Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société FORSEE POWER

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FORSEE POWER (Paris:FORSE) à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 522 105 titres
- 10 581.90 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 702
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 550
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 559 155 titres pour 190 393.65 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 478 877 titres pour 165 988.32 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 441 827 titres
- 34 885.97 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 054
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 066
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 032 148 titres pour 713 548.77 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 892 442 titres pour 653 394.72 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titres
- 500 000.00 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

  Achats   Ventes
  Nombre de
transactions		 Nombre de
titres		 Capitaux en EUR   Nombre de
transactions		 Nombre de
titres		 Capitaux en EUR
Total

702

559 155

190 393,65

 

550

478 877

165 988,32

01/07/2025

3

2 000

780,00

 

6

4 001

1 560,39

02/07/2025

5

4 000

1 560,00

 

4

2 000

800,00

03/07/2025

9

6 000

2 340,00

 

5

6 000

2 400,00

04/07/2025

5

6 000

2 340,00

 

-

-

-

07/07/2025

-

-

-

 

11

14 000

5 740,00

08/07/2025

6

8 000

3 200,00

 

8

5 167

2 118,47

09/07/2025

8

8 887

3 554,80

 

4

3 420

1 368,00

10/07/2025

3

2 000

800,00

 

3

2 000

800,00

11/07/2025

2

168

67,20

 

-

-

-

14/07/2025

1

2 000

800,00

 

8

6 000

2 460,00

15/07/2025

2

4 000

1 560,00

 

7

3 843

1 575,63

16/07/2025

2

4 000

1 600,00

 

3

2 000

820,00

17/07/2025

4

4 906

2 060,52

 

17

18 000

7 560,00

18/07/2025

4

6 000

2 460,00

 

-

-

-

21/07/2025

4

4 001

1 640,41

 

2

2 001

840,42

22/07/2025

7

8 000

3 200,00

 

1

6

2,40

23/07/2025

4

6 000

2 340,00

 

6

4 000

1 600,00

24/07/2025

2

4 000

1 560,00

 

3

2 000

800,00

25/07/2025

8

6 908

2 694,12

 

3

2 500

1 000,00

28/07/2025

3

4 000

1 520,00

 

10

6 000

2 400,00

29/07/2025

-

-

-

 

15

14 000

5 880,00

30/07/2025

11

16 000

6 560,00

 

4

3 820

1 642,60

31/07/2025

13

5 063

2 075,83

 

4

5 500

2 310,00

01/08/2025

4

4 000

1 600,00

 

13

4 001

1 640,41

04/08/2025

4

4 000

1 600,00

 

-

-

-

05/08/2025

5

6 000

2 400,00

 

7

6 000

2 400,00

06/08/2025

4

2 000

800,00

 

-

-

-

07/08/2025

1

2 000

820,00

 

4

6 000

2 460,00

08/08/2025

6

4 000

1 600,00

 

2

2 000

820,00

11/08/2025

6

10 000

4 000,00

 

7

6 401

2 624,41

12/08/2025

3

6 000

2 460,00

 

11

14 000

5 740,00

13/08/2025

5

8 279

3 394,39

 

7

6 557

2 688,37

14/08/2025

4

4 001

1 600,40

 

6

2 001

820,41

15/08/2025

6

4 000

1 640,00

 

4

535

219,35

18/08/2025

2

2 000

820,00

 

7

3 565

1 461,65

19/08/2025

13

12 000

4 800,00

 

2

1 901

779,41

20/08/2025

4

2 000

800,00

 

5

765

313,65

21/08/2025

-

-

-

 

1

484

198,44

22/08/2025

1

464

180,96

 

2

500

200,00

25/08/2025

7

3 000

1 200,00

 

4

3 000

1 200,00

26/08/2025

4

3 536

1 414,40

 

-

-

-

27/08/2025

1

2 000

800,00

 

-

-

-

28/08/2025

3

1 500

600,00

 

4

1 000

400,00

29/08/2025

5

1 320

514,80

 

6

1 000

390,00

01/09/2025

2

2 000

780,00

 

-

-

-

02/09/2025

15

13 500

5 130,00

 

-

-

-

03/09/2025

5

8 000

2 960,00

 

1

2 000

760,00

04/09/2025

5

4 640

1 716,80

 

4

4 000

1 520,00

05/09/2025

1

1 956

723,72

 

9

4 654

1 768,52

08/09/2025

9

6 000

2 280,00

 

9

10 000

3 900,00

09/09/2025

3

4 172

1 627,08

 

4

4 000

1 560,00

10/09/2025

1

460

179,40

 

4

2 454

957,06

11/09/2025

2

2 001

780,39

 

4

1 111

433,29

12/09/2025

22

24 000

8 640,00

 

2

4 000

1 480,00

15/09/2025

6

8 000

2 800,00

 

7

8 410

3 027,60

16/09/2025

2

2 000

700,00

 

-

-

-

17/09/2025

8

12 000

3 960,00

 

-

-

-

18/09/2025

9

5 000

1 500,00

 

12

10 000

3 100,00

19/09/2025

11

10 000

3 100,00

 

3

4 000

1 280,00

22/09/2025

9

4 500

1 350,00

 

-

-

-

23/09/2025

5

2 000

560,00

 

3

2 000

580,00

24/09/2025

1

500

140,00

 

4

2 000

580,00

25/09/2025

2

1 000

280,00

 

-

-

-

26/09/2025

1

500

140,00

 

2

60

16,80

29/09/2025

2

500

135,00

 

-

-

-

30/09/2025

4

2 000

520,00

 

1

501

135,27

01/10/2025

2

744

193,44

 

7

8 000

2 160,00

02/10/2025

4

1 075

290,25

 

1

2 000

560,00

03/10/2025

1

304

91,20

 

7

10 000

3 000,00

06/10/2025

4

3 000

990,00

 

19

26 000

8 580,00

07/10/2025

15

15 000

4 800,00

 

4

6 000

2 100,00

08/10/2025

7

725

224,75

 

5

5 636

1 803,52

09/10/2025

17

3 445

1 136,85

 

6

3 000

990,00

10/10/2025

4

576

190,08

 

4

4 000

1 360,00

13/10/2025

13

9 000

2 880,00

 

2

3 267

1 078,11

14/10/2025

11

5 000

1 550,00

 

-

-

-

15/10/2025

9

6 000

1 860,00

 

2

4 000

1 320,00

16/10/2025

7

7 000

2 100,00

 

2

2 000

600,00

17/10/2025

2

1 000

290,00

 

2

1 176

352,80

20/10/2025

7

3 464

1 004,56

 

4

2 000

600,00

21/10/2025

3

1 000

290,00

 

-

-

-

22/10/2025

6

4 000

1 160,00

 

5

2 000

580,00

23/10/2025

19

9 000

2 430,00

 

3

2 000

560,00

24/10/2025

4

3 000

780,00

 

3

4 001

1 080,27

27/10/2025

8

3 213

867,51

 

8

8 000

2 160,00

28/10/2025

11

9 000

2 430,00

 

8

8 000

2 240,00

29/10/2025

7

5 001

1 350,27

 

8

4 002

1 120,56

30/10/2025

2

2 000

520,00

 

2

2 000

540,00

31/10/2025

2

1 000

270,00

 

3

1 000

270,00

03/11/2025

5

2 100

567,00

 

1

1 000

280,00

04/11/2025

10

3 384

879,84

 

2

1 000

270,00

05/11/2025

7

4 000

1 040,00

 

2

1 500

405,00

06/11/2025

3

4 000

1 320,00

 

36

45 000

14 850,00

07/11/2025

23

21 000

6 720,00

 

-

-

-

10/11/2025

15

7 000

2 100,00

 

1

2 000

620,00

11/11/2025

7

6 370

1 847,30

 

13

10 023

3 006,90

12/11/2025

9

8 000

2 400,00

 

3

2 450

759,50

13/11/2025

13

8 468

2 371,04

 

8

6 171

1 789,59

14/11/2025

2

2 000

580,00

 

3

1 067

320,10

17/11/2025

8

6 000

1 740,00

 

3

1 538

461,40

18/11/2025

11

7 000

1 960,00

 

-

-

-

19/11/2025

2

2 000

540,00

 

2

4 000

1 120,00

20/11/2025

3

2 000

560,00

 

5

8 000

2 320,00

21/11/2025

3

2 400

696,00

 

2

482

144,60

24/11/2025

5

2 870

803,60

 

2

1 000

290,00

25/11/2025

3

4 000

1 160,00

 

4

5 000

1 500,00

26/11/2025

4

4 000

1 160,00

 

2

4 000

1 160,00

27/11/2025

5

4 001

1 120,28

 

6

3 001

870,29

28/11/2025

10

10 000

2 700,00

 

2

12

3,48

01/12/2025

2

1 000

260,00

 

6

3 000

810,00

02/12/2025

6

2 001

540,27

 

1

1 000

280,00

03/12/2025

3

3 000

780,00

 

-

-

-

04/12/2025

3

3 000

780,00

 

9

4 000

1 040,00

05/12/2025

4

3 000

810,00

 

9

5 000

1 350,00

08/12/2025

4

3 310

893,70

 

1

1 000

280,00

09/12/2025

4

1 000

270,00

 

1

160

44,80

10/12/2025

6

4 000

1 080,00

 

3

3 000

810,00

11/12/2025

4

3 258

944,82

 

9

13 000

3 900,00

12/12/2025

6

6 000

1 680,00

 

-

-

-

15/12/2025

3

2 000

560,00

 

1

961

278,69

16/12/2025

2

1 001

280,28

 

1

1

0,28

17/12/2025

6

4 000

1 120,00

 

2

4 000

1 120,00

18/12/2025

2

1 000

280,00

 

2

1 000

280,00

19/12/2025

2

1 000

280,00

 

2

871

243,88

22/12/2025

7

4 000

1 080,00

 

2

2 400

672,00

23/12/2025

1

85

22,95

 

1

2 000

560,00

24/12/2025

1

1 000

280,00

 

-

-

-

29/12/2025

1

1 000

280,00

 

5

204

57,12

30/12/2025

1

1 000

280,00

 

8

6 796

1 902,88

31/12/2025

2

598

167,44

 

-

-

-

 

