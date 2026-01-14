Rubicon Carbon將向微軟提供來自Kijani Forestry專案的兩百萬噸碳移除信用額

加州馬麗娜德爾雷伊--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 垂直整合的碳信用投資和管理公司Rubicon Carbon與微軟簽署協議，將在九年內向其提供200萬個優質造林、再造林和植被恢復（ARR）碳信用額度。截至2035年，這些信用額度將來自於Kijani Forestry小農戶林業專案，後者是烏干達氣候變遷機制條例下首批獲批的專案之一。

烏干達北部的小農戶林業專案是Rubicon Carbon與微軟合作架構下的首個計畫。該框架致力於促進高達1,800萬噸高品質碳移除信用額度的購買，其結構化方法旨在擴大碳移除專案的融資管道，並簡化雙方之間的合約流程。

Rubicon Carbon執行長Tom Montag表示：「該計畫展示了結構性融資如何為基於自然的碳移除提供規模化發展路徑。我們為Kijani Forestry專案提供長期資金，不僅助力其因應氣候變化，還為那些在構建和保護這些生態系統中發揮關鍵作用的社區拓展了經濟機遇。」

Kijani Forestry是烏干達北部最大的雇主之一，擁有600多名全職員工，並與5萬多名小農戶合作，在退化土地上建立創收林地。迄今為止，該公司已與農民合作種植了3,000萬棵樹木，預計每英畝種植面積可使農民家庭收入增加600%以上。碳排放交易使農民能夠在植樹後一年內獲得未來的碳收入。待樹木成熟後，Kijani Forestry的農民可透過永續的木材和木炭生產獲得新的收入來源，從而減輕天然林的壓力，並促進生態恢復。

Kijani Forestry共同創辦人暨執行長Quinn Neely表示：「與Rubicon Carbon的合作使我們能夠惠及更多農民，恢復更多土地，並加速因應氣候變遷。這項合作彰顯了多年期融資惠及氣候變遷前沿社區時所能創造的巨大潛力。我們也要感謝水利與環境部的領導與持續支援，他們對永續土地利用的承諾使這項工作成為可能，在為數萬烏干達人帶來福祉的同時，也推進了國家恢復目標的實現。碳市場在大規模恢復生態系統的同時，也將改善烏干達各地社區的生計，這讓我們倍感自豪。」

「我們很高興能夠支援Kijani在烏干達北部開展的工作，在改善農民生計的同時恢復生態系統。」微軟碳移除總監Phillip Goodman表示，「與Rubicon Carbon的合作框架簡化了合同流程，同時確保了專案質量，並為基於自然的碳移除提供了融資渠道。」

關於Rubicon Carbon：

Rubicon Carbon是一家碳信用管理公司，致力於透過建構兼具透明度、可信度和規模效應的多元化碳信用投資組合，協助企業投資氣候解決方案。除將高品質碳信用商業化之外，Rubicon還將資金投入全球碳信用額產生專案中，既推動環境效益，也維護長期市場完整性。Rubicon Carbon由TPG Rise Climate提供支援，並由來自金融、科技和氣候科學領域的頂尖高管領導，為全球企業提供創新的碳信用解決方案，同時大規模推進碳減排和碳移除專案，所有專案均經過嚴格的內部科學盡責查證。

關於Kijani Forestry：

Kijani Forestry是一家社會企業，致力於成為全球規模最大、效率最高的植樹造林和生態系統修復機構。其高度可擴展的基於自然的解決方案為成千上萬的小農戶帶來顯著效益，同時透過高品質、資料支援的碳信用額度為投資者帶來可觀的經濟報酬。Kijani獨特而創新的方法首先關注的是那些正遭受氣候變遷影響的小農戶。

