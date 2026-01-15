Axelspace signe un protocole d’accord avec une entreprise éthiopienne visant à relever les défis sociaux grâce à l’utilisation de données satellitaires

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (« Axelspace »), l’un des principaux développeurs et opérateurs de microsatellites dédié à la réalisation de sa vision « Space within Your Reach », a signé un protocole d’accord avec Jethi Software Development PLC (« Jethi »), une société technologique éthiopienne, afin de coopérer pour relever les défis sociaux et de développement grâce à l’utilisation de données d’observation de la Terre (EO) par satellite.

Ce protocole d’accord a été signé par Naol Debele, directeur général de Jethi, et Yuya Nakamura, président-directeur général d’Axelspace. La cérémonie de signature, qui s’est tenue en Éthiopie le 13 janvier (heure locale), a réuni des représentants de l’Institut des sciences spatiales et géospatiales (SSGI) d’Éthiopie, des membres du conseil d’administration de Jethi et des invités, dans le cadre d’une cérémonie officielle et protocolaire.

Axelspace considère l’expansion de l’utilisation des données d’observation de la Terre dans les marchés émergents, notamment en Afrique, comme une priorité stratégique clé à moyen et long terme. Grâce à cette collaboration, Axelspace vise à soutenir des solutions locales fondées sur des données.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, Axelspace fournira des données d’observation de la Terre et son savoir-faire pour leur utilisation dans des secteurs prioritaires, notamment l’agriculture, la conservation de l’environnement et des forêts, la gestion des risques de catastrophe et la résilience climatique, l’urbanisme et le développement des infrastructures. Jethi dirigera la mise en place d’un cadre local pour l’utilisation des données d’observation de la Terre en Éthiopie, en coordination avec les parties prenantes concernées afin d’intégrer les données satellitaires aux informations locales et aux exigences institutionnelles. Ce partenariat vise à identifier les défis prioritaires, à développer des solutions évolutives combinant les données d’observation de la Terre et les informations locales, et à favoriser la croissance d’un écosystème durable pour l’utilisation des données satellitaires en Éthiopie.

Axelspace participe au « Groupe de travail sur les pays émergents », lancé en 2024 par Cross U, une association générale constituée, afin de promouvoir la co-création d’activités spatiales entre le Japon et les pays africains.

« Avec le développement économique des pays émergents, notamment en Afrique, la demande en matière d’utilisation des données satellitaires devrait augmenter considérablement », déclare Yuya Nakamura, président-directeur général d’Axelspace. « Nous nous efforcerons d’établir des relations mutuellement avantageuses qui créent une nouvelle valeur avec des partenaires locaux des secteurs public et privé, en tirant parti des capacités technologiques et de l’expertise avancées du Japon afin de contribuer au développement à long terme d’une plateforme d’utilisation des données satellitaires. »

Pour consulter le communiqué de presse complet, rendez-vous sur : https://www.axelspace.com/news/mou_ethiopia/

