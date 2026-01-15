Lone Star annonce la vente de SENQCIA à Noritsu Koki

DALLAS, NEW YORK, LONDRES et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (« Lone Star ») a annoncé aujourd'hui qu'une filiale de Lone Star Fund XI, L.P. a conclu un accord définitif pour vendre SENQCIA Corporation (« SENQCIA »), fournisseur de premier plan de produits et de solutions de construction essentiels au Japon, à Noritsu Koki Co., Ltd., dans le cadre d'une transaction représentant une valeur d'entreprise totale d'environ 519 millions de dollars.

Basée à Tokyo, SENQCIA développe, conçoit et distribue des solutions structurelles essentielles qui renforcent la résilience, l'intégrité et la sécurité à long terme des bâtiments et des infrastructures. Son portefeuille produits diversifié s'adresse à une large gamme de marchés et de types de biens immobiliers, et ses solutions sont utilisées dans de nombreux bâtiments emblématiques dans tout le Japon. Les solutions de SENQCIA contribuent à relever les principaux défis structurels auxquels le Japon est confronté, notamment l'augmentation des risques de catastrophes naturelles et le vieillissement des infrastructures et du parc immobilier.

Sous la responsabilité de Lone Star, SENQCIA a optimisé sa stratégie de commercialisation et renforcé sa résilience opérationnelle. L'entreprise a amélioré la compétitivité de ses produits et développé son modèle commercial différencié fab-light, grâce à des solutions intégrées de vente et d'installation. En collaboration avec l'équipe de direction, Lone Star a positionné SENQCIA sur des marchés finaux à forte croissance et forte valeur ajoutée, notamment en développant sa présence dans l'économie numérique via les infrastructures de données et la fabrication de semi-conducteurs, secteurs où la fiabilité, la robustesse et la capacité d'exécution sont essentielles.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu cet accord, qui marque une étape importante dans l'évolution de SENQCIA », a déclaré Donald Quintin, directeur général de Lone Star. « En étroite collaboration avec la direction, nous avons mis en œuvre une stratégie ciblée de création de valeur et une approche rigoureuse d'allocation des capitaux afin de renforcer l'entreprise et soutenir sa croissance de façon à la positionner comme fournisseur de premier plan de solutions pour bâtiments critiques. »

Mitsuo Matsunaga, président exécutif de Lone Star au Japon, a ajouté : « Ces dernières années, SENQCIA a considérablement élargi sa plateforme de croissance grâce à des initiatives internes et des investissements ciblés, ce qui lui a permis de consolider sa position concurrentielle et de jeter les bases d’une prochaine phase de croissance sous la responsabilité de Noritsu. Nous remercions l’équipe de direction et les employés de SENQCIA pour leur partenariat et leur engagement tout au long de notre période d’investissement et leur souhaitons de poursuivre leur réussite. Lone Star reste pleinement engagée au Japon et continue d’évaluer activement de nouvelles opportunités d’investissement susceptibles de contribuer à la création de valeur à long terme. »

La transaction est soumise aux conditions de clôture et aux approbations habituelles.

