Nexo簽署多年合作協議，成為美國ATP 500達拉斯公開賽的首位冠名贊助商

Nexo長期以來與知名全球體育機構建立合作關係，並以這份協議延續這項策略

original Nexo達拉斯公開賽

Nexo達拉斯公開賽

德州，夫里斯科--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位資產財富平台Nexo已獲指定為美國ATP 500達拉斯公開賽首位冠名贊助商，並簽訂了一份始自2026年初的協議，朝向該公司透過全球一流體育賽事執行長程品牌策略的目標邁進。這份合作關係在達拉斯公布，同時也宣布了建立「Nexo達拉斯公開賽」(Nexo Dallas Open) 品牌以及翻新德州北部兩座公共網球場地面的消息。達拉斯公開賽是美國僅有的兩場ATP 500級別賽事之一，也是美國唯一的室內巡迴錦標賽，Nexo是這個公開賽的少數幾個ATP 500冠名合作夥伴之一。

「與Nexo達成的這項合作關係是Dallas公開賽轉型之旅上的一座里程碑。」錦標賽總監Peter Lebedevs說，「我們正在籌備晉升ATP 500賽事後的第二屆球賽，能夠獲得如此不同凡響的冠名贊助商，無疑將進一步提升我們賽事在全球舞台上的地位。與正在塑造下一代數位資產解決方案的合作夥伴攜手，也有利我們達成對下一代網球運動發展的願景。」

對Nexo來說，這份多年期的合約是一項可持續提升全球品牌知名度的戰略投資，讓該公司躋身可吸引富裕觀眾的頂級體育生態系統中，穩固長期價值。

在今天的公告中，Nexo達拉斯公開賽也強調了它對網球社群的貢獻——翻新北德州兩座公共網球場，希望藉此擴大青少年和業餘球員全年參與體育活動的機會。

現在進入在北德州第五屆賽事的達拉斯公開賽於2025年晉升為ATP 500賽事，這個新資格增加了它的國際能見度與商業吸引力。

2026年Nexo達拉斯公開賽將於2月7日至15日在達拉斯牛仔隊的總部和訓練中心、The Star in Frisco的福特中心舉行。這場賽事吸引了美國及國際頂尖好手，如一流美國選手Taylor Fritz及Ben Shelton，還有2025年達拉斯公開賽亞軍Casper Ruud。

達拉斯公開賽是Nexo的第四份網球相關合作關係、也是它第三次與ATP巡迴賽合作。在這不久前，該公司才宣布與澳洲網球公開賽達成為期多年的合作協議；之前也曾贊助在阿卡普科舉行的ATP 500 Abierto墨西哥公開賽和在洛斯卡沃斯舉行的ATP 250 Mifel網球公開賽。

關於Nexo

Nexo是首屈一指的數位資產財富平台，旨在使客戶能夠增加、管理和保存其持有的加密貨幣。我們的使命是透過專注于客戶成功並提供量身打造的解決方案來創造持久價值，在7天24小時全天候客戶服務的支援下引領下一代財富創造。

自2018年以來，Nexo已為150多個司法管轄區的有遠見的客戶提供了無與倫比的機會。憑藉逾3710億美元的全球處理量，我們為全球數百萬人帶來長久的價值。我們的整合式平台將先進技術結合客戶至上的理念，提供活期和定期收益產品、加密貨幣貸款、成熟的交易工具和流動性解決方案，包括第一張加密貨幣簽帳卡/信用卡。Nexo以深厚的產業知識、永續商業模式、強大基礎設施、嚴謹安全性和全球授權為基礎，不斷引領創新和持久繁榮。

關於Nexo達拉斯公開賽

Nexo達拉斯公開賽目前是一項ATP巡迴賽500級別的男子網球賽事，將於2026年2月7日至15日在The Star in Frisco的福特中心 (Ford Center) 舉行，這將是該賽事第五度在北德州舉行，也是第一度在夫里斯科舉辦。這將是美國唯一的ATP巡迴室內錦標賽，屆時將有世界頂尖男子網球選手參加單打和雙打比賽。這項賽事先前名為紐約公開賽 (New York Open)，是ATP巡迴賽史上歷史最悠久的美國賽事之一。在其輝煌的歷史中湧現了多位網壇巨星，包括John McEnroe、Pete Sampras、Andre Agassi、Andy Roddick、張德培、John Isner和Andy Murray等傳奇人物，以及錦織圭、Milos Raonic和Reilly Opelka等新世代明星。

關於ATP

ATP以服務網球運動為宗旨。我們是ATP世界巡迴賽 (ATP Tour) 和ATP挑戰賽 (ATP Challenger Tour) 的主管機構，為全球十億球迷獻上精彩賽事，在各大賽事中展現世界頂尖選手的風采，並鼓勵網球新人。從澳洲的聯合盃，到歐洲、美洲和亞洲，網球明星們在ATP1000、500、250大師賽以及大滿貫賽事中爭奪獎項和PIF ATP排名積分。所有參賽者都將前往Nitto ATP年終賽 (Nitto ATP Finals)，也就是我們在義大利都靈舉辦的賽季總決賽，深受全球矚目。該賽事僅邀請當年賽季表現最佳的八位單打選手和八對雙打組合參賽，最終獲勝者可獲得PIF贊助的ATP年終世界第一榮銜，相當於網球運動的最高成就。欲了解更多資訊，請瀏覽：www.ATPTour.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

媒體聯絡人
Kate Okiomah | Tony Fay公關部 | kate@tonyfaypr.com | 602-550-2969
Luke Adams | Tony Fay公關部 | luke@tonyfaypr.com | 469-503-5883

Nexo媒體聯絡人 | Nexo傳訊團隊 | communications@nexo.com

