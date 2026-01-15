-

Axelspace ondertekent een MoU met een Ethiopisch bedrijf om sociale uitdagingen aan de hand van satellietgegevens aan te pakken

original Naol Debele, Chief Executive Officer of Jethi (left), and Yuya Nakamura, President and CEO of Axelspace, at the signing ceremony on January 13 in Ethiopia

Naol Debele, Chief Executive Officer of Jethi (left), and Yuya Nakamura, President and CEO of Axelspace, at the signing ceremony on January 13 in Ethiopia

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), een vooraanstaande ontwikkelaar en operator van microsatellieten die zich inzet om haar visie “Space within Your Reach” te verwezenlijken, heeft een MoU (Memorandum of Understanding) afgesloten met Jethi Software Development PLC (“Jethi”), een Ethiopisch technologiebedrijf, om samen te werken om sociale en ontwikkelingsuitdagingen aan de hand van op satellieten gebaseerde EO-gegevens (Earth Observation data) aan te pakken.

De MoU werd ondertekend door Naol Debele, CEO van Jethi, en Yuya Nakamura, voorzitter en CEO van Axelspace. De ondertekeningsceremonie, die op 13 januari (lokale tijd) in Ethiopië plaatsvond, werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de SSGI (Space Science & Geospatial Institute) van Ethiopië, leden van de Raad van Bestuur van Jethi en uitgenodigde gasten, conform hun officiële functie en protocolbevoegdheid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

