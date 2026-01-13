Nexo wordt allereerste titelpartner van de U.S. ATP 500 Dallas Open in meerjarige overeenkomst

-

FRISCO, Texas--(BUSINESS WIRE)--Nexo, het platform voor vermogensbeheer met digitale activa, is benoemd tot de allereerste titelpartner van de U.S. ATP 500 Dallas Open in een meerjarige overeenkomst die ingaat in 2026, waarmee het bedrijf zijn langetermijnmerkstrategie voortzet via toonaangevende wereldwijde sportevenementen. Het partnerschap werd onthuld in Dallas, samen met de introductie van het merk Nexo Dallas Open en de renovatie van twee openbare tennisbanen in Noord-Texas. Als een van de slechts twee ATP 500-toernooien in de VS en het enige indoor ATP Tour-kampioenschap van het land, plaatst de Dallas Open Nexo in een select gezelschap van ATP 500-titelsponsors.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

