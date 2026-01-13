-

Armis beveiligt de belangrijkste openbare zorgverlener van Italië voor de stad Napels nu cyberdreigingen toenemen

Armis Centrix™ biedt onmiddellijke en gedetailleerde inzichten in netwerkverbonden apparaten en ondersteunt de naleving van nationale en Europese regelgeving

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, het bedrijf voor cyberrisicobeheer en -beveiliging, heeft vandaag bekendgemaakt dat ASL Napoli 1 Centro, de belangrijkste openbare zorgverlener voor de stad Napels in Italië, zijn aanvalsoppervlak beveiligt met behulp van Armis Centrix™, het Armis Cyber Exposure Management Platform.

Voordat ASL Napoli 1 Centro met Armis ging werken, beschikte het niet over de tools of mogelijkheden om fysieke en virtuele activa in real time te monitoren. Dit vormde een uitdaging voor de beveiliging en compliance.

