長期パートナーシップを拡大、デジタルファースト・サービスの促進へ

ネットクラッカーのクラウドネイティブなデジタルBSS/OSSが、急成長するホールセール事業において事業者の高度なアジリティー、イノベーション、顧客体験向上を実現

マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ネットクラッカー・テクノロジーは、Tモバイルがネットクラッカーの実績あるデジタル・プラットフォームをクラウドに移行させるために両社の提携関係を拡大した、との発表を行いました。これにより、Tモバイルはパートナー企業や顧客に新たなレベルのスピードやスケール、柔軟性を提供できるようになります。

この動きは、Tモバイル・ホールセールとネットクラッカーとの間の長年にわたる協業の成功を基盤としており、急速に変化する市場におけるホールセール顧客による新たな提供の開始・適応・収益化を可能にします。クラウドネイティブ・プラットフォームへの移行により、Tモバイルは実行実績のあるデジタル基盤を提供し、パートナー企業が新たな収益源をより迅速・安全に実現できるよう支援します。

ネットクラッカーのデジタルBSS/OSSおよびクラウド・ソリューションのポートフォリオは、Tモバイルにオンボーディングの簡素化、業務の効率化、デジタルファーストのビジネス・モデル実現のためのツールを提供します。顧客はサービス立ち上げサイクルを数か月から数週間に短縮すると同時に、あらゆるインタラクションに強固なセキュリティーとプライバシー保護を組み込むよう設計された柔軟なデジタル・エコシステムの恩恵を受けられます。

「Tモバイルとのパートナーシップの成功をクラウド時代へ拡大できることを大変光栄に思います」と、ネットクラッカーの最高技術責任者（CTO）であるボブ・タイタスは述べています。「これは、アジャイルかつ安全性の高い成長戦略の実現に向けた取り組みです。クラウド・スケール、分析、自動化を組み合わせることで、Tモバイルのホールセール事業が、今日の市場で顧客が期待するようなデジタルファーストのサービスを提供できるよう支援しています」

業界がクラウドベースのデジタル・プラットフォームへ加速する中、Tモバイルとネットクラッカーはイノベーションと実績ある実行力との組み合わせによって、その卓越性が際立っています。今回のパートナーシップは、ホールセール・パートナーの皆様による現今の競争や成長において支援を提供するだけでなく、AI駆動型パーソナライゼーション、高度な5G収益化、IoTサービスにおける将来の機会に向けた強固な基盤を構築するものです。

ネットクラッカー・テクノロジーについて

日本電気株式会社（NEC）の完全子会社であるネットクラッカー・テクノロジーは、その専門知識、企業文化、リソースで、世界中のサービスプロバイダーがデジタル経済で成功するためのビジネス変革を支援しています。ネットクラッカーの革新的なソリューションや価値主導型サービス、そして途切れることのない納入実績は、30年以上にわたって顧客企業の発展と成功を可能にしてきました。ネットクラッカーは、5G技術の収益化、AI、自動化、垂直産業などの主要分野における最新の技術的進歩により、サービスプロバイダーが変革目標の達成し、telco（テレコム企業）からtechco（テクノロジー企業）に進化し、ビジネスの発展と収益性を実現するのを支援しています。詳細は www.netcracker.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

