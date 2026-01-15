-

Cargill交付首艘綠色甲醇雙燃料船舶，加快航運脫碳進程

Cargill於散裝貨海運領域加碼低碳創新投資 Brave Pioneer號成為新租賃船隊首艘船舶

Cargill今日宣布，該公司旗下五艘綠色甲醇雙燃料乾散貨船舶中的第一艘——Brave Pioneer號正式首航。

日內瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cargill今日宣布，該公司旗下五艘綠色甲醇雙燃料乾散貨船舶中的第一艘——Brave Pioneer號正式首航。隨著Cargill與客戶及合作夥伴攜手，為自身及整個產業打造適用於未來需求的解決方案，Brave Pioneer的首航代表Cargill更廣泛脫碳進程中的又一重要里程碑——這項工作的核心在於創新、測試與經驗累積。

Brave Pioneer號由Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd.建造，歸Mitsui & Co. Ltd.所有，配備可使用傳統船用燃料和低碳替代燃料綠色甲醇的雙燃料系統。相較傳統燃料，使用綠色甲醇可望減少高達70%的二氧化碳排放。

該船舶今日從菲律賓啟航，將在新加坡加注綠色甲醇，之後前往西澳洲，再繼續駛向歐洲。藉助Brave Pioneer號的首航，Cargill將展開一系列營運測試，旨在評估甲醇加注準備情況、探究如何透過碳會計系統追蹤和驗證環境屬性，以及瞭解市場對低碳貨運服務的需求意願。

Cargill海洋運輸業務總裁Jan Dieleman表示：「全球航運脫碳需要多種技術協同發力，也需要在整個生態系統就緒前勇於邁出大膽步伐。綠色甲醇或風力輔助推進等技術的應用仍存在不確定性。但身為產業領軍者，我們有責任在實際航行中測試這些創新技術，分享經驗成果，並協助建構有助於技術廣泛應用的體系和標準。」

為新型低碳船隊奠定基礎

Brave Pioneer號的投入使用，為未來幾年內將加入Cargill船隊的另外四艘船舶奠定了基礎。這些船舶的加入，將進一步強化Cargill的多方案脫碳策略，該策略包括風力輔助推進、航行最佳化技術、能效改造，以及對生質燃料和乙醇等替代燃料的探索。

每一步措施都是公司將永續發展融入全球海洋供應鏈的更廣泛努力的重要組成部分，同時為尋求實用、低碳貨運方案的客戶提供支援。

Dieleman繼續說道：「我們深知，低碳航運之路需要多種解決方案並行，綠色甲醇正是其中之一。我們的新船隊注重選擇靈活性和適應性。這些船舶目前可使用傳統燃料實現一流營運水準，同時能讓我們隨著綠色燃料供應的改善，靈活切換至更環保的燃料。這是一種切實可行的方式，為海洋運輸的未來發展提供安全保障。」

身為全球最大的乾散貨租船商之一，Cargill的這一措施向市場釋放了強烈的需求訊號，並向航運業的其他參與者發出公開邀請，共同推進向永續航運的轉型。

此舉將協助Cargill進一步減少供應鏈排放，同時投資並測試切實可行的創新技術，推動全球糧食系統向更永續的方向發展。伴隨再生能源燃料供應的逐步擴大，使用綠色甲醇的船舶可望在未來十年內在減少航運排放方面扮演重要角色。

# # #

關於嘉吉

嘉吉致力提供食品、配料、農業解決方案和工業產品，以安全、負責任和永續的方式滋養世界。我們位於供應鏈的核心，與農民和客戶合作，採購、製造和交付對生活至關重要的產品。

我們的160,000名團隊成員有的放矢地開展創新，為客戶提供生活必需品，使企業能夠發展，社區繁榮，消費者生活得更好。作為一家擁有159年經驗的家族企業，我們在展望未來的同時仍將堅持我們的價值觀。我們以人為本，我們志存高遠。我們問心無愧，不僅在當下，也為了子孫萬代。欲了解更多資訊，請瀏覽： Cargill.com 和我們的 新聞中心 。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

media@cargill.com

Industry:

Cargill

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

media@cargill.com

More News From Cargill

Cargill為更永續的可可供應鏈樹立新的全球基準

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cargill今日宣布對其全球可可供應鏈進行轉型，推出一系列相互關聯的投資措施，從西非可可原產國到歐洲加工樞紐，全面降低碳排放、消除浪費並提升效率。該公司的升級涵蓋再生能源、循環物流和智慧基礎建設。 Cargill可可與巧克力歐洲及西非業務董事總經理Emiel van Dijk表示：「在Cargill，永續發展並非單一專案，而是我們的營運方式。從循環廢棄物再利用到再生運輸和潔淨能源，我們正在證明氣候行動能夠在規模化推進的同時堅守原則。」 在象牙海岸，曾經被丟棄的可可豆殼如今用於為生物質鍋爐提供燃料。在迦納，特馬的一座太陽能工廠為生產供電，新型ISO罐正取代一次性包裝，每月可減少高達100公噸的浪費。 當原產國生產的可可豆和半成品抵達歐洲後，將進入完全整合式的物流網路。可可豆儲存在荷蘭阿姆斯特丹附近的太陽能倉庫，隨後透過全球首艘全電動駁船運輸至贊丹的Cargill工廠，每年可減少19萬千克的二氧化碳排放。這些船隻及Cargill荷蘭設施的電力來自與Vattenfall合作的再生能源專案——Windpark Hanze。...

Cargill五項創新成果榮獲2025年愛迪生獎，引領食品與農業的未來變革

明尼蘇達州韋扎塔--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cargill很榮幸獲得五項2025年愛迪生獎(Edison Awards)，這些獎項是對該公司大膽創新的肯定，這些創新正塑造著食品與農業的未來。從推動氣候智慧型農業發展，到在營養和水資源取得途徑方面實現突破，每一項得獎的解決方案都展示了Cargill如何建構一個更安全、更具韌性的食品體系。 愛迪生獎以發明家湯瑪斯·愛迪生命名，旨在表揚最優秀的創新成果，嘉獎那些解決全球挑戰、塑造市場格局並激發變革的產品和團隊。這是Cargill的創新成果連續第三年獲此殊榮。 Cargill技術長Florian Schattenmann表示：「每一項創新背後都有一個專注的團隊，致力於解決食品和農業領域的實際問題。這些獎項反映了推動我們團隊重新構想各種可能性的熱忱、協作精神和使命感，無論是改善全球營養狀況、減少食物浪費還是支援農民的生計。我為將這些解決方案變為現實的團隊以及他們在全球產生的正向影響感到無比驕傲。」 2025年的得獎創新成果體現了Cargill對於塑造食品與農業未來的承諾： [銀獎] 用於生質燃料的冬季薺藍——這是一...

Cargill和Hafnia聯手成立Seascale Energy，加速船用燃油採購服務轉型

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cargill的海洋運輸公司業務和一流油輪運輸公司Hafnia結合兩造之力，將Cargill既有的燃油企業「Pure Marine Fuels」整合Hafnia的「Bunker Alliance」，成立合資公司「Seascale Energy」。Seascale Energy兼有兩家全球性業者的優勢，計畫透過提供可觀的成本效益、透明度以及永續燃料創新，為船用燃油採購樹立更高標準。 整合燃油採購數量後，這個合資公司將可得到更具競爭力的價格與條款，還可規劃客製採購解決方案以滿足客戶的多元需求。它還將以擴大後的全球港口網絡穩定供應全球客戶優質燃料。 「以Cargill和Hafnia的全球網絡和交易實力，加上一流的海事營運，可打造最佳燃油管理解決方案。」Cargill海運業務總裁Jan Dieleman說，「我們的願景是領導運輸業的能源轉型，為股東釋出價值，並解決這個產業面對的透明性、品質和減碳挑戰。我們攜手共為船用燃油採購打造更永續的未來。」 Seascale Energy為船主和承租人提供更理想的透明性與規模，讓他們可以得到...
Back to Newsroom