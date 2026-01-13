Armis sécurise le principal fournisseur de soins de santé publique de la ville de Naples face à l'augmentation des cybermenaces

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, société spécialisée dans la gestion de l'exposition aux cybermenaces et la sécurité, a annoncé aujourd'hui que l' ASL Napoli 1 Centro, principal fournisseur de soins de santé publics de la ville de Naples en Italie, sécurise sa surface d'attaque grâce Armis Centrix™, la plateforme de gestion de l'exposition aux cybermenaces d'Armis.

Avant de collaborer avec Armis, l'ASL Napoli 1 Centro ne disposait pas des outils ni des capacités nécessaires pour surveiller en temps réel ses ressources physiques et virtuelles, ce qui créait un problème pour sa sécurité et sa conformité. Le déploiement d'Armis Centrix™ visait un objectif clair : offrir à l'ASL Napoli 1 Centro une vision complète et en temps réel de son parc biomédical connecté et des risques associés pour l'environnement.

« Le délai du RSI a été quasi immédiat ; Armis a commencé à fournir des informations précieuses dès l’activation du système et sa connexion à notre réseau interne », a déclaré Fulvio Paone, directeur de l’unité TIC et Transformation numérique à l'ASL Napoli 1 Centro. « Armis nous a permis d’obtenir une visibilité sur un domaine crucial. Il ne s’agit pas uniquement de protection, mais aussi de comprendre notre fonctionnement, de savoir où apporter des changements et faire des investissements. Nous pouvons désormais élaborer des projets d’investissement avec précision. »

Armis Centrix™ a immédiatement fourni des données détaillées, grâce à une cartographie précise et en temps réel des dispositifs connectés au réseau de l'organisation dès le premier mois. La plateforme identifie non seulement les dispositifs, mais détermine également leur état (actif ou inactif, vulnérable ou pouvant être corrigé, connecté de manière continue ou intermittente) et s'ils génèrent un trafic anormal. L'ASL Napoli 1 Centro supervise désormais plus de 2 000 équipements, avec des informations détaillées sur leur niveau de sécurité, leur état opérationnel et leur utilisation réelle, ce qui a renforcé la sécurité globale de l'organisation et facilité les initiatives de conformité.

« La cybersécurité est essentielle pour assurer la continuité des soins aux patients, car le secteur de la santé est l'un des plus ciblés par les cybercriminels cherchant à perturber les systèmes de santé », a déclaré Nicola Altavilla, directeur régional Méditerranée chez Armis. « Armis permet aux établissements de santé italiens et aux entreprises de tous les secteurs de visualiser, protéger et gérer l'ensemble de leurs ressources connectées, renforçant ainsi leur résilience, la sécurité de leurs données et leur conformité aux réglementations nationales et européennes en matière de sécurité. Notre mission est d'aider les organisations à bâtir un écosystème plus connecté, plus efficace et plus sûr, au bénéfice de leurs patients ou clients, et de la société dans son ensemble. »

Le réseau de l'ASL Napoli 1 Centro illustre la nature à la fois géographiquement dispersée et interconnectée du secteur de la santé. Ce réseau s'étend sur plus de 100 établissements et comprend environ 18 000 dispositifs biomédicaux, dont plus de 2 000 sont connectés pour collecter, traiter et transmettre en continu des données cliniques critiques. Grâce à l'expertise d'Armis, l'ASL Napoli 1 Centro a renforcé sa sécurité globale et s'est mis en conformité avec les directives nationales et la norme NIS2, garantissant ainsi la continuité des soins aux patients.

L'équipe de sécurité de l'ASL Napoli 1 Centro prévoit d'intégrer davantage Armis à ses systèmes existants, allant des plateformes de protection des terminaux aux pare-feux et systèmes de surveillance réseau, et bien plus encore. Ce faisant, l'ASL Napoli 1 Centro met en place une couche de visibilité et de contrôle unifiée, garantissant une gouvernance complète et transparente de l'ensemble de son infrastructure.

