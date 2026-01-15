Hoffmann Green étend son partenariat aux États-Unis avec l’activation d’une nouvelle option de licences

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce une nouvelle extension de son contrat de licences aux États-Unis avec son partenaire Hoffmann Green USA, signé en juillet 2024, entraînant la levée d’option relative à un droit d’entrée additionnel de 10 M€.

Hoffmann Green USA renouvelle sa confiance dans Hoffmann Green, convaincu par les performances des ciments 0% clinker de la Société et par l’attrait croissant du marché américain de la construction pour cette technologie innovante. Dans ce contexte, le partenaire américain a décidé d’étendre ses droits de licences à 25 États de l’Ouest américain. Cette décision, renforcée par l’obtention de la récente certification ASTM C1157, norme de référence aux États-Unis pour les ciments innovants sur des critères stricts de résistance et de durabilité, confirme la pertinence industrielle et commerciale de sa technologie sur le marché nord-américain.

En contrepartie du transfert industriel et technologique ainsi que de l’exclusivité accordée sur ces nouveaux territoires, cette extension donne lieu à un droit d’entrée additionnel de 10 M€ qui s’ajoute au droit d’entrée de 10 M€ correspondant aux précédentes levées d’option sur les États de l’Est. Pour rappel, le contrat de licences prévoit également le versement de royalties annuelles fixes et variables, calculées sur la base du chiffre d’affaires généré par la commercialisation des ciments Hoffmann Green dans les États concernés. Par ailleurs, Hoffmann Green USA dispose de la faculté de sous-licencier les unités Hoffmann dans ces nouveaux territoires, représentant un levier de croissance complémentaire pour Hoffmann Green. Des discussions sont en cours avec plusieurs sous-licenciés potentiels.

Afin d’accompagner le déploiement de ses solutions sur le marché américain, Hoffmann Green poursuit ses travaux d’homologation notamment pour obtenir l’AC 529, seconde certification de référence aux États-Unis pour les applications de superstructure. Cette certification permet d’inscrire H-UKR dans le cadre du référentiel ACI 318 (American Concrete Institute), le code de référence pour la conception et la sécurité des structures en béton aux États-Unis. Équivalente à l’évaluation ATec Superstructure récemment obtenue par la Société en France, l’obtention de la certification AC 529 déclenchera le paiement des droits d’entrée par le partenaire.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « L’extension de notre partenariat avec Hoffmann Green USA marque une nouvelle étape structurante dans notre stratégie de déploiement aux États-Unis. La solidité et la performance de notre technologie renforcent la confiance de notre partenaire et créent les conditions d’un élargissement de notre collaboration sur le territoire américain. »

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

