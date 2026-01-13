BlueMatrix e Perplexity firmam parceria para levar a descoberta impulsionada por IA à pesquisa institucional

DURHAM, Carolina do Norte e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A BlueMatrix, líder global em tecnologia de publicação de conteúdo para mercados de capitais, com o apoio da Thoma Bravo, anunciou hoje uma parceria com a Perplexity para levar pesquisa e descoberta habilitadas por IA a investidores institucionais, utilizando a estrutura governada e com reconhecimento de direitos da BlueMatrix.

A parceria leva a pesquisa de corretoras autorizadas aos usuários do Perplexity Enterprise, permitindo que profissionais do lado comprador consultem o conteúdo de pesquisa ao qual estão inscritos, juntamente com os recursos mais amplos do Perplexity, incluindo dados financeiros em tempo real, transcrições de resultados e ferramentas de pesquisa aprofundada. Profissionais de investimento e pesquisadores podem usar linguagem natural para obter insights relevantes sem alterar a propriedade dos dados, as autorizações ou as estruturas de conformidade existentes.

À medida que as equipes de gestão de ativos recorrem cada vez mais a ferramentas de IA para a síntese de pesquisas, uma integração formal por meio do BlueMatrix substitui o uso não estruturado e sem governança por uma distribuição em conformidade com as normas, que preserva a atribuição e os direitos de uso. Para as empresas de pesquisa, a parceria oferece um novo canal para aumentar a visibilidade junto aos clientes do lado comprador, ganhando presença em uma experiência de descoberta impulsionada por IA, mantendo o controle total sobre seu conteúdo. Os provedores de pesquisa também obtêm novos insights sobre como os investidores interagem com suas análises, os tipos de perguntas que mais fazem e como integram esses resultados em seus fluxos de trabalho assistidos por IA.

A BlueMatrix fornece acesso em nome de fornecedores de pesquisa, garantindo que apenas clientes com contratos vigentes possam visualizar o conteúdo de uma empresa. As pesquisas proprietárias permanecem totalmente protegidas e nunca são usadas para treinar modelos de IA ou para fora dos limites institucionais.

“Na BlueMatrix, nossa prioridade é ajudar os clientes a se beneficiarem da IA, preservando a atribuição de resultados, o controle e a flexibilidade”, disse Patricia Horotan, CEO da BlueMatrix. “Essa nova parceria com a Perplexity oferece descoberta assistida por IA para investidores e pesquisadores, juntamente com o conjunto de ferramentas de pesquisa da Perplexity, focadas em precisão. Para os provedores de pesquisa, isso oferece uma nova maneira de garantir que seus insights cheguem aos clientes no momento da decisão, sem comprometer a governança e a estratégia neutra em relação aos modelos e orientada a dados que eles esperam da BlueMatrix.”

“A BlueMatrix é uma líder incontestável em tecnologia para mercados de capitais, e estamos entusiasmados em alinhar a inovação em IA com os rigorosos padrões de governança exigidos por instituições financeiras e pesquisadores”, disse Dmitry Shevelenko, diretor de Negócios da Perplexity. “Essa parceria demonstra como a busca com IA pode aprimorar o acesso a conteúdo de pesquisa qualificado e ajudar os profissionais de investimento a transformar perguntas em insights e insights em decisões mais rapidamente.”

Durante a fase piloto inicial da parceria, um grupo seleto de empresas pioneiras explorará fluxos de trabalho assistidos por IA que permitem aos profissionais do lado comprador fazer perguntas em linguagem natural, como "O que meus corretores estão dizendo sobre este emissor após a divulgação dos resultados?", e receber respostas fundamentadas nas pesquisas que já recebem por meio do conjunto mais amplo de fontes de dados corporativos da BlueMatrix e da Perplexity.

Os casos de uso incluirão monitoramento de emissores, acompanhamento pós-resultados e eventos, e pesquisa temática. O BlueMatrix serve como sistema de registro seguro para autoria de pesquisas, conformidade e autorizações, enquanto o Perplexity Enterprise fornece a interface com inteligência artificial para pesquisas aprofundadas. Um beta privado será lançado após as revisões de integração e segurança, com o feedback das empresas participantes moldando os recursos futuros, incluindo cenários de autorização expandidos, uso mais aprofundado de metadados como RIXML e relatórios de engajamento aprimorados.

Sobre a BlueMatrix

A BlueMatrix é líder global em tecnologia de publicação de conteúdo para o mercado de capitais, com a confiança de mais de 1.000 instituições financeiras. Sua plataforma segura simplifica a criação, a conformidade e a distribuição de conteúdo, impulsionando uma colaboração mais inteligente e ágil em todo o mercado de capitais. Fundada em 1999 e com o apoio da Thoma Bravo, a BlueMatrix opera a partir de escritórios em Durham (sede), Nova York, Londres, Paris, Edimburgo, Auckland e Timisoara.

www.bluematrix.com

Sobre a Perplexity

Perplexity é um mecanismo de busca com inteligência artificial que utiliza fontes confiáveis ​​em tempo real para responder perguntas com precisão, incluindo citações diretas, realizar pesquisas aprofundadas e muito mais. O Perplexity Enterprise oferece acesso seguro e personalizado para cada organização a fluxos de trabalho de pesquisa assistidos por IA, que integram dados proprietários com fontes públicas confiáveis. Fundada em 2022, a missão da empresa é satisfazer a curiosidade mundial, conectando mecanismos de busca tradicionais a interfaces baseadas em IA. A cada semana, o Perplexity responde a mais de 150 milhões de perguntas em todo o mundo. O Perplexity está disponível na App Store e online em:

www.perplexity.ai

