BlueMatrix en Perplexity werken samen om aan institutioneel onderzoek ontdekking aangestuurd door AI aan te bieden

DURHAM, N.C. & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--BlueMatrix, wereldleider in technologie voor het publiceren van kapitaalmarktencontent, gesteund door Thoma Bravo, maakte vandaag een partnerschap met Perplexity bekend om institutionele onderzoekers onderzoek en ontdekking aangestuurd door AI aan te bieden, gebruik makend van het beheerde, rechtmatigheidsbewuste framework van BlueMatrix.

Het partnerschap verschaft gebruikers van Perplexity Enterprise gerechtmatigd brokeronderzoek, zodat buy-side professionals hun geabonneerde content kunnen bevragen, samen met Perplexity’s ruimere capaciteiten, waaronder realtime financiële gegevens, afschriften van inkomsten en tools voor diep onderzoek. Investeringsprofessionals en onderzoekers kunnen natuurlijke taal gebruiken om relevante inzichten naar boven te brengen zonder het eigenaarschap van bestaande gegevens, machtigingen of conformiteitsstructuren te veranderen.

