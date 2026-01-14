プロジェクトB、東京が男女エリートを含むグローバル バスケットボール サーキットの開催都市に

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- プロジェクトBは、2026/2027年シーズンのバスケットボール開催都市が東京となったことを発表しました。このグローバルスポーツのプラットフォームは、2027年4月にトヨタアリーナで男女のトーナメントを開催し、アジアで最も活気のあるスポーツ市場の1つである東京に、世界トップクラスのバスケットボール選手たちを招きます。

プロジェクトB日本代表の三井恵介は、「日本のパートナーと共に、プロジェクトBを東京で開催できることを光栄に思います。東京は、グローバルな文化、イノベーション、そしてバスケットボールが交差する場所であり、バスケットボールを深く理解し、このスポーツを愛するファン層を擁しています。日本は、選手とファンへの投資によって何が可能になるかを示してきました。トヨタアリーナは、アスリートにとって象徴的な舞台となり、世界中のバスケットボールファンにとっての目的地となるでしょう」と述べています。

発表の一環として、圧倒的なパフォーマンスを誇る日本人ポイントガードの山本麻衣選手が、プロジェクトBと選手兼エクイティパートナーとして契約を締結したことを発表しました。山本選手は日本で最もエキサイティングな選手の1人であり、日本のバスケットボールシーンの急成長を支える重要な選手です。

山本選手は、「プロジェクトBに参加できることを大変光栄に思います。この機会に深く感謝しています。この世界的な舞台で、日本人ならではのスピードと情熱で『日本のダイナミズム』を世界に示していきたいです。日本の誇りを胸に、世界のトップ選手たちを日本に迎えられることを大変嬉しく思います。日本のファンは忘れられない雰囲気を作り出してくれます。家族やファンの前で、最高の選手たちと対戦できることが、私にとって最大のモチベーションと言えます。私たちのバスケットボールスタイルが世界に挑戦できることを証明し、次世代の選手たちにもこの舞台に立てると信じてもらえるよう、刺激を提供したいと思っています」と述べています。

東京は、プロジェクトBのグローバル サーキット シーズン形式の7つの開催地のうちの1つであり、各都市で10日間のイベントが開催され、地元のチャンピオンが決定し、シーズンにわたるチャンピオンシップ レースへとつながります。

WNBAオールスターに4回選出され、プロジェクトBのバスケットボール責任者を務めるアラナ・ビアード氏は、「山本麻衣選手は世界クラスの才能を持ち、真のロールモデルと言えます。彼女のファンとの繋がり方は刺激的で、彼女とともに世界最高のバスケットボールを日本にもたらすことは非常に意義深いことです。プロジェクトBの選手たちは、日本のバスケットボール文化を特別なものにしている創造性、規律、そして恐れを知らない精神を直接体験することになるでしょう」と述べています。

プロジェクトBのモデルは、アスリートとのパートナーシップとオーナーシップ、世界的なトーナメント サーキット、ストリーミング、そして世界中のファンによる視聴を可能にするソーシャル ファーストの配信を中心に構築されています。

三井は、「東京は、アジアにおけるプロジェクトBの重要な拠点の1つとなります。世界中のファンに日本のゲームをお届けできることを大変嬉しく思っており、今後も日本でのゲームの発展、現地パートナーとの連携、そして日本のファン、ブランド、そしてコミュニティとの長期的な関係構築に投資していきます」と述べています。

トヨタアリーナでの東京大会の日程に関する詳細は、今後数か月以内に発表される予定です。

プロジェクトBについて

プロジェクトBは、選手とファンのために構築されるグローバルなスポーツプラットフォームです。プロジェクトBは、バスケットボールを皮切りに、世界トップクラスの男女選手がアジア、ヨーロッパ、南北アメリカ大陸の主要都市で競い合う、ハイステークスな国際トーナメント サーキットを構築します。ストリーミング、ソーシャル、モバイルファーストの世界を想定して設計されたプロジェクトBは、ライブのエリート競技と奥深いストーリーテリングを融合させ、世界中の視聴者にコンテンツを提供します。

