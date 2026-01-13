GARDP et Debiopharm s’associent pour faire progresser le développement d’un traitement innovant contre la gonorrhée

GENÈVE & LAUSANNE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--La Fondation GARDP, connue sous le nom de GARDP, et Debiopharm, société biopharmaceutique internationale privée, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de collaboration et de licence afin de mener à bien le développement de Debio1453, un antibiotique innovant « first-in-class » ciblant Neisseria gonorrhoeae. Avec 82 millions de nouveaux cas chaque année, et la propagation continue de souches de N. gonorrhoeae multi-résistantes, la gonorrhée est une véritable urgence sanitaire mondiale. En contribuant au renouvellement du pipeline d’antibiotiques, ce nouveau partenariat vise à garantir que la gonorrhée reste une maladie possible à traiter, et à réduire le risque d’apparition de nouvelle résistance.

La gonorrhée causée par N. gonorrhoeae est actuellement en passe de devenir incurable du fait de la résistance aux antimicrobiens (AMR). Cette bactérie a développé une résistance à presque tous les antibiotiques utilisés pour la traiter. La ceftriaxone, seul dernier traitement préconisé qui reste efficace à ce jour, voit son efficacité menacée par l’émergence de cas qui lui sont résistants. Malgré l’autorisation récente, fin 2025, de deux nouveaux traitements « first-in-class » contre N. gonorrhoeae, l’inquiétude grandit ; sans un flux constant d’innovations thérapeutiques, tels que Debio1453, on redoute que cette « super gonorrhée » ne prenne de vitesse le développement de nouveaux antibiotiques, du fait de l’apparition rapide de résistances.

« En tant qu’entreprise privée unissant ses efforts à ceux d’une organisation à but non lucratif, cette collaboration avec GARDP représente pour nous un modèle public-privé inédit destiné à favoriser l’accès à ce nouveau traitement à l’échelle mondiale. La concrétisation de ce partenariat illustre véritablement le potentiel de Debio1453 à reconstituer un pipeline antibactérien qui s’est considérablement appauvri, comblant ainsi une faille thérapeutique majeure », souligne Morgane Vanbiervliet, Director, Global Development and Licensing chez Debiopharm. « Pour les personnes touchées par la gonorrhée multirésistante, cet accord marque une étape décisive vers le rétablissement d’options thérapeutiques efficaces et la garantie d’une antibiothérapie durable à long terme ».

C’est grâce au financement déterminant octroyé par le Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator (CARB-X) que le développement de Debio1453 a franchi avec succès toutes les étapes, passant du stade préclinique à celui des essais cliniques. En vertu de ce nouvel accord de collaboration et de licence, Debiopharm reste en charge de la conduite de l’essai clinique de Phase 1 de Debio1453, tandis que GARDP dirigera les autres activités de développement non-clinique et clinique, ainsi que les activités CMC (chimie, fabrication et contrôle). L’objectif des deux entités est de s’assurer que le plan de développement international et les stratégies d’accès futures de Debio1453 soient en adéquation avec les exigences réglementaires propres à chaque pays, avec les réalités des systèmes de santé et avec les contraintes économiques locales. Afin de rendre Debio1453 disponible à l’échelle mondiale, Debiopharm a concédé à GARDP les droits de fabrication et de commercialisation dans plus de 160 pays.

« GARDP a pour mission de mettre sur le marché de nouvelles classes d’antibiotiques afin de lutter contre l’augmentation et la propagation de la résistance aux antimicrobiens », indique Dr Manica Balasegaram, Executive Director chez GARDP. « Cette nouvelle collaboration illustre la flexibilité du modèle de partenariat public-privé de GARDP. Il est formidable de voir une entreprise suisse à but lucratif et une organisation suisse à but non lucratif travailler ensemble pour mettre au point une nouvelle solution innovante contre la gonorrhée, tout en explorant d’autres champs d’application ».

Le nouveau traitement expérimental Debio1453 laisse entrevoir de grands espoirs. Il se montre très efficace contre les souches multi-résistantes en ciblant l’enzyme FabI, essentielle à la survie des bactéries, et il ne présente aucune résistance croisée aux classes d’antibiotiques actuellement disponibles, ce qui constitue un atout supplémentaire majeur.

Une gonorrhée non traitée peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé des hommes et des femmes, notamment l’infertilité, les grossesses extra-utérines et les maladies inflammatoires pelviennes chez les femmes. Elle peut également avoir un impact sur les partenaires et augmenter le risque de transmission du VIH. Les bébés nés d’une mère infectée par la gonorrhée courent le risque de contracter des infections oculaires graves pouvant entraîner la cécité.

Les conséquences financières et sociales déjà importantes de ces effets sont amplifiées par la propagation rapide de la résistance aux antimicrobiens chez N. gonorrhoeae, qui prolonge les infections et augmente le fardeau sanitaire à long terme à l’échelle mondiale. La résistance se propage rapidement et les systèmes de surveillance font souvent défaut, en particulier dans les milieux aux ressources limitées, si bien que le taux réel d’échec thérapeutique est probablement beaucoup plus élevé que ne l’indiquent les études actuelles. Cette tendance menace les systèmes de santé à travers le monde, y compris ceux des pays à revenu élevé.1

L’engagement de Debiopharm envers les patients

Debiopharm a pour objectif de développer des traitements innovants ciblant de grands besoins médicaux non satisfaits, principalement dans les domaines de l’oncologie et des infections bactériennes. Dans l’optique de combler le fossé entre les produits issus de découvertes révolutionnaires et leur accès aux patients dans la vie réelle, nous identifions des molécules et technologies à fort potentiel en vue d’une acquisition de licence, nous démontrons cliniquement leur sécurité et leur efficacité, puis nous passons le relais à de grands partenaires de commercialisation pharmaceutique afin qu’un maximum de patients puisse y avoir accès à l’échelle mondiale.

GARDP

Le Partenariat Mondial sur la Recherche et le Développement en matière d’Antibiotiques (GARDP) est une organisation internationale à but non-lucratif qui œuvre dans le domaine de la santé afin de protéger les populations contre l’augmentation et la propagation des infections résistantes aux médicaments, l’une des plus grandes menaces qui pèsent sur nous tous. En nouant des partenariats publics et privés judicieux, nous développons et rendons accessibles des traitements antibiotiques pour les personnes qui en ont besoin. Nous bénéficions du soutien primordial des gouvernements du Canada, de l’Allemagne, du Japon, de Monaco, des Pays-Bas, de la Suisse et du Royaume-Uni, du Canton de Genève, de la Commission Européenne, ainsi que de la Gates Foundation, de Global Health EDCTP3, de GSK, de la RIGHT Foundation, du South African Medical Research Council (SAMRC) et de Wellcome. GARDP est enregistré sous la dénomination légale GARDP Foundation en Suisse. www.gardp.org

Les recherches présentées dans ce communiqué de presse sont soutenues par CARB-X. Le financement de CARB-X pour ce projet est assuré en partie par des fonds fédéraux du Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis (HHS) ; Administration for Strategic Preparedness and Response ; Biomedical Advanced Research and Development Authority ; numéro d’accord : 75A50122C00028, et par des subventions de Wellcome (WT224842), du Ministère fédéral allemand de la Recherche, de la Technologie et de l’Espace (BMFTR), du Ministère britannique de la Santé et des Affaires sociales dans le cadre du Fonds mondial pour l’innovation dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (GAMRIF) et de la Novo Nordisk Foundation. Le contenu de ce communiqué de presse relève de la seule responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement le point de vue officiel de CARB-X ou de ses bailleurs de fonds.

