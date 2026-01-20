SOLUM et Alltrack Medical s’associent pour le développement de soins de santé connectés à travers l’inventaire et la gestion des actifs intelligents

HALFWEG, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--SOLUM, un fournisseur mondial de solutions de commerce de détail, et Alltrack Medical, une entreprise technologique néerlandaise spécialiste de l’innovation numérique dans les soins de santé, annoncent un partenariat pour lancer une nouvelle ère en matière de soins de santé connectés et efficaces.

Dans le cadre de ce partenariat, les plateformes innovantes d’Alltrack Medical - ik ben marq®, activée par le système d’étiquetage électronique d’étagères Newton ESL de SOLUM et ik ben iris®, compatible avec le système de suivi des actifs de SOLUM - permettent de créer un environnement de soins de santé plus connecté, efficace et durable.

ik ben marq® — qui signifie « Je suis marq » — est une solution intégrée qui simplifie l’inventaire des consommables et leur approvisionnement en matière de soins de santé, afin de réduire le travail manuel et les erreurs tout en garantissant que les fournitures essentielles sont toujours disponibles lorsqu’elles sont requises. Au cœur du système se trouve le système d’étiquetage électronique d’étagère Newton ESL de SOLUM, une solution d’étiquetage éprouvée et connue dans le secteur mondial du commerce de détail pour sa durabilité, sa fiabilité et sa longue durée de vie. Plus qu’un simple écran, Newton ESL possède des DEL et des boutons de fonctionnalités permettant d’agir instantanément pour, par exemple, passer des commandes et donner des conseils de réapprovisionnement, donnant ainsi à ik ben marq® les moyens de suggérer des flux de travail plus rapides et intuitifs dans le fonctionnement quotidien des soins de santé.

ik ben iris® — qui signifie « Je suis iris » — est compatible avec la solution Trace de SOLUM basée sur la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) et fournit une visibilité en temps réel des équipements médicaux et des appareils d’assistance. Trace permet aux professionnels de santé de localiser immédiatement les actifs, en réduisant les durées de recherche de jusqu’à 80 %¹ et en fournissant des informations sur l’activité des actifs pour le signalement des pannes et bien plus encore.

Ensemble les deux solutions forment un écosystème unifié basé sur les données permettant de rationaliser les opérations, réduire le gaspillage, améliorer la satisfaction du personnel et gagner du temps pour être plus présent auprès des patients et des clients. La plateforme ouverte d’Alltrack Medical s’intègre complètement avec les systèmes informatiques existants et les réseaux d’approvisionnement - y compris la planification des ressources d’entreprise, les systèmes d’alerte et les processus de service - donnant ainsi les moyens aux institutions de prendre des décisions plus judicieuses et basées sur les données. Associée à l’architecture matérielle extensible de SOLUM, cette fondation prend en charge la durabilité opérationnelle actuelle tout en restant adaptable pour des innovations futures comme l’IA et l’intégration de la technologie RFID.

« Chez Alltrack Medical, notre mission est de connecter les professionnels de la santé, les fournisseurs et d’autres partenaires innovants grâce à une technologie qui rend les soins plus efficaces et pérennes », déclare Celestin Brouwer, PDG d’Alltrack Medical. « En nous associant à SOLUM, nous associons l’expertise en soins de santé à un partenaire de confiance à l’échelle mondiale, en créant des solutions qui apportent de la transparence, de l’efficacité et de l’innovation à la logistique et à la gestion des actifs dans le domaine des soins de santé. »

« Grâce à une technologie et une qualité éprouvée qui lui a valu la confiance des principaux commerçants de détail dans le monde entier, SOLUM fournit maintenant de nouvelles possibilités dans le secteur médical », ajoute Bart Penris, responsable de territoire, SOLUM Benelux. « Cette collaboration avec Alltrack Medical souligne notre détermination à fournir la même fiabilité et innovation dans les soins de santé afin de construire un avenir plus connecté et durable. »

¹ En fonction de l’environnement et des conditions d’utilisation.

À propos d'Alltrack Medical

Fondée en 2022, Alltrack Medical apporte presque 20 ans d'expertise intersectorielle dans le secteur des soins de santé. Nous développons des solutions de soins de santé qui numérisent et automatisent les processus logistiques afin de donner aux organisations les moyens d’améliorer l’efficacité et l’expérience du personnel et de pérenniser les soins de santé.

Pour plus de renseignements veuillez consulter https://www.alltrackmedical.nl/

À propos de SOLUM

Fondée en 2015 en tant que société détachée de Samsung Electro-Mechanics, SOLUM est une société cotée à la bourse de Séoul (indice KOSPI). La société est un leader dans le domaine des solutions d’alimentation, d’affichage et d’étiquetage électronique d’étagère et participe à l’innovation dans le secteur mondial du commerce de détail. Privilégiant l’innovation et la transformation durable du commerce de détail en mettant le client au cœur de sa démarche, SOLUM continue de développer des solutions de haute qualité qui donnent aux commerçants les moyens d’être plus efficaces dans un monde de plus en plus numérique.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter https://www.solum-group.com

