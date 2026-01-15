-

Axelspace與衣索比亞企業簽署合作備忘錄，透過利用衛星資料因應社會挑戰

original Jethi執行長Naol Debele（左）與Axelspace總裁兼執行長Yuya Nakamura於1月13日在衣索比亞的簽約儀式現場

Jethi執行長Naol Debele（左）與Axelspace總裁兼執行長Yuya Nakamura於1月13日在衣索比亞的簽約儀式現場

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Axelspace Corporation (“Axelspace”)是一家首屈一指的微衛星研發與營運商，致力於實現「讓太空變得觸手可及」的願景。該公司近日與衣索比亞科技企業Jethi Software Development PLC (“Jethi”)簽署合作備忘錄(MoU)，雙方將透過利用以衛星為基礎的地球觀測(EO)資料，合作因應各類社會和發展挑戰。

此次合作備忘錄由Jethi執行長Naol Debele與Axelspace總裁兼執行長Yuya Nakamura共同簽署。簽約儀式於當地時間1月13日在衣索比亞舉行，衣索比亞空間科學與地理空間研究所(SSGI)代表、Jethi董事會成員及受邀嘉賓以官方和禮賓身分出席了儀式。

Axelspace將擴大非洲等新興市場的地球觀測資料應用列為中長期核心策略重點。透過此次合作，Axelspace旨在支援由本地主導、以資料為依據的解決方案。

根據合作備忘錄，Axelspace將提供地球觀測資料及相關應用技術，涵蓋農業、環境和森林保護、災害風險管理和氣候韌性、城市規劃和基礎建設等重點領域。Jethi將主導建立衣索比亞本地的地球觀測資料應用架構，協調相關利害關係人，將衛星資料與本地資訊和機構需求相結合。雙方合作旨在明確需要優先解決的挑戰，開發融合地球觀測資料與本地資訊的可擴充解決方案，並在衣索比亞培育永續的衛星資料應用生態系統。

Axelspace將參與由一般社團法人Cross U于2024年創設的「新興國家工作小組」，該工作小組旨在促進日本與非洲國家在太空業務領域的共同創新。

Axelspace總裁兼執行長Yuya Nakamura表示：「隨著包括非洲國家在內的新興經濟體不斷發展，衛星資料應用需求預計將大幅成長。我們將利用日本先進的技術能力和專業知識，為衛星資料應用平台的長期發展貢獻力量，從而與當地公共和私人部門合作夥伴建立互利共贏的關係，創造新的價值。」

如欲查看完整新聞稿，請造訪：https://www.axelspace.com/news/mou_ethiopia/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

