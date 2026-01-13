BlueMatrix y Perplexity se unen para revolucionar la investigación institucional con IA

DURHAM, N.C. y SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--BlueMatrix, líder global en plataformas de publicación y distribución de contenido para mercados de capital, y respaldada por Thoma Bravo, anunció hoy su alianza con Perplexity para ofrecer investigación y descubrimiento potenciados por IA a inversores institucionales. El marco de BlueMatrix garantiza gobernanza y control de permisos.

La integración permite a los usuarios de Perplexity Enterprise acceder a la investigación de corredores con derechos de uso, combinándola con herramientas como datos financieros en tiempo real, transcripciones de resultados y recursos avanzados de investigación. Los profesionales de inversión e investigadores pueden realizar consultas en lenguaje cotidiano y obtener información clave sin alterar la propiedad de los datos ni las estructuras de cumplimiento existentes.

Para los proveedores de investigación, la alianza abre un canal para aumentar su visibilidad ante los clientes inversores y participar de una experiencia de descubrimiento potenciada por IA, manteniendo el control total de su material. Además, les permite conocer cómo los inversores interactúan con sus análisis, qué consultas realizan y cómo incorporan esos resultados en sus flujos de trabajo asistidos por IA.

BlueMatrix gestiona el acceso en nombre de los proveedores de investigación, asegurando que solo los clientes con acuerdos vigentes puedan consultar el contenido de cada firma. La investigación propietaria permanece totalmente protegida y nunca se utiliza para entrenar modelos de IA ni sale de los límites institucionales.

“En BlueMatrix, nuestra prioridad es ayudar a los clientes a aprovechar la IA sin comprometer la atribución, el control ni la flexibilidad”, dijo Patricia Horotan, directora ejecutiva de BlueMatrix. “Esta asociación con Perplexity permite a inversores e investigadores realizar descubrimientos asistidos por IA, junto con la suite de herramientas de investigación de precisión de Perplexity. Para los proveedores de investigación, representa una forma de asegurarse de que sus conclusiones lleguen a los clientes en el momento de la decisión, sin comprometer la gobernanza ni la estrategia centrada en datos, que es neutral frente al modelo, tal como esperan de BlueMatrix”.

“BlueMatrix es un referente en tecnología para los mercados de capital, y estamos entusiasmados de alinear la innovación en IA con los estrictos estándares de gobernanza que exigen las instituciones financieras y los investigadores”, dijo Dmitry Shevelenko, director de negocios de Perplexity. “Esta alianza demuestra cómo la búsqueda potenciada por IA puede facilitar el acceso a contenido de investigación con derechos, ayudando a los profesionales de inversión a pasar más rápido de la pregunta a la información clave, y de la información clave a la decisión”.

Durante la fase piloto, un grupo limitado de firmas pioneras explorará flujos de trabajo asistidos por IA. Estos permitirán a los profesionales de inversión realizar consultas en lenguaje natural, como “¿Qué dicen mis corredores sobre este emisor tras los resultados?”, y recibir respuestas citadas basadas en la investigación con derechos que ya obtienen a través de BlueMatrix y la suite más amplia de fuentes de datos de Perplexity Enterprise.

Los casos de uso incluyen monitoreo de emisores, seguimiento posresultados y eventos, e investigación temática. BlueMatrix actúa como sistema seguro de registro para la autoría, el cumplimiento y los permisos, mientras que Perplexity Enterprise proporciona la interfaz potenciada por IA para realizar análisis avanzados. Tras la integración y las revisiones de seguridad, se llevará a cabo una prueba piloto privada, cuyos comentarios de las firmas participantes orientarán el desarrollo de futuras funcionalidades. Estas incluyen opciones de acceso ampliadas, uso avanzado de metadatos como RIXML e informes de interacción mejorados.

Acerca de BlueMatrix

BlueMatrix es líder mundial en tecnología para la publicación de contenido en los mercados de capital, y cuenta con la confianza de más de 1000 instituciones financieras. Su plataforma segura simplifica la creación, el cumplimiento normativo y la distribución de contenido, favoreciendo una colaboración más ágil y eficiente en los mercados de capital. Fundada en 1999 y respaldada por Thoma Bravo, BlueMatrix tiene oficinas en Durham (sede central), Nueva York, Londres, París, Edimburgo, Auckland y Timișoara.

Acerca de Perplexity

Perplexity es un sistema de respuestas impulsado por inteligencia artificial que recurre a fuentes confiables en tiempo real para ofrecer respuestas precisas con citas en línea, realizar investigaciones profundas y mucho más. Perplexity Enterprise brinda acceso seguro y adaptado a cada organización a flujos de trabajo de investigación asistida por IA, integrando datos propios con fuentes públicas confiables. Fundada en 2022, la empresa tiene como misión facilitar el acceso a información confiable a nivel global, cerrando la brecha entre los motores de búsqueda tradicionales y las interfaces impulsadas por IA. Cada semana, Perplexity responde más de 150 millones de consultas en todo el mundo. La plataforma está disponible en la tienda de aplicaciones y en:

