Nexo与美国ATP 500级别Dallas Open签署多年合作协议，成为赛事历史上首位冠名合作伙伴

美国德克萨斯州弗里斯科--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字资产财富平台Nexo宣布，根据一项自2026年起生效的多年期合作协议，公司将成为美国ATP 500级别Dallas Open历史上首位冠名合作伙伴。该合作标志着Nexo通过借助全球一流体育赛事资源，持续推进其长期品牌战略布局。此次合作在达拉斯正式对外发布，并同步启用全新的“Nexo Dallas Open”赛事品牌，同时完成了北德克萨斯地区两处公共网球场的翻新工程。作为美国仅有的两项ATP 500赛事之一、同时也是全美唯一的室内ATP巡回赛锦标赛，Dallas Open使Nexo跻身少数ATP 500赛事冠名合作伙伴之列。

赛事总监 Peter Lebedevs 表示：“与Nexo的合作，是Dallas Open发展历程中的一次重大飞跃。在我们以ATP 500赛事身份迈入第二个赛季之际，能够引入如此高规格的冠名合作伙伴，进一步提升了Dallas Open在全球舞台上的影响力。与一家引领下一代数字资产解决方案发展的合作伙伴携手，不仅强化了我们的长期愿景，也为推动新一代网球运动的未来奠定了坚实基础。”

对Nexo而言，这项多年期合作是一项着眼长远的战略性投入，旨在持续提升其全球品牌影响力。通过融入高端体育生态体系，Nexo得以精准触达高净值受众，进一步强化品牌认知，并持续释放长期价值。

作为本次发布的重要组成部分，Nexo Dallas Open同时展示了其积极的社区影响力——北德克萨斯地区两处公共网球场已完成重新铺设，致力于扩大青少年及大众球员的全年使用机会。

Dallas Open已在北德克萨斯地区迈入第五个举办年头，并于2025年正式升级为ATP 500级别赛事，此次升级显著提升了赛事的国际曝光度与商业吸引力。

2026年Nexo Dallas Open将汇聚多位美国及国际顶尖球员参赛，包括美国名将Taylor Fritz、Ben Shelton，以及2025年Dallas Open亚军Casper Ruud。赛事将于2月7日至15日在弗里斯科的Ford Center at The Star举行。该场馆为Dallas Cowboys的总部及训练基地。

Dallas Open的加入，标志着Nexo在网球领域达成的第四项合作，同时也是其第三项ATP巡回赛合作。在此基础上，Nexo近期还宣布与Australian Open达成多年期合作；此前，Nexo已相继赞助Abierto Mexicano Telcel（阿卡普尔科ATP 500赛）以及Mifel Tennis Open（洛斯卡沃斯ATP250 赛）。

关于Nexo

Nexo是首屈一指的数字资产财富平台，旨在使客户能够增加、管理和保存其持有的加密货币。我们的使命是通过专注于客户成功并提供量身定制的解决方案来创造持久价值，在7天24小时全天候客户服务的支持下引领下一代财富创造。

自2018年以来，Nexo已在全球150多个司法辖区为具有前瞻视野的客户提供卓越的财富管理机遇，累计处理资产规模超过3,710亿美元，为全球数百万用户创造了持久价值。其一体化平台融合先进技术与以客户为先的服务理念，提供灵活及定期收益产品、以加密资产为抵押的贷款、专业级交易工具以及多元化流动性解决方案，并率先推出加密借记/信用卡。依托深厚的行业积累、可持续的商业模式、稳健的基础设施与严格的安全体系，Nexo持续推动创新，助力客户实现长期繁荣。

关于Nexo Dallas Open

Nexo Dallas Open是一项ATP巡回赛500级别男子赛事，将于2026年2月7日至15日在北德克萨斯地区迎来第五个赛季，并首次移师弗里斯科，于Ford Center at The Star举办。该赛事将成为美国唯一的ATP巡回赛室内锦标赛，汇聚世界顶尖男子网球选手，展开高水平的单打与双打角逐。赛事前身为纽约公开赛，是ATP巡回赛历史最为悠久的美国赛事之一，拥有深厚而辉煌的历史传承。多位网坛传奇名将曾在此亮相，包括John McEnroe、Pete Sampras、Andre Agassi、Andy Roddick、Michael Chang、John Isner以及Andy Murray。同时，赛事也持续吸引当代顶尖球员参赛，包括 Kei Nishikori、Milos Raonic 和 Reilly Opelka。

关于ATP

ATP以服务网球运动为核心使命。作为ATP巡回赛及挑战者巡回赛的管理机构，ATP每年为全球逾十亿球迷呈现高水平竞技盛宴，在一系列享誉世界的赛事中展示顶尖球员风采，并持续激励网球运动的下一代。从澳大利亚的United Cup启程，赛事版图横跨欧洲、美洲与亚洲，世界级球星在ATP大师赛1000、500、250级别赛事以及大满贯赛场上，为冠军荣誉与PIF ATP排名积分展开激烈角逐。所有赛季征程最终汇聚于在意大利都灵举行的年度巅峰赛事——Nitto ATP总决赛。该赛事仅邀请当赛季表现最卓越的8位单打球员及8对双打组合参赛，并在此加冕由PIF呈现的年度ATP世界第一头衔，堪称男子职业网球的至高荣誉。更多信息，请访问www.ATPTour.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。