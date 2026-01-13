BlueMatrix与Perplexity达成合作，为机构研究带来AI驱动的发现能力

北卡罗来纳州达勒姆和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 由Thoma Bravo投资支持的全球资本市场内容发布技术领军企业BlueMatrix今日宣布与Perplexity建立合作伙伴关系。借助BlueMatrix合规且具备权限管理功能的框架，双方将为机构投资者提供AI赋能的研究与发现服务。

此次合作将授权经纪商研究成果带给Perplexity Enterprise用户，让买方专业人士既能查询其订阅的研究内容，又能利用Perplexity的更广泛功能，包括实时金融数据、财报电话会议记录和深度研究工具。投资领域专业人士与研究人员可通过自然语言获取相关洞见，且无需改变现有的数据所有权、使用权限或合规架构。

随着买方团队愈发依赖AI工具进行研究整合，BlueMatrix推出的这一正式整合方案以合规的内容分发模式取代了无结构化、无治理的工具使用方式，同时保留了成果归属与使用权限的相关规则。对于研究公司而言，该合作提供了一个新的渠道，助力其提升在买方客户群体中的曝光度，在AI驱动的发现场景中获得展示，同时对自身内容保持完全控制权。研究提供商还能深入了解投资者与自身分析报告的互动方式、投资者最常提出的问题类型，以及他们如何将研究结果融入AI辅助的工作流程。

BlueMatrix代表研究提供商管理访问权限，确保只有签订现有协议的客户才能获取相关公司的内容。专有研究成果将得到全面保护，绝不会被用于AI模型训练，也不会脱离机构边界。

BlueMatrix首席执行官Patricia Horotan表示：“在BlueMatrix，我们的首要之务是帮助客户从AI中获益，同时保留成果归属、控制权和灵活性。与Perplexity的这项新合作为投资者和研究人员带来了AI辅助的发现功能，以及Perplexity旗下一系列以准确性为导向的研究工具。对于研究提供商而言，这是一种全新方式，既能确保其洞见在客户决策关键时刻触达对方，又不会偏离他们对BlueMatrix所期望的以治理为核心、数据优先且模型中立的战略理念。”

Perplexity首席商务官Dmitry Shevelenko表示：“BlueMatrix是资本市场技术领域当之无愧的领导者，我们很高兴能将AI创新与金融机构和研究人员所需的严格治理标准相结合。此次合作充分展现了AI驱动的搜索技术如何提升授权研究内容的可及性，并帮助投资专业人士加快从提出问题到获得洞见，再从洞见到做出决策的过程。”

在合作的初始试点阶段，少数早期采用机构将探索AI辅助工作流程，让买方专业人士能够通过自然语言提出问题（例如“财报发布后，我的合作经纪商对这家发行人有何评价？”），并获得基于其已通过BlueMatrix和Perplexity更广泛的企业级数据源套件获取的授权研究内容且带有引用来源的回应。

应用场景包括发行人监测、财报后及事件后续跟踪、主题研究等。BlueMatrix充当研究报告撰写、合规审核与权限管理的安全记录系统，Perplexity Enterprise则提供AI驱动的深度研究交互界面。在完成整合与安全审核后，将进行内部测试，参与公司的反馈将用于优化未来功能，包括扩展权限使用场景、深化RIXML等元数据的应用，以及增强互动效果报告功能。

关于BlueMatrix

BlueMatrix是资本市场内容发布技术领域的全球领军企业，深受超过1000家金融机构的信赖。其安全平台可简化研究报告的撰写、合规审核与分发流程，推动资本市场实现更智能、更高效的协作。BlueMatrix成立于1999年，由Thoma Bravo投资支持，总部位于达勒姆，在纽约、伦敦、巴黎、爱丁堡、奥克兰和蒂米什瓦拉设有办事处。

www.bluematrix.com

关于Perplexity

Perplexity是一款AI驱动的问答引擎，能够实时从可信来源获取信息，以准确回答问题并提供内嵌引用、开展深度研究等。Perplexity Enterprise将专有数据与可信公共来源数据相结合，提供安全且具备机构适配性的AI辅助研究工作流程。公司成立于2022年，其使命是弥合传统搜索引擎与AI驱动交互界面之间的差距，满足全球用户的好奇心。每周，Perplexity在全球范围内解答超过1.5亿个问题。Perplexity可在应用商店和以下网址下载：

www.perplexity.ai

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。