TwentyTwo Real Estate en Farallon Capital ronden investering van € 761 miljoen dollar af in Isemia, een vastgoedonderneming in de zorgsector met een waarde van € 1,2 miljard, opgericht in samenwerking met emeis

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--TwentyTwo Real Estate, een onafhankelijke Europese vastgoedbeleggings- en -beheermaatschappij, kondigt de afronding aan van een investering van € 761 miljoen, samen met Farallon Capital, die heeft geleid tot de oprichting van Isemia (www.isemiabyemeis.com), een toonaangevende vastgoedonderneming in de zorgsector met een portfolio van € 1,2 miljard aan activa die worden beheerd door emeis. De transactie vormt een belangrijke mijlpaal in de langetermijnbeleggingsstrategie van TwentyTwo Real Estate, gericht op vastgoed in de zorgsector en operationeel vastgoed voor wonen met zorg.

Isemia omvat 68 hoogwaardige objecten in Frankrijk, Duitsland en Spanje, met een evenwichtige mix van verpleeghuizen (48%) en klinieken (52%).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.