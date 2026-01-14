-

Half-Year Liquidity Contract Statement for FORSEE POWER

Under the liquidity contract entered into between FORSEE POWER (Paris:FORSE) and Kepler Cheuvreux, the following resources appeared on the liquidity account on December 31st 2025:

- 522,105 shares
- € 10,581.90

- Number of executions on buy side on semester: 702
- Number of executions on sell side on semester: 550
- Traded volume on buy side on semester: 559,155 shares for € 190,393.65
- Traded volume on sell side on semester: 478,877 shares for € 165,988.32

As a reminder :

• the following resources appeared on the last half year statement on 30 June 2025 on the liquidity account:

- 441,827 shares
- € 34,885.97

- Number of executions on buy side on semester: 1,054
- Number of executions on sell side on semester: 1,066
- Traded volume on buy side on semester: 1,032,148 shares for € 713,548.77
- Traded volume on sell side on semester: 892,442 shares for € 653,394.72

• the following resources appeared on the liquidity account when the activity started:

- 0 shares
- € 500,000.00

The implementation of this report is carried out in accordance with AMF Decision N°2021-01 of June 22nd 2021 renewing the implementation of liquidity contracts for shares as an accepted market practice.

o0o

  Buy Side   Sell Side
  Number of
executions
 Number of
shares
 Traded
volume in
EUR		   Number of
executions
 Number of
shares
 Traded
volume in
EUR
Total

702

559,155

190,393.65

 

550

478,877

165,988.32

01/07/2025

3

2,000

780.00

 

6

4,001

1,560.39

02/07/2025

5

4,000

1,560.00

 

4

2,000

800.00

03/07/2025

9

6,000

2,340.00

 

5

6,000

2,400.00

04/07/2025

5

6,000

2,340.00

 

-

-

-

07/07/2025

-

-

-

 

11

14,000

5,740.00

08/07/2025

6

8,000

3,200.00

 

8

5,167

2,118.47

09/07/2025

8

8,887

3,554.80

 

4

3,420

1,368.00

10/07/2025

3

2,000

800.00

 

3

2,000

800.00

11/07/2025

2

168

67.20

 

-

-

-

14/07/2025

1

2,000

800.00

 

8

6,000

2,460.00

15/07/2025

2

4,000

1,560.00

 

7

3,843

1,575.63

16/07/2025

2

4,000

1,600.00

 

3

2,000

820.00

17/07/2025

4

4,906

2,060.52

 

17

18,000

7,560.00

18/07/2025

4

6,000

2,460.00

 

-

-

-

21/07/2025

4

4,001

1,640.41

 

2

2,001

840.42

22/07/2025

7

8,000

3,200.00

 

1

6

2.40

23/07/2025

4

6,000

2,340.00

 

6

4,000

1,600.00

24/07/2025

2

4,000

1,560.00

 

3

2,000

800.00

25/07/2025

8

6,908

2,694.12

 

3

2,500

1,000.00

28/07/2025

3

4,000

1,520.00

 

10

6,000

2,400.00

29/07/2025

-

-

-

 

15

14,000

5,880.00

30/07/2025

11

16,000

6,560.00

 

4

3,820

1,642.60

31/07/2025

13

5,063

2,075.83

 

4

5,500

2,310.00

01/08/2025

4

4,000

1,600.00

 

13

4,001

1,640.41

04/08/2025

4

4,000

1,600.00

 

-

-

-

05/08/2025

5

6,000

2,400.00

 

7

6,000

2,400.00

06/08/2025

4

2,000

800.00

 

-

-

-

07/08/2025

1

2,000

820.00

 

4

6,000

2,460.00

08/08/2025

6

4,000

1,600.00

 

2

2,000

820.00

11/08/2025

6

10,000

4,000.00

 

7

6,401

2,624.41

12/08/2025

3

6,000

2,460.00

 

11

14,000

5,740.00

13/08/2025

5

8,279

3,394.39

 

7

6,557

2,688.37

14/08/2025

4

4,001

1,600.40

 

6

2,001

820.41

15/08/2025

6

4,000

1,640.00

 

4

535

219.35

18/08/2025

2

2,000

820.00

 

7

3,565

1,461.65

19/08/2025

13

12,000

4,800.00

 

2

1,901

779.41

20/08/2025

4

2,000

800.00

 

5

765

313.65

21/08/2025

-

-

-

 

1

484

198.44

22/08/2025

1

464

180.96

 

2

500

200.00

25/08/2025

7

3,000

1,200.00

 

4

3,000

1,200.00

26/08/2025

4

3,536

1,414.40

 

-

-

-

27/08/2025

1

2,000

800.00

 

-

-

-

28/08/2025

3

1,500

600.00

 

4

1,000

400.00

29/08/2025

5

1,320

514.80

 

6

1,000

390.00

01/09/2025

2

2,000

780.00

 

-

-

-

02/09/2025

15

13,500

5,130.00

 

-

-

-

03/09/2025

5

8,000

2,960.00

 

1

2,000

760.00

04/09/2025

5

4,640

1,716.80

 

4

4,000

1,520.00

05/09/2025

1

1,956

723.72

 

9

4,654

1,768.52

08/09/2025

9

6,000

2,280.00

 

9

10,000

3,900.00

09/09/2025

3

4,172

1,627.08

 

4

4,000

1,560.00

10/09/2025

1

460

179.40

 

4

2,454

957.06

11/09/2025

2

2,001

780.39

 

4

1,111

433.29

12/09/2025

22

24,000

8,640.00

 

2

4,000

1,480.00

15/09/2025

6

8,000

2,800.00

 

7

8,410

3,027.60

16/09/2025

2

2,000

700.00

 

-

-

-

17/09/2025

8

12,000

3,960.00

 

-

-

-

18/09/2025

9

5,000

1,500.00

 

12

10,000

3,100.00

19/09/2025

11

10,000

3,100.00

 

3

4,000

1,280.00

22/09/2025

9

4,500

1,350.00

 

-

-

-

23/09/2025

5

2,000

560.00

 

3

2,000

580.00

24/09/2025

1

500

140.00

 

4

2,000

580.00

25/09/2025

2

1,000

280.00

 

-

-

-

26/09/2025

1

500

140.00

 

2

60

16.80

29/09/2025

2

500

135.00

 

-

-

-

30/09/2025

4

2,000

520.00

 

1

501

135.27

01/10/2025

2

744

193.44

 

7

8,000

2,160.00

02/10/2025

4

1,075

290.25

 

1

2,000

560.00

03/10/2025

1

304

91.20

 

7

10,000

3,000.00

06/10/2025

4

3,000

990.00

 

19

26,000

8,580.00

07/10/2025

15

15,000

4,800.00

 

4

6,000

2,100.00

08/10/2025

7

725

224.75

 

5

5,636

1,803.52

09/10/2025

17

3,445

1,136.85

 

6

3,000

990.00

10/10/2025

4

576

190.08

 

4

4,000

1,360.00

13/10/2025

13

9,000

2,880.00

 

2

3,267

1,078.11

14/10/2025

11

5,000

1,550.00

 

-

-

-

15/10/2025

9

6,000

1,860.00

 

2

4,000

1,320.00

16/10/2025

7

7,000

2,100.00

 

2

2,000

600.00

17/10/2025

2

1,000

290.00

 

2

1,176

352.80

20/10/2025

7

3,464

1,004.56

 

4

2,000

600.00

21/10/2025

3

1,000

290.00

 

-

-

-

22/10/2025

6

4,000

1,160.00

 

5

2,000

580.00

23/10/2025

19

9,000

2,430.00

 

3

2,000

560.00

24/10/2025

4

3,000

780.00

 

3

4,001

1,080.27

27/10/2025

8

3,213

867.51

 

8

8,000

2,160.00

28/10/2025

11

9,000

2,430.00

 

8

8,000

2,240.00

29/10/2025

7

5,001

1,350.27

 

8

4,002

1,120.56

30/10/2025

2

2,000

520.00

 

2

2,000

540.00

31/10/2025

2

1,000

270.00

 

3

1,000

270.00

03/11/2025

5

2,100

567.00

 

1

1,000

280.00

04/11/2025

10

3,384

879.84

 

2

1,000

270.00

05/11/2025

7

4,000

1,040.00

 

2

1,500

405.00

06/11/2025

3

4,000

1,320.00

 

36

45,000

14,850.00

07/11/2025

23

21,000

6,720.00

 

-

-

-

10/11/2025

15

7,000

2,100.00

 

1

2,000

620.00

11/11/2025

7

6,370

1,847.30

 

13

10,023

3,006.90

12/11/2025

9

8,000

2,400.00

 

3

2,450

759.50

13/11/2025

13

8,468

2,371.04

 

8

6,171

1,789.59

14/11/2025

2

2,000

580.00

 

3

1,067

320.10

17/11/2025

8

6,000

1,740.00

 

3

1,538

461.40

18/11/2025

11

7,000

1,960.00

 

-

-

-

19/11/2025

2

2,000

540.00

 

2

4,000

1,120.00

20/11/2025

3

2,000

560.00

 

5

8,000

2,320.00

21/11/2025

3

2,400

696.00

 

2

482

144.60

24/11/2025

5

2,870

803.60

 

2

1,000

290.00

25/11/2025

3

4,000

1,160.00

 

4

5,000

1,500.00

26/11/2025

4

4,000

1,160.00

 

2

4,000

1,160.00

27/11/2025

5

4,001

1,120.28

 

6

3,001

870.29

28/11/2025

10

10,000

2,700.00

 

2

12

3.48

01/12/2025

2

1,000

260.00

 

6

3,000

810.00

02/12/2025

6

2,001

540.27

 

1

1,000

280.00

03/12/2025

3

3,000

780.00

 

-

-

-

04/12/2025

3

3,000

780.00

 

9

4,000

1,040.00

05/12/2025

4

3,000

810.00

 

9

5,000

1,350.00

08/12/2025

4

3,310

893.70

 

1

1,000

280.00

09/12/2025

4

1,000

270.00

 

1

160

44.80

10/12/2025

6

4,000

1,080.00

 

3

3,000

810.00

11/12/2025

4

3,258

944.82

 

9

13,000

3,900.00

12/12/2025

6

6,000

1,680.00

 

-

-

-

15/12/2025

3

2,000

560.00

 

1

961

278.69

16/12/2025

2

1,001

280.28

 

1

1

0.28

17/12/2025

6

4,000

1,120.00

 

2

4,000

1,120.00

18/12/2025

2

1,000

280.00

 

2

1,000

280.00

19/12/2025

2

1,000

280.00

 

2

871

243.88

22/12/2025

7

4,000

1,080.00

 

2

2,400

672.00

23/12/2025

1

85

22.95

 

1

2,000

560.00

24/12/2025

1

1,000

280.00

 

-

-

-

29/12/2025

1

1,000

280.00

 

5

204

57.12

30/12/2025

1

1,000

280.00

 

8

6,796

1,902.88

31/12/2025

2

598

167.44

 

-

-

-

 

FORSEE POWER

