TwentyTwo Real Estate y Farallon Capital completan una inversión de 761 millones de euros en Isemia, una empresa inmobiliaria dedicada al sector sanitario valorada en 1200 millones de euros y creada junto con emeis
PARÍS--(BUSINESS WIRE)--TwentyTwo Real Estate, una empresa europea independiente dedicada a la inversión y gestión inmobiliaria, anuncia la finalización, junto con Farallon Capital, de una inversión de 761 millones de euros que ha dado lugar a la creación de Isemia (www.isemiabyemeis.com), una empresa inmobiliaria líder en el sector sanitario que cuenta con una cartera de activos valorada en 1200 millones de euros y gestionada por emeis. La operación supone un hito importante en la estrategia de inversión a largo plazo de TwentyTwo Real Estate, centrada en el sector sanitario y en los inmuebles operativos destinados a la vivienda.
Isemia cuenta con 68 establecimientos de alta calidad repartidos por Francia, Alemania y España, con una combinación equilibrada de residencias de ancianos (48 %) y clínicas (52 %).
