BlueMatrix e Perplexity collaborano per portare alla ricerca istituzionale la scoperta basata sull'AI

DURHAM, N.C. e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--BlueMatrix, il leader globale nella tecnologia della pubblicazione dei contenuti dei mercati di capitale, con il supporto di Thoma Bravo, oggi ha annunciato una collaborazione con Perplexity per portare la ricerca e la scoperta abilitate dall'AI agli investitori istituzionali utilizzando la struttura governata, sensibile alle autorizzazioni di BlueMatrix.

La collaborazione porta agli utenti di Perplexity Enterprise la ricerca dei broker autorizzati, permettendo ai professionisti buy-side di consultare i contenuti di ricerca ai quali sono abbonati, assieme alle più ampie funzionalità di Perplexity, compresi dati in tempo reale, trascrizioni degli utili e strumenti di ricerca approfondita. I professionisti degli investimenti e i ricercatori possono utilizzare il linguaggio naturale per scoprire informazioni pertinenti senza cambiare la proprietà dei dati esistente, i diritti e le strutture di conformità.

