TwentyTwo Real Estate et Farallon Capital finalisent un investissement de 761 millions d'euros dans Isemia, une société immobilière spécialisée dans le secteur de la santé, valorisée à 1,2 milliard d'euros et créée avec emeis

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TwentyTwo Real Estate, société européenne indépendante d'investissement et de gestion immobilière, annonce la finalisation, aux côtés de Farallon Capital, d'un investissement de 761 millions d'euros qui a conduit à la création d'Isemia (www.isemiabyemeis.com), société leader dans l'immobilier de santé, détenant un portefeuille d'actifs d'une valeur de 1,2 milliard d'euros géré par emeis. Cette transaction représente une étape majeure dans la stratégie d'investissement à long terme de TwentyTwo Real Estate, axée sur l'immobilier de santé et l'immobilier résidentiel.

Isemia regroupe 68 établissements de grande qualité en France, en Allemagne et en Espagne, répartis de manière équilibrée entre maisons de retraite (48 %) et cliniques (52 %). Le portefeuille bénéficie de données fondamentales solides et d'une performance opérationnelle résiliente. La totalité des établissements continuera d'être exploitée par emeis au moyen de baux de longue durée, garantissant ainsi la continuité des soins pour les résidents et les patients, tout en assurant une parfaite harmonisation entre la propriété immobilière et l'exploitation.

L'investissement a été structuré par la souscription de titres financiers, notamment des actions privilégiées, conçus pour offrir des rendements stables et prévisibles, avec un rendement minimum de 6 % et un TRI sans effet de levier attendu d'environ 12 %.

Cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie de TwentyTwo Real Estate, qui consiste à investir dans des actifs à forte intensité opérationnelle dans les secteurs du logement et de la santé. Dans ces secteurs, de solides fondamentaux immobiliers, associés à une expertise opérationnelle approfondie, sont les garants d'une création de valeur durable à long terme. Cette transaction fait suite au récent lancement de sa plateforme d'investissement dans les résidences pour seniors, Premier Residences, dotée d'un portefeuille initial d'environ 1 900 unités. Elle témoigne également du développement continu de TwentyTwo Real Estate en Europe occidentale et de son intérêt pour les investissements thématiques, portés par les grandes tendances démographiques et sociétales.

Selon Daniel Rigny, fondateur et président de TwentyTwo Real Estate :

« Cet investissement représente une étape majeure dans le développement de l'immobilier de santé et de l'immobilier résidentiel opérationnel. Le portefeuille d'Isemia est composé d'actifs de grande qualité, caractérisés par leur résilience et leur grande utilité sociale. En partenariat avec emeis et Farallon Capital, nous créons une société immobilière de premier plan répondant aux besoins structurels européens en matière de démographie et de santé, tout en assurant des fondamentaux solides et une création de valeur durable pour les investisseurs de long terme. Nous sommes fiers d'avoir finalisé cette transaction stratégique, qui témoigne de nos convictions d'investissement, de notre capacité à concevoir des solutions financières innovantes et de notre aptitude à mobiliser notre savoir-faire opérationnel. »

À propos de TwentyTwo Real Estate

TwentyTwo Real Estate est un investisseur et opérateur immobilier indépendant gérant 5,2 milliards d'euros d'actifs en Europe. Fondé en 2012 par Daniel Rigny, le groupe allie une expertise financière de pointe à une excellence opérationnelle pour offrir à ses clients institutionnels et privés une gamme de solutions d'investissement et de services immobiliers à forte valeur ajoutée, couvrant toutes les classes d'actifs. La mission de TwentyTwo Real Estate est de créer une valeur durable pour ses investisseurs, ses clients et ses collaborateurs, tout en ayant un impact positif sur la société et l'environnement.

À propos de Farallon

Farallon Capital est une société de gestion d'investissements internationale qui gère plus de 40 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'une grande variété d'institutions, notamment des fonds de dotation universitaires, des fondations caritatives et des fonds de pension. Fondée en 1986 et basée à San Francisco, Farallon est une société de gestion d'investissements institutionnels expérimentée, investissant dans différentes catégories d'actifs et juridictions. Son objectif est de générer des rendements attractifs ajustés au risque qui attirent ses investisseurs grâce à une analyse fondamentale rigoureuse, une approche ascendante et une priorité accordée à la préservation du capital.

À propos d'emeis

Avec près de 83 500 experts et professionnels de la santé, des soins infirmiers et d’accompagnement des personnes les plus vulnérables, emeis est présent dans une vingtaine de pays et couvre cinq secteurs : les cliniques psychiatriques, les cliniques médicales et de réadaptation, les EHPAD, les services d’aide à domicile et les résidences services. emeis accueille chaque année près de 280 000 résidents, patients et bénéficiaires. emeis s’engage à relever l’un des grands défis de nos sociétés : l’augmentation du nombre de personnes rendues vulnérables à la suite d'accidents, en raison du grand âge ou d'une maladie mentale. Détenu à 50,3 % par la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, MAIF et MACSF Épargne Retraite, emeis est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR001400NLM4) et compose les indices SBF 120 et CAC Mid 60.

