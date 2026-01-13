BlueMatrix und Perplexity gehen Partnerschaft ein, um KI-gestützte Entdeckung in institutionelle Research-Arbeit zu integrieren

DURHAM, North Carolina, und SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--BlueMatrix, der Weltmarktführer für Content-Publishing-Technologie im Kapitalmarktbereich, der von Thoma Bravo unterstützt wird, gab heute eine Partnerschaft mit Perplexity bekannt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, institutionellen Anlegern mithilfe des regulierten, rechtebasierten Frameworks von BlueMatrix KI-gestützte Research- und Discovery-Funktionen zur Verfügung zu stellen.

Durch die Partnerschaft erhalten Nutzer von Perplexity Enterprise Zugang zu autorisierten Broker-Analysen. Buy-Side-Experten können so neben den allgemeinen Funktionen von Perplexity, darunter Echtzeit-Finanzdaten, Gewinn-Transkripte und umfassende Research-Tools, auch ihre abonnierten Research-Inhalte abfragen. Professionelle Investoren und Analysten können in natürlicher Sprache relevante Erkenntnisse abrufen, ohne bestehende Rechte an Daten, Berechtigungen oder Compliance-Strukturen zu verändern.

Buy-Side-Teams greifen für die Zusammenfassung von Research-Ergebnissen zunehmend auf KI-Tools zurück, und die formelle Integration über BlueMatrix ersetzt dabei die unstrukturierte, unkontrollierte Nutzung durch eine konforme Verteilung, bei der die Zuordnung und die Berechtigungen erhalten bleiben. Research-Unternehmen eröffnet diese Partnerschaft einen neuen Kanal, um ihre Sichtbarkeit bei Buy-Side-Kunden zu erhöhen, ihre Präsenz in einer KI-gestützten Discovery-Umgebung auszubauen und gleichzeitig die vollständige Kontrolle über ihre Inhalte zu behalten. Außerdem erhalten Research-Anbieter neue Einblicke in die Art und Weise, wie Investoren mit ihren Analysen interagieren, welche Fragen sie am häufigsten stellen und wie sie diese Ergebnisse in ihre KI-gestützten Arbeitsabläufe integrieren.

BlueMatrix stellt im Namen von Research-Anbietern den Zugriff bereit und stellt sicher, dass nur Kunden mit bestehenden Vereinbarungen die Inhalte eines Unternehmens einsehen können. Proprietäre Research-Ergebnisse bleiben umfassend geschützt, werden unter keinen Umständen zum Trainieren von KI-Modellen verwendet und verlassen niemals die institutionellen Grenzen.

„Die Priorität für uns bei BlueMatrix ist die Unterstützung unserer Kunden bei der Nutzung der Vorteile von KI unter Wahrung von Zuordnungen, Kontrolle und Flexibilität“, erklärte Patricia Horotan, CEO von BlueMatrix. „Durch die neu geschlossene Partnerschaft mit Perplexity erhalten Investoren und Researcher Zugang zu KI-gestützten Erkenntnissen sowie zu den präzisionsorientierten Research-Tools von Perplexity. Für Research-Anbieter ergibt sich dadurch eine neue Möglichkeit sicherzustellen, dass ihre Analysen den Kunden zum Zeitpunkt der Entscheidung zur Verfügung stehen, ohne dass sie dabei Abstriche bei der Governance und der datenorientierten, modellneutralen Strategie machen müssen, die sie von BlueMatrix erwarten.“

„BlueMatrix gehört zu den unangefochtenen Marktführern im Bereich Kapitalmarkttechnologie, und wir freuen uns darauf, KI-Innovationen mit den strengen Governance-Standards von Finanzinstituten und Analysten in Einklang zu bringen“, so Dmitry Shevelenko, Chief Business Officer bei Perplexity. „Diese Partnerschaft veranschaulicht, wie KI-gestützte Suchfunktionen den Zugang zu berechtigten Research-Daten verbessern und Investmentprofis dabei unterstützen können, schneller von Fragen zu Erkenntnissen und von Erkenntnissen zu Entscheidungen zu gelangen.“

Während der Pilotphase der Partnerschaft wird zunächst eine ausgewählte Gruppe von Early-Adopter-Unternehmen KI-gestützte Arbeitsabläufe testen, bei denen Buy-Side-Experten Fragen in natürlicher Sprache stellen können, beispielsweise: „Was sagen meine Broker nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen über diesen Emittenten?“ Daraufhin erhalten sie fundierte Antworten, die auf den ihnen bereits über BlueMatrix und die umfassende Palette an Unternehmensdatenquellen von Perplexity verfügbaren Forschungsergebnissen basieren.

Die Anwendungsfälle werden die Überwachung von Emittenten, die Analyse von Geschäftsergebnissen, die Nachverfolgung von Ereignissen und thematische Recherchen umfassen. BlueMatrix dient dabei als sicheres System für die Erstellung von Forschungsberichten, die Einhaltung von Vorschriften und die Verwaltung von Berechtigungen, während Perplexity Enterprise die KI-gestützte Schnittstelle für detaillierte Recherchen bereitstellt. Nach der Integration und den Sicherheitsüberprüfungen wird eine private Beta-Phase folgen, in der das Feedback der teilnehmenden Unternehmen in die Entwicklung zukünftiger Funktionen einfließen wird, unter anderem erweiterte Berechtigungsszenarien, eine umfassendere Nutzung von Metadaten wie RIXML und verbesserte Engagement-Berichte.

Über BlueMatrix

BlueMatrix ist der Weltmarktführer für Content-Publishing-Technologie im Kapitalmarktbereich und genießt das Vertrauen von über 1.000 Finanzinstituten. Die sichere Plattform des Unternehmens optimiert die Erstellung, Compliance und Verbreitung von Inhalten und fördert so eine intelligentere und schnellere Zusammenarbeit auf den Kapitalmärkten. Das von Thoma Bravo unterstützte Unternehmen BlueMatrix wurde 1999 gegründet und unterhält Niederlassungen in Durham (Hauptsitz), New York, London, Paris, Edinburgh, Auckland und Timisoara.

www.bluematrix.com

Über Perplexity

Perplexity ist eine KI-gestützte Antwort-Engine, die in Echtzeit auf zuverlässige Quellen zurückgreift, um Fragen anhand von Inline-Zitaten präzise zu beantworten, umfassende Recherchen durchzuführen und vieles mehr. Perplexity Enterprise bietet einen sicheren, auf Unternehmen zugeschnittenen Zugang zu KI-gestützten Research-Workflows, die proprietäre Daten mit vertrauenswürdigen öffentlichen Quellen kombinieren. Die Mission des im Jahr 2022 gegründeten Unternehmens besteht darin, durch die Schließung der Lücke zwischen traditionellen Suchmaschinen und KI-gesteuerten Schnittstellen der Neugier der Welt gerecht zu werden. Perplexity beantwortet jede Woche über 150 Millionen Fragen aus aller Welt. Perplexity ist im App Store und online verfügbar unter:

www.perplexity.ai

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.