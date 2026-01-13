Hoffmann Green Cement Technologies et BRIAND renforcent leur collaboration pour accélérer la décarbonation du secteur de la construction

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, et BRIAND, acteur spécialiste qui rassemble les meilleures expertises de construction (béton, bois, métal) dans une approche responsable, annoncent la signature d’un partenariat visant à renforcer l’utilisation des ciments décarbonés Hoffmann Green dans les ouvrages BRIAND Construction pour accélérer la transition bas carbone du secteur de la construction.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce partenariat avec BRIAND dépasse le simple cadre d’un accord commercial : c’est une véritable alliance entre deux sociétés qui partagent la même vision d’un secteur de la construction plus durable et plus respectueux de l’environnement. BRIAND nous accompagne depuis nos débuts, avec la même exigence technique et le même esprit d’innovation. Ensemble, nous démontrons qu’il est possible d’allier performance, compétitivité et décarbonation à grande échelle. »

Jean-François BARRÈRE, Directeur Général de BRIAND Construction, ajoute : « Ce partenariat est une étape majeure : il nous permet de massifier l’intégration des ciments décarbonés dans nos ouvrages. Nous partageons la même conviction : le changement ne se fera qu’ensemble, en réunissant les expertises complémentaires de nos deux sociétés au service d’une construction plus responsable. »

Pour BRIAND Construction, entre les premiers tests initiés à l’été 2022 et aujourd’hui, l’entreprise a concouru à l’usage de 7500m3 de béton HOFFMANN sur ses opérations.

L’année 2025 a été un tremplin chez BRIAND Construction avec une production de plus 30% en béton HOFFMANN. Ces bétons garantissent les mêmes résistances, durabilités et assurabilités que les ouvrages en béton conventionnel. Nous offrons donc à nos clients les mêmes garanties, tout en diminuant l’empreinte carbone de leurs bâtiments.

Après avoir participé à la construction de leur usine H2, BRIAND confirme son engagement aux côtés d’Hoffmann Green, une relation fondée sur la confiance et des réussites concrètes.

Deux acteurs complémentaires à la vision commune

Implanté sur l’ensemble du territoire français, BRIAND conçoit, industrialise et construit des ouvrages en béton, en bois et en métal, en lots séparés macro-lots ou tous corps d’état. Fort de 1 030 collaborateurs, de 14 implantations et d’un chiffre d’affaires de 290 M€ en 2024, BRIAND s’appuie sur une expertise intégrée pour proposer des solutions techniques, économiques et durables, au plus près des besoins de ses clients. Portée par sa raison d’être « Construire toujours mieux, ensemble », l’entreprise place l’innovation, la responsabilité et la réduction de l’empreinte carbone au cœur de sa stratégie.

Fort de cette vision, BRIAND trouve en Hoffmann Green Cement Technologies un partenaire pour concrétiser sa démarche bas carbone. Ensemble, ils associent la maîtrise constructive du premier et la technologie décarbonée du second pour proposer des solutions concrètes et durables au secteur de la construction. Hoffmann Green Cement Technologies développe et commercialise une nouvelle génération de ciments sans clinker, réduisant jusqu’à 80% les émissions de CO₂ par rapport à un ciment traditionnel. Ces ciments innovants offrent une alternative performante, fiable et durable.

Un partenariat concret au service d’une construction plus durable

Grâce à cette nouvelle étape, BRIAND entend accélérer l’utilisation des ciments Hoffmann Green dans plusieurs de ses applications – bureaux, tertiaires, enseignements, logistiques, parkings, ombrières, ouvrages démontables – avec l’ambition d’accroître significativement la part des solutions Hoffmann Green dans ses réalisations. Après plusieurs phases de tests concluantes entre 2022 et 2024 puis de premières réalisations réussies en 2024 et 2025, cette signature vient officialiser une collaboration de longue date et ouvre la voie à un déploiement à plus grande échelle des solutions 0% clinker d’Hoffmann Green au sein de l’entreprise BRIAND.

Ce partenariat constitue également un levier de développement important pour Hoffmann Green qui voit dans BRIAND un partenaire historique de confiance et un appui stratégique pour déployer ses technologies sur des applications très techniques et variées. Il illustre la solidité du lien noué entre les deux entreprises depuis les débuts d’Hoffmann Green et le renouvellement de la confiance d’un de ses premiers soutiens industriels.

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE BRIAND

Depuis trois générations, BRIAND accompagne la transformation du secteur de la construction en alliant tradition industrielle et innovation. Acteur français de référence, il conçoit et réalise des ouvrages en métal, bois et béton, dans une approche intégrée qui va de l’ingénierie à la fabrication, jusqu’à la mise en œuvre sur site.

BRIAND place l’innovation, la qualité et la responsabilité environnementale au cœur de ses réalisations, avec la conviction que la construction de demain se pense dès aujourd’hui.

Pour plus d’informations : https://www.briand.fr/