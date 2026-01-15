-

Axelspace与埃塞俄比亚企业签署谅解备忘录，通过利用卫星数据应对社会挑战

original Jethi首席执行官Naol Debele（左）与Axelspace总裁兼首席执行官Yuya Nakamura于1月13日在埃塞俄比亚的签约仪式现场

Jethi首席执行官Naol Debele（左）与Axelspace总裁兼首席执行官Yuya Nakamura于1月13日在埃塞俄比亚的签约仪式现场

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Axelspace Corporation (“Axelspace”)是一家领先的微卫星研发与运营商，致力于实现“让太空变得触手可及”的愿景。该公司近日与埃塞俄比亚科技企业Jethi Software Development PLC (“Jethi”)签署谅解备忘录(MoU)，双方将通过利用基于卫星的地球观测(EO)数据，合作应对各类社会和发展挑战。

此次谅解备忘录由Jethi首席执行官Naol Debele与Axelspace总裁兼首席执行官Yuya Nakamura共同签署。签约仪式于当地时间1月13日在埃塞俄比亚举行，埃塞俄比亚空间科学与地理空间研究所(SSGI)代表、Jethi董事会成员及受邀嘉宾以官方和礼宾身份出席了仪式。

Axelspace将扩大非洲等新兴市场的地球观测数据应用列为中长期核心战略重点。通过此次合作，Axelspace旨在支持由本地主导、以数据为依据的解决方案。

根据谅解备忘录，Axelspace将提供地球观测数据及相关应用技术，覆盖农业、环境和森林保护、灾害风险管理和气候韧性、城市规划和基础设施建设等重点领域。Jethi将主导建立埃塞俄比亚本地的地球观测数据应用框架，协调相关利益相关方，将卫星数据与本地信息和机构需求相结合。双方合作旨在明确需要优先解决的挑战，开发融合地球观测数据与本地信息的可扩展解决方案，并在埃塞俄比亚培育可持续的卫星数据应用生态系统。

Axelspace将参与由一般社团法人Cross U于2024年发起的“新兴国家工作组”，该工作组旨在促进日本与非洲国家在太空业务领域的联合创新。

Axelspace总裁兼首席执行官Yuya Nakamura表示：“随着包括非洲国家在内的新兴经济体不断发展，卫星数据应用需求预计将大幅增长。我们将利用日本先进的技术能力和专业知识，为卫星数据应用平台的长期发展作出贡献，从而与当地公共和私营部门合作伙伴建立互利共赢的关系，创造新的价值。”

如需查看完整新闻稿，请访问：https://www.axelspace.com/news/mou_ethiopia/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

