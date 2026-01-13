Bajo un acuerdo plurianual, Nexo se convierte en el primer patrocinador titular en la historia del ATP 500 Dallas Open de Estados Unidos

FRISCO, Texas--(BUSINESS WIRE)--Nexo, la plataforma de gestión de activos digitales, ha sido nombrada el primer patrocinador titular del ATP 500 Dallas Open de Estados Unidos en virtud de un acuerdo plurianual que inicia en 2026, mientras la compañía impulsa su estrategia de marca a largo plazo a través de alianzas con instituciones deportivas de alcance global. La asociación fue presentada en Dallas junto con el lanzamiento de la marca Nexo Dallas Open y la renovación de dos canchas públicas de tenis en North Texas. Solo hay dos torneos ATP 500 en Estados Unidos y el único campeonato del ATP Tour en cancha cubierta en el país será el Dallas Open. Esto sitúa a Nexo entre un grupo limitado de patrocinadores titulares de torneos ATP 500.

"Esta asociación con Nexo representa un hito transformador para el Dallas Open", dijo el director del torneo Peter Lebedevs. "Contar con un patrocinador titular de este calibre en su segundo año con categoría ATP 500 continúa elevando nuestro torneo en el escenario global. Alinearse con un socio que está formando la próxima generación de soluciones de activos digitales fortalece nuestra visión para la vanguardia del tenis".

Para Nexo, el acuerdo plurianual es una inversión estratégica en visibilidad global sostenida y posiciona a la compañía dentro de entornos deportivos premium que atraen audiencias de alto poder adquisitivo y refuerzan el valor a largo plazo.

Como parte del anuncio de hoy, el Nexo Dallas Open destacó su impacto comunitario con dos canchas de tenis recién renovadas en North Texas destinadas a ampliar el acceso durante todo el año para jóvenes y jugadores recreativos.

El Dallas Open, que entra ahora en su quinto año en North Texas, fue elevado a la categoría ATP 500 en 2025, un movimiento que ha incrementado su visibilidad internacional y su atractivo comercial.

El evento atraerá a jugadores de primer nivel de Estados Unidos y del exterior, incluidos los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton, y al subcampeón del Dallas Open 2025, Casper Ruud. El Nexo Dallas Open 2026 se disputará del 7 al 15 de febrero en el Ford Center at The Star, en Frisco, sede y centro de entrenamiento de los Dallas Cowboys.

El Dallas Open marca la cuarta asociación de Nexo en el tenis y su tercera colaboración con el ATP Tour. La empresa amplía así una asociación plurianual, anunciada recientemente, con el Australian Open, tras patrocinar el ATP 500 Abierto Mexicano Telcel en Acapulco y el ATP 250 Mifel Tennis Open en Los Cabos.

Acerca de Nexo

Nexo es una plataforma de inversión de activos digitales de primer nivel diseñada para que los clientes puedan aumentar, administrar y conservar sus inversiones en criptomonedas. Nuestra visión es liderar la próxima generación de creación de inversiones centrada en el éxito del cliente, la oferta de soluciones a medida con valor duradero y el apoyo al cliente durante las 24 horas, los 7 días de la semana.

Desde 2018, Nexo ofrece oportunidades incomparables a clientes con visión de futuro en más de 150 jurisdicciones. Con más de 371 mil millones de dólares en transacciones a nivel global, aportamos valor duradero a millones de personas en todo el mundo. Nuestra plataforma integral combina tecnología avanzada con un enfoque centrado en el cliente, e incluye productos de rendimiento flexible y a plazo fijo, préstamos respaldados por criptomonedas, herramientas de trading sofisticadas y soluciones de liquidez, entre ellas la primera tarjeta de débito/crédito con activos cripto. Basada en una profunda experiencia en la industria, un modelo de negocio sostenible, una infraestructura estable y estrictas medidas de seguridad, Nexo impulsa la innovación y la prosperidad a largo plazo.

Acerca del Nexo Dallas Open

El Nexo Dallas Open es actualmente un torneo masculino ATP Tour 500 que celebrará su quinto año en North Texas y su segundo en Frisco, del 7 al 15 de febrero de 2026 en el Ford Center at The Star (Frisco). Será el único campeonato del ATP Tour en pista cubierta en Estados Unidos y reunirá a los mejores jugadores del mundo en las competencias individuales y de dobles. El torneo, que anteriormente se disputó como el New York Open, es uno de los de mayor trayectoria en Estados Unidos dentro del ATP Tour. Su historia incluye algunos de los nombres más importantes del tenis, entre ellos leyendas como John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Andy Roddick, Michael Chang, John Isner y Andy Murray, así como una generación actual de estrellas como Kei Nishikori, Milos Raonic y Reilly Opelka.

Acerca de la ATP

La misión de la ATP es servir al tenis. Como organismo rector del ATP Tour y del Challenger Tour, la ATP acerca el deporte a mil millones de aficionados en todo el mundo, presenta a los mejores jugadores en torneos de prestigio e inspira a la próxima generación del tenis. Desde la United Cup en Australia hasta Europa, las Américas y Asia, las estrellas del circuito compiten por títulos y puntos PIF ATP Rankings en torneos ATP Masters 1000, 500 y 250, así como en los Grand Slams. Todos los caminos conducen a las Nitto ATP Finals, nuestra prestigiosa final de temporada celebrada en Turín, Italia. Con la participación exclusiva de los 8 mejores jugadores de individuales y los 8 mejores equipos de dobles del año, el torneo consagra al ATP World n.º 1 de final de temporada, presentado por PIF, el máximo logro del tenis profesional. Para más información, visite www.ATPTour.com.

