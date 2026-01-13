MEMSCAP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS) au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 750 titres

19 950,03 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

81 823 titres à l’achat pour un montant de 327 084,35 €

81 023 titres à la vente pour un montant de 326 120,09 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

968 transactions à l’achat

920 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

11 445 titres

20 216,11 €

