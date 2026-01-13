-

Nexo、複数年契約で米ATP500ダラス・オープンの初のタイトルパートナーに

本契約により、Nexoが世界的なスポーツ組織とのパートナーシップに向けた取り組みが結実

米テキサス州フリスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- デジタル資産プラットフォームのNexoは、米国ATP500ダラス・オープンの初のタイトルパートナーに選出され、2026年から始まる複数年契約を締結しました。Nexoは、世界をリードするスポーツ施設を通じて長期的なブランド戦略を推進します。このパートナーシップは、Nexoダラス・オープン・ブランドのデビューと、北テキサスの公共テニスコート2面の改修に合わせてダラスで発表されました。米国で開催されるわずか2つのATP500トーナメントの1つであり、米国唯一の屋内ATPツアー選手権であるダラス・オープンは、NexoをATP500タイトルパートナーの限られたグループに位置付けています。

トーナメント・ディレクターのピーター・レベデフスは、「Nexoとのパートナーシップは、ダラス・オープンにとって変革の節目となります。ATP500大会として2年目を迎えるにあたり、このような素晴らしいタイトルスポンサーを獲得できたことは、当大会を世界的にさらにレベルアップさせる上で大きな力となります。次世代のデジタルアセットソリューションを形作るパートナーと提携することで、次世代テニスに向けた私たちのビジョンが強化されます」と述べています。

Nexoにとって、この複数年契約は持続的な世界的ブランド認知度への戦略的投資であり、富裕層を魅了し長期的な価値を強化するプレミアムスポーツエコシステム内での地位を確立するものです。

Nexoダラス・オープンは、青少年やレクリエーション プレーヤーの年間を通したアクセスの拡大を目的として、北テキサスの 2 つのテニスコートを新しく改修したことによるコミュニティへの貢献を強調しました。

北テキサスで5年目を迎えるダラス・オープンは、2025年にATP500に昇格し、国際的な知名度と商業的魅力が高まりました。

2026年度のNexoダラス・オープンには、米国のトップ選手であるテイラー・フリッツやベン・シェルトン、そして2025年度ダラス・オープン準優勝者のキャスパー・ルードなど、米国内や海外のトップランク選手が参加し、ダラス・カウボーイズの本部兼トレーニング施設であるフリスコのフォードセンター・アット・ザ・スターで2月7日から15日までの日程で開催されます。

ダラス・オープンは、アカプルコのATP 500アビエルト・メヒカーノ・テルセルとロス・カボスのATP 250ミフェル・テニス・オープンのスポンサーに続き、最近発表された全豪オープンとの複数年パートナーシップに加え、Nexoにとって計4回目のテニスにおけるパートナーシップ、そしてATPツアーでの3回目のコラボレーションとなります。

Nexoについて

Nexoは、顧客が保有する暗号資産を成長、管理、保存できるように設計された最高のデジタル資産資産プラットフォームです。私たちの使命は、顧客の成功に焦点を当て、年中無休の顧客ケアによってサポートされる永続的な価値を構築するカスタマイズされたソリューションを提供することで、次世代の富の創造をリードすることです。

2018年以来、Nexoは150を超える管轄区域において、先見性のある顧客に向けた比類のない機会を提供してきました。累計取引処理額は3710億ドルに達し、世界中の数百万人の顧客に長期的な価値を提供しています。Nexoのオールインワン・プラットフォームは、高度なテクノロジーとクライアント第一のアプローチを融合させ、柔軟型および固定期間型の貯蓄、暗号資産担保型ローン、高度なトレーディングツール、さらに業界初となる暗号資産デビット/クレジットカードを含む流動性ソリューションを提供しています。業界に関する深い知識、持続可能なビジネスモデル、堅牢なインフラ、厳格なセキュリティに基づき、Nexoはイノベーションと長期的繁栄を推進しています。

Nexoダラス・オープンについて

Nexoダラス・オープンは現在ATPツアー500の男子トーナメントで、北テキサスでの開催は5年目を迎えます。フリスコで初となるトーナメントは2026年2月7日から15日の日程で、フリスコのフォード・センター・アット・ザ・スターで開催されます。米国で唯一のATPツアー屋内選手権となり、男子シングルスとダブルスに世界トップクラスのテニス選手が出場します。以前はニューヨークオープンとして開催されていたこのトーナメントは、ATPツアーの米国トーナメントの中で最も長い歴史を持つトーナメントの1つです。その輝かしい歴史には、ジョン・マッケンロー、ピート・サンプラス、アンドレ・アガシ、アンディ・ロディック、マイケル・チャン、ジョン・イスナー、アンディ・マレーといった伝説のプレーヤーや、錦織圭、ミロス・ラオニッチ、ライリー・オペルカといった現在のスターなど、テニス界のトップネームが名を連ねています。

ATPについて

ATPはテニスへの貢献をそのミッションとしています。ATPツアーおよびチャレンジャーツアーの母体を管理し、何十億人ものグローバルなファンにエンターテイメントを提供し、名誉あるトーナメントで世界中の素晴らしい選手達を発信し、テニスゲームにおいて次世代に刺激を与えています。オーストラリアのユナイテッドカップからヨーロッパ、南米アメリカ、アジアに至るまで、スター選手達が、ATPマスターズ1000、500、250イベント、そしてグランドスラムでタイトルとPIF ATPランキングポイントを競い合います。全試合はイタリア・トリノで開催される栄誉あるシーズンフィナーレであるNitto ATPファイナルズへと繋がります。シーズンでベスト8のシングルス選手とダブルスチームのみが参加できるトーナメントでは、PIFによるテニス界における究極目標である年度末ATP世界王座が決定されます。詳細は、www.ATPTour.comをご覧ください。

