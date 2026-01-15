Axelspace assina memorando de entendimento com empresa etíope para enfrentar desafios sociais por meio do uso de dados de satélite
TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Axelspace Corporation (“Axelspace”), desenvolvedora e operadora líder de microssatélites dedicada a concretizar sua visão de “Espaço ao seu alcance”, assinou um memorando de entendimento (MoU) com a Jethi Software Development PLC (“Jethi”), uma empresa de tecnologia etíope, para cooperar na abordagem de desafios sociais e de desenvolvimento por meio do uso de dados de observação da Terra (EO) baseados em satélite.
O MoU foi assinado por Naol Debele, diretor-executivo da Jethi, e Yuya Nakamura, presidente e diretor-executivo da Axelspace. A cerimônia de assinatura, realizada na Etiópia em 13 de janeiro (horário local), contou com a presença de representantes do Instituto de Ciência Espacial e Geoespacial (SSGI) da Etiópia, membros do Conselho de Administração da Jethi e convidados, em caráter oficial e protocolar.
A Axelspace posiciona a expansão do uso de dados de observação da Terra em mercados emergentes, incluindo a África, como uma prioridade estratégica fundamental a médio e longo prazo. Por meio desta colaboração, a Axelspace pretende apoiar soluções locais baseadas em dados.
Nos termos do MoU, a Axelspace fornecerá dados de EO (Observação da Terra) e know-how para seu uso em setores prioritários, incluindo agricultura, conservação ambiental e florestal, gestão de riscos de desastres e resiliência climática, planejamento urbano e desenvolvimento de infraestrutura. A Jethi liderará o estabelecimento de um arcabouço local para o uso de dados de EO na Etiópia, coordenando-se com as partes interessadas relevantes para integrar dados de satélite com informações locais e requisitos institucionais. A parceria tem como objetivo identificar desafios prioritários, desenvolver soluções escaláveis que integrem dados de EO e informações locais e fomentar o crescimento de um ecossistema sustentável para o uso de dados de satélite na Etiópia.
A Axelspace participa do “Grupo de Trabalho para Países Emergentes”, lançado em 2024 pela Cross U, uma associação sem fins lucrativos, para promover a cocriação de negócios espaciais entre o Japão e países africanos.
“Com o desenvolvimento econômico de países emergentes, incluindo os da África, espera-se que a demanda pelo uso de dados de satélite aumente significativamente”, afirmou Yuya Nakamura, presidente e CEO da Axelspace. “Trabalharemos para construir relações de ganha-ganha que criem novo valor em conjunto com parceiros locais dos setores público e privado, aproveitando as avançadas capacidades tecnológicas e a expertise do Japão para contribuir para o desenvolvimento de longo prazo de uma plataforma para o uso de dados de satélite.”
Para ler o comunicado à imprensa completo, visite: https://www.axelspace.com/news/mou_ethiopia/
