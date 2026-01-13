BlueMatrix與Perplexity達成合作，為機構研究帶來AI驅動的發現能力

北卡羅來納州德罕和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 由Thoma Bravo投資支援的全球資本市場內容發表技術領軍企業BlueMatrix今日宣布與Perplexity建立合作夥伴關係。藉助BlueMatrix符合法規且具備許可權管理功能的架構，雙方將為機構投資人提供AI賦能的研究與發現服務。

此次合作將授權經紀商研究成果帶給Perplexity Enterprise使用者，讓買方專業人士既能查詢其訂閱的研究內容，又能利用Perplexity的更廣泛功能，包括即時金融資料、財報電話會議記錄和深度研究工具。投資領域專業人士與研究人員可透過自然語言取得相關洞見，且無需改變現有的資料所有權、使用權限或法規遵循架構。

隨著買方團隊愈發依賴AI工具進行研究整合，BlueMatrix推出的這一正式整合方案以符合法規的內容分發模式取代了無結構化、無治理的工具使用方式，同時保留了成果歸屬與使用權限的相關規則。對於研究公司而言，該合作提供了一個新的通路，協助其提升在買方客戶群體中的曝光度，在AI驅動的發現場景中獲得展示，同時對自身內容保持完全控制權。研究供應商還能深入瞭解投資人與自身分析報告的互動方式、投資人最常提出的問題類型，以及他們如何將研究結果融入AI輔助的工作流程。

BlueMatrix代表研究供應商管理存取權限，確保只有簽署現有協議的客戶才能取得相關公司的內容。專有研究成果將得到全面保護，絕不會被用於AI模型訓練，也不會脫離機構邊界。

BlueMatrix執行長Patricia Horotan表示：「BlueMatrix的首要之務是協助客戶從AI中獲益，同時保留成果歸屬、控制權和靈活性。與Perplexity的這項新合作為投資人和研究人員帶來了AI輔助的發現功能，以及Perplexity旗下一系列以準確性為導向的研究工具。對於研究供應商而言，這是一種全新方式，既能確保其洞見在客戶決策關鍵時刻觸達對方，又不會偏離他們對BlueMatrix所期望的以治理為核心、資料優先且模型中立的策略構想。」

Perplexity商務長Dmitry Shevelenko表示：「BlueMatrix是資本市場技術領域當之無愧的領導者，我們很高興能將AI創新與金融機構和研究人員所需的嚴格治理標準相結合。此次合作充分展現了AI驅動的搜尋技術如何提升授權研究內容的可及性，並協助投資專業人士加快從提出問題到獲得洞見，再從洞見到做出決策的過程。」

在合作的初始試點階段，少數早期採用機構將探索AI輔助工作流程，讓買方專業人士能夠透過自然語言提出問題（例如「財報發表後，我的合作經紀商對這家發行人有何評價？」），並獲得以其已透過BlueMatrix和Perplexity更廣泛的企業級資料來源套件取得的授權研究內容為基礎且帶有引用來源的回應。

應用場景包括發行人監測、財報後及事件後續追蹤、主題研究等。BlueMatrix充當研究報告撰寫、法規遵循審核與許可權管理的安全記錄系統，Perplexity Enterprise則提供AI驅動的深度研究互動介面。在完成整合與安全審核後，將進行內部測試，參與公司的回饋將用於改善未來功能，包括擴充許可權使用場景、深化RIXML等中繼資料的應用，以及強化互動效果報告功能。

關於BlueMatrix

BlueMatrix是資本市場內容發表技術領域的全球領軍企業，深受超過1000家金融機構的信賴。其安全平台可簡化研究報告的撰寫、法規遵循審核與分發流程，推動資本市場實現更智慧、更高效的合作。BlueMatrix成立於1999年，由Thoma Bravo投資支援，總部位於德罕，在紐約、倫敦、巴黎、愛丁堡、奧克蘭和蒂米索拉設有辦事處。

www.bluematrix.com

關於Perplexity

Perplexity是一款AI驅動的問答引擎，能夠即時從可信來源取得資訊，以準確回答問題並提供內嵌引用、展開深度研究等。Perplexity Enterprise將專有資料與可信公共來源資料相結合，提供安全且具備機構適配性的AI輔助研究工作流程。公司成立於2022年，其使命是彌合傳統搜尋引擎與AI驅動互動介面之間的差距，滿足全球使用者的好奇心。每週，Perplexity在全球解答超過1.5億個問題。Perplexity可在應用程式商店和以下網址下載：

www.perplexity.ai

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。