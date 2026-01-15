Cargill交付首艘綠色甲醇雙燃料船舶，加快航運脫碳進程

日內瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cargill今日宣布，該公司旗下五艘綠色甲醇雙燃料乾散貨船舶中的第一艘——Brave Pioneer號正式首航。隨著Cargill與客戶及合作夥伴攜手，為自身及整個產業打造適用於未來需求的解決方案，Brave Pioneer的首航代表Cargill更廣泛脫碳進程中的又一重要里程碑——這項工作的核心在於創新、測試與經驗累積。

Brave Pioneer號由Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd.建造，歸Mitsui & Co. Ltd.所有，配備可使用傳統船用燃料和低碳替代燃料綠色甲醇的雙燃料系統。相較傳統燃料，使用綠色甲醇可望減少高達70%的二氧化碳排放。

該船舶今日從菲律賓啟航，將在新加坡加注綠色甲醇，之後前往西澳洲，再繼續駛向歐洲。藉助Brave Pioneer號的首航，Cargill將展開一系列營運測試，旨在評估甲醇加注準備情況、探究如何透過碳會計系統追蹤和驗證環境屬性，以及瞭解市場對低碳貨運服務的需求意願。

Cargill海洋運輸業務總裁Jan Dieleman表示：「全球航運脫碳需要多種技術協同發力，也需要在整個生態系統就緒前勇於邁出大膽步伐。綠色甲醇或風力輔助推進等技術的應用仍存在不確定性。但身為產業領軍者，我們有責任在實際航行中測試這些創新技術，分享經驗成果，並協助建構有助於技術廣泛應用的體系和標準。」

為新型低碳船隊奠定基礎

Brave Pioneer號的投入使用，為未來幾年內將加入Cargill船隊的另外四艘船舶奠定了基礎。這些船舶的加入，將進一步強化Cargill的多方案脫碳策略，該策略包括風力輔助推進、航行最佳化技術、能效改造，以及對生質燃料和乙醇等替代燃料的探索。

每一步措施都是公司將永續發展融入全球海洋供應鏈的更廣泛努力的重要組成部分，同時為尋求實用、低碳貨運方案的客戶提供支援。

Dieleman繼續說道：「我們深知，低碳航運之路需要多種解決方案並行，綠色甲醇正是其中之一。我們的新船隊注重選擇靈活性和適應性。這些船舶目前可使用傳統燃料實現一流營運水準，同時能讓我們隨著綠色燃料供應的改善，靈活切換至更環保的燃料。這是一種切實可行的方式，為海洋運輸的未來發展提供安全保障。」

身為全球最大的乾散貨租船商之一，Cargill的這一措施向市場釋放了強烈的需求訊號，並向航運業的其他參與者發出公開邀請，共同推進向永續航運的轉型。

此舉將協助Cargill進一步減少供應鏈排放，同時投資並測試切實可行的創新技術，推動全球糧食系統向更永續的方向發展。伴隨再生能源燃料供應的逐步擴大，使用綠色甲醇的船舶可望在未來十年內在減少航運排放方面扮演重要角色。

