Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société FORSEE POWER
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société FORSEE POWER
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FORSEE POWER (Paris:FORSE) à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 522 105 titres
- 10 581.90 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 702
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 550
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 559 155 titres pour 190 393.65 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 478 877 titres pour 165 988.32 €
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 441 827 titres
- 34 885.97 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 054
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 066
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 032 148 titres pour 713 548.77 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 892 442 titres pour 653 394.72 €
------------------------------------------------------------
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres
- 500 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
|Achats
|Ventes
|Nombre de
transactions
|Nombre de
titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de
transactions
|Nombre de
titres
|Capitaux en EUR
|Total
|
702
|
559 155
|
190 393,65
|
550
|
478 877
|
165 988,32
|01/07/2025
|
3
|
2 000
|
780,00
|
6
|
4 001
|
1 560,39
|02/07/2025
|
5
|
4 000
|
1 560,00
|
4
|
2 000
|
800,00
|03/07/2025
|
9
|
6 000
|
2 340,00
|
5
|
6 000
|
2 400,00
|04/07/2025
|
5
|
6 000
|
2 340,00
|
-
|
-
|
-
|07/07/2025
|
-
|
-
|
-
|
11
|
14 000
|
5 740,00
|08/07/2025
|
6
|
8 000
|
3 200,00
|
8
|
5 167
|
2 118,47
|09/07/2025
|
8
|
8 887
|
3 554,80
|
4
|
3 420
|
1 368,00
|10/07/2025
|
3
|
2 000
|
800,00
|
3
|
2 000
|
800,00
|11/07/2025
|
2
|
168
|
67,20
|
-
|
-
|
-
|14/07/2025
|
1
|
2 000
|
800,00
|
8
|
6 000
|
2 460,00
|15/07/2025
|
2
|
4 000
|
1 560,00
|
7
|
3 843
|
1 575,63
|16/07/2025
|
2
|
4 000
|
1 600,00
|
3
|
2 000
|
820,00
|17/07/2025
|
4
|
4 906
|
2 060,52
|
17
|
18 000
|
7 560,00
|18/07/2025
|
4
|
6 000
|
2 460,00
|
-
|
-
|
-
|21/07/2025
|
4
|
4 001
|
1 640,41
|
2
|
2 001
|
840,42
|22/07/2025
|
7
|
8 000
|
3 200,00
|
1
|
6
|
2,40
|23/07/2025
|
4
|
6 000
|
2 340,00
|
6
|
4 000
|
1 600,00
|24/07/2025
|
2
|
4 000
|
1 560,00
|
3
|
2 000
|
800,00
|25/07/2025
|
8
|
6 908
|
2 694,12
|
3
|
2 500
|
1 000,00
|28/07/2025
|
3
|
4 000
|
1 520,00
|
10
|
6 000
|
2 400,00
|29/07/2025
|
-
|
-
|
-
|
15
|
14 000
|
5 880,00
|30/07/2025
|
11
|
16 000
|
6 560,00
|
4
|
3 820
|
1 642,60
|31/07/2025
|
13
|
5 063
|
2 075,83
|
4
|
5 500
|
2 310,00
|01/08/2025
|
4
|
4 000
|
1 600,00
|
13
|
4 001
|
1 640,41
|04/08/2025
|
4
|
4 000
|
1 600,00
|
-
|
-
|
-
|05/08/2025
|
5
|
6 000
|
2 400,00
|
7
|
6 000
|
2 400,00
|06/08/2025
|
4
|
2 000
|
800,00
|
-
|
-
|
-
|07/08/2025
|
1
|
2 000
|
820,00
|
4
|
6 000
|
2 460,00
|08/08/2025
|
6
|
4 000
|
1 600,00
|
2
|
2 000
|
820,00
|11/08/2025
|
6
|
10 000
|
4 000,00
|
7
|
6 401
|
2 624,41
|12/08/2025
|
3
|
6 000
|
2 460,00
|
11
|
14 000
|
5 740,00
|13/08/2025
|
5
|
8 279
|
3 394,39
|
7
|
6 557
|
2 688,37
|14/08/2025
|
4
|
4 001
|
1 600,40
|
6
|
2 001
|
820,41
|15/08/2025
|
6
|
4 000
|
1 640,00
|
4
|
535
|
219,35
|18/08/2025
|
2
|
2 000
|
820,00
|
7
|
3 565
|
1 461,65
|19/08/2025
|
13
|
12 000
|
4 800,00
|
2
|
1 901
|
779,41
|20/08/2025
|
4
|
2 000
|
800,00
|
5
|
765
|
313,65
|21/08/2025
|
-
|
-
|
-
|
1
|
484
|
198,44
|22/08/2025
|
1
|
464
|
180,96
|
2
|
500
|
200,00
|25/08/2025
|
7
|
3 000
|
1 200,00
|
4
|
3 000
|
1 200,00
|26/08/2025
|
4
|
3 536
|
1 414,40
|
-
|
-
|
-
|27/08/2025
|
1
|
2 000
|
800,00
|
-
|
-
|
-
|28/08/2025
|
3
|
1 500
|
600,00
|
4
|
1 000
|
400,00
|29/08/2025
|
5
|
1 320
|
514,80
|
6
|
1 000
|
390,00
|01/09/2025
|
2
|
2 000
|
780,00
|
-
|
-
|
-
|02/09/2025
|
15
|
13 500
|
5 130,00
|
-
|
-
|
-
|03/09/2025
|
5
|
8 000
|
2 960,00
|
1
|
2 000
|
760,00
|04/09/2025
|
5
|
4 640
|
1 716,80
|
4
|
4 000
|
1 520,00
|05/09/2025
|
1
|
1 956
|
723,72
|
9
|
4 654
|
1 768,52
|08/09/2025
|
9
|
6 000
|
2 280,00
|
9
|
10 000
|
3 900,00
|09/09/2025
|
3
|
4 172
|
1 627,08
|
4
|
4 000
|
1 560,00
|10/09/2025
|
1
|
460
|
179,40
|
4
|
2 454
|
957,06
|11/09/2025
|
2
|
2 001
|
780,39
|
4
|
1 111
|
433,29
|12/09/2025
|
22
|
24 000
|
8 640,00
|
2
|
4 000
|
1 480,00
|15/09/2025
|
6
|
8 000
|
2 800,00
|
7
|
8 410
|
3 027,60
|16/09/2025
|
2
|
2 000
|
700,00
|
-
|
-
|
-
|17/09/2025
|
8
|
12 000
|
3 960,00
|
-
|
-
|
-
|18/09/2025
|
9
|
5 000
|
1 500,00
|
12
|
10 000
|
3 100,00
|19/09/2025
|
11
|
10 000
|
3 100,00
|
3
|
4 000
|
1 280,00
|22/09/2025
|
9
|
4 500
|
1 350,00
|
-
|
-
|
-
|23/09/2025
|
5
|
2 000
|
560,00
|
3
|
2 000
|
580,00
|24/09/2025
|
1
|
500
|
140,00
|
4
|
2 000
|
580,00
|25/09/2025
|
2
|
1 000
|
280,00
|
-
|
-
|
-
|26/09/2025
|
1
|
500
|
140,00
|
2
|
60
|
16,80
|29/09/2025
|
2
|
500
|
135,00
|
-
|
-
|
-
|30/09/2025
|
4
|
2 000
|
520,00
|
1
|
501
|
135,27
|01/10/2025
|
2
|
744
|
193,44
|
7
|
8 000
|
2 160,00
|02/10/2025
|
4
|
1 075
|
290,25
|
1
|
2 000
|
560,00
|03/10/2025
|
1
|
304
|
91,20
|
7
|
10 000
|
3 000,00
|06/10/2025
|
4
|
3 000
|
990,00
|
19
|
26 000
|
8 580,00
|07/10/2025
|
15
|
15 000
|
4 800,00
|
4
|
6 000
|
2 100,00
|08/10/2025
|
7
|
725
|
224,75
|
5
|
5 636
|
1 803,52
|09/10/2025
|
17
|
3 445
|
1 136,85
|
6
|
3 000
|
990,00
|10/10/2025
|
4
|
576
|
190,08
|
4
|
4 000
|
1 360,00
|13/10/2025
|
13
|
9 000
|
2 880,00
|
2
|
3 267
|
1 078,11
|14/10/2025
|
11
|
5 000
|
1 550,00
|
-
|
-
|
-
|15/10/2025
|
9
|
6 000
|
1 860,00
|
2
|
4 000
|
1 320,00
|16/10/2025
|
7
|
7 000
|
2 100,00
|
2
|
2 000
|
600,00
|17/10/2025
|
2
|
1 000
|
290,00
|
2
|
1 176
|
352,80
|20/10/2025
|
7
|
3 464
|
1 004,56
|
4
|
2 000
|
600,00
|21/10/2025
|
3
|
1 000
|
290,00
|
-
|
-
|
-
|22/10/2025
|
6
|
4 000
|
1 160,00
|
5
|
2 000
|
580,00
|23/10/2025
|
19
|
9 000
|
2 430,00
|
3
|
2 000
|
560,00
|24/10/2025
|
4
|
3 000
|
780,00
|
3
|
4 001
|
1 080,27
|27/10/2025
|
8
|
3 213
|
867,51
|
8
|
8 000
|
2 160,00
|28/10/2025
|
11
|
9 000
|
2 430,00
|
8
|
8 000
|
2 240,00
|29/10/2025
|
7
|
5 001
|
1 350,27
|
8
|
4 002
|
1 120,56
|30/10/2025
|
2
|
2 000
|
520,00
|
2
|
2 000
|
540,00
|31/10/2025
|
2
|
1 000
|
270,00
|
3
|
1 000
|
270,00
|03/11/2025
|
5
|
2 100
|
567,00
|
1
|
1 000
|
280,00
|04/11/2025
|
10
|
3 384
|
879,84
|
2
|
1 000
|
270,00
|05/11/2025
|
7
|
4 000
|
1 040,00
|
2
|
1 500
|
405,00
|06/11/2025
|
3
|
4 000
|
1 320,00
|
36
|
45 000
|
14 850,00
|07/11/2025
|
23
|
21 000
|
6 720,00
|
-
|
-
|
-
|10/11/2025
|
15
|
7 000
|
2 100,00
|
1
|
2 000
|
620,00
|11/11/2025
|
7
|
6 370
|
1 847,30
|
13
|
10 023
|
3 006,90
|12/11/2025
|
9
|
8 000
|
2 400,00
|
3
|
2 450
|
759,50
|13/11/2025
|
13
|
8 468
|
2 371,04
|
8
|
6 171
|
1 789,59
|14/11/2025
|
2
|
2 000
|
580,00
|
3
|
1 067
|
320,10
|17/11/2025
|
8
|
6 000
|
1 740,00
|
3
|
1 538
|
461,40
|18/11/2025
|
11
|
7 000
|
1 960,00
|
-
|
-
|
-
|19/11/2025
|
2
|
2 000
|
540,00
|
2
|
4 000
|
1 120,00
|20/11/2025
|
3
|
2 000
|
560,00
|
5
|
8 000
|
2 320,00
|21/11/2025
|
3
|
2 400
|
696,00
|
2
|
482
|
144,60
|24/11/2025
|
5
|
2 870
|
803,60
|
2
|
1 000
|
290,00
|25/11/2025
|
3
|
4 000
|
1 160,00
|
4
|
5 000
|
1 500,00
|26/11/2025
|
4
|
4 000
|
1 160,00
|
2
|
4 000
|
1 160,00
|27/11/2025
|
5
|
4 001
|
1 120,28
|
6
|
3 001
|
870,29
|28/11/2025
|
10
|
10 000
|
2 700,00
|
2
|
12
|
3,48
|01/12/2025
|
2
|
1 000
|
260,00
|
6
|
3 000
|
810,00
|02/12/2025
|
6
|
2 001
|
540,27
|
1
|
1 000
|
280,00
|03/12/2025
|
3
|
3 000
|
780,00
|
-
|
-
|
-
|04/12/2025
|
3
|
3 000
|
780,00
|
9
|
4 000
|
1 040,00
|05/12/2025
|
4
|
3 000
|
810,00
|
9
|
5 000
|
1 350,00
|08/12/2025
|
4
|
3 310
|
893,70
|
1
|
1 000
|
280,00
|09/12/2025
|
4
|
1 000
|
270,00
|
1
|
160
|
44,80
|10/12/2025
|
6
|
4 000
|
1 080,00
|
3
|
3 000
|
810,00
|11/12/2025
|
4
|
3 258
|
944,82
|
9
|
13 000
|
3 900,00
|12/12/2025
|
6
|
6 000
|
1 680,00
|
-
|
-
|
-
|15/12/2025
|
3
|
2 000
|
560,00
|
1
|
961
|
278,69
|16/12/2025
|
2
|
1 001
|
280,28
|
1
|
1
|
0,28
|17/12/2025
|
6
|
4 000
|
1 120,00
|
2
|
4 000
|
1 120,00
|18/12/2025
|
2
|
1 000
|
280,00
|
2
|
1 000
|
280,00
|19/12/2025
|
2
|
1 000
|
280,00
|
2
|
871
|
243,88
|22/12/2025
|
7
|
4 000
|
1 080,00
|
2
|
2 400
|
672,00
|23/12/2025
|
1
|
85
|
22,95
|
1
|
2 000
|
560,00
|24/12/2025
|
1
|
1 000
|
280,00
|
-
|
-
|
-
|29/12/2025
|
1
|
1 000
|
280,00
|
5
|
204
|
57,12
|30/12/2025
|
1
|
1 000
|
280,00
|
8
|
6 796
|
1 902,88
|31/12/2025
|
2
|
598
|
167,44
|
-
|
-
|
-
Contacts
FORSEE POWER