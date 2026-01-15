-

Axelspace assina memorando de entendimento com empresa etíope para enfrentar desafios sociais por meio do uso de dados de satélite

original Naol Debele, Chief Executive Officer of Jethi (left), and Yuya Nakamura, President and CEO of Axelspace, at the signing ceremony on January 13 in Ethiopia

Naol Debele, Chief Executive Officer of Jethi (left), and Yuya Nakamura, President and CEO of Axelspace, at the signing ceremony on January 13 in Ethiopia

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Axelspace Corporation (“Axelspace”), desenvolvedora e operadora líder de microssatélites dedicada a concretizar sua visão de “Espaço ao seu alcance”, assinou um memorando de entendimento (MoU) com a Jethi Software Development PLC (“Jethi”), uma empresa de tecnologia etíope, para cooperar na abordagem de desafios sociais e de desenvolvimento por meio do uso de dados de observação da Terra (EO) baseados em satélite.

O MoU foi assinado por Naol Debele, diretor-executivo da Jethi, e Yuya Nakamura, presidente e diretor-executivo da Axelspace. A cerimônia de assinatura, realizada na Etiópia em 13 de janeiro (horário local), contou com a presença de representantes do Instituto de Ciência Espacial e Geoespacial (SSGI) da Etiópia, membros do Conselho de Administração da Jethi e convidados, em caráter oficial e protocolar.

A Axelspace posiciona a expansão do uso de dados de observação da Terra em mercados emergentes, incluindo a África, como uma prioridade estratégica fundamental a médio e longo prazo. Por meio desta colaboração, a Axelspace pretende apoiar soluções locais baseadas em dados.

Nos termos do MoU, a Axelspace fornecerá dados de EO (Observação da Terra) e know-how para seu uso em setores prioritários, incluindo agricultura, conservação ambiental e florestal, gestão de riscos de desastres e resiliência climática, planejamento urbano e desenvolvimento de infraestrutura. A Jethi liderará o estabelecimento de um arcabouço local para o uso de dados de EO na Etiópia, coordenando-se com as partes interessadas relevantes para integrar dados de satélite com informações locais e requisitos institucionais. A parceria tem como objetivo identificar desafios prioritários, desenvolver soluções escaláveis que integrem dados de EO e informações locais e fomentar o crescimento de um ecossistema sustentável para o uso de dados de satélite na Etiópia.

A Axelspace participa do “Grupo de Trabalho para Países Emergentes”, lançado em 2024 pela Cross U, uma associação sem fins lucrativos, para promover a cocriação de negócios espaciais entre o Japão e países africanos.

“Com o desenvolvimento econômico de países emergentes, incluindo os da África, espera-se que a demanda pelo uso de dados de satélite aumente significativamente”, afirmou Yuya Nakamura, presidente e CEO da Axelspace. “Trabalharemos para construir relações de ganha-ganha que criem novo valor em conjunto com parceiros locais dos setores público e privado, aproveitando as avançadas capacidades tecnológicas e a expertise do Japão para contribuir para o desenvolvimento de longo prazo de uma plataforma para o uso de dados de satélite.”

Para ler o comunicado à imprensa completo, visite: https://www.axelspace.com/news/mou_ethiopia/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Assessoria de Imprensa
Axelspace Holdings Corporation
E-mail: pr@axelspace.com

