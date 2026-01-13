Nexo wird im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags der erste Titelsponsor der US-amerikanischen ATP 500 Dallas Open

FRISCO, Texas--(BUSINESS WIRE)--Nexo, die Vermögensplattform für digitale Vermögenswerte, wurde im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung, die 2026 in Kraft tritt, zum ersten Titelpartner der US-amerikanischen ATP 500 Dallas Open ernannt. Damit treibt das Unternehmen seine langfristige Markenstrategie durch führende globale Sportveranstaltungen voran. Die Partnerschaft wurde in Dallas zusammen mit der Einführung der Marke „Nexo Dallas Open“ und der Erneuerung von zwei öffentlichen Tennisplätzen in Nordtexas bekannt gegeben. Als eines von nur zwei ATP-500-Turnieren in den USA und als einziges Hallenturnier der ATP Tour in den Vereinigten Staaten zählt das Dallas Open Nexo zu einer exklusiven Gruppe von ATP-500-Titelpartnern.

„Diese Partnerschaft mit Nexo stellt einen transformativen Meilenstein für die Dallas Open dar“, erklärte Turnierdirektor Peter Lebedevs. „Die Gewinnung eines Titelsponsors dieses Kalibers zu Beginn unseres zweiten Jahres als ATP-500-Event stärkt die Position unseres Turniers auf der globalen Bühne. Die Zusammenarbeit mit einem Partner, der die nächste Generation digitaler Asset-Lösungen prägt, festigt unsere Vision für die Zukunft des Tennissports.“

Für Nexo stellt die mehrjährige Vereinbarung eine strategische Investition in die nachhaltige globale Sichtbarkeit der Marke dar, die das Unternehmen in Premium-Sport-Ökosystemen positioniert, die ein wohlhabendes Publikum ansprechen und den langfristigen Wert stärken.

Im Rahmen der heutigen Ankündigung hob das Nexo Dallas Open seine Bedeutung für die Gemeinde hervor, indem es zwei neu asphaltierte Tennisplätze in Nordtexas vorstellte, die Jugendlichen und Freizeitspielern ganzjährig Zugang bieten sollen.

Die Dallas Open, die nun bereits zum fünften Mal in Nordtexas stattfinden, wurden 2025 in den ATP-500-Status erhoben – ein Schritt, der ihre internationale Sichtbarkeit und kommerzielle Attraktivität erhöht hat.

Die Nexo Dallas Open 2026, an denen hochrangige US-amerikanische und internationale Spieler teilnehmen, darunter die führenden US-Spieler Taylor Fritz und Ben Shelton sowie der Zweitplatzierte der Dallas Open 2025, Casper Ruud, finden vom 7. bis 15. Februar im Ford Center at The Star in Frisco, dem Hauptquartier und Trainingszentrum der Dallas Cowboys, statt.

Die Dallas Open sind die vierte Tennis-Partnerschaft von Nexo insgesamt und die dritte Zusammenarbeit mit der ATP Tour. Sie bauen auf einer kürzlich angekündigten mehrjährigen Partnerschaft mit den Australian Open auf, nachdem Nexo bereits Sponsor des ATP 500 Abierto Mexicano Telcel in Acapulco und des ATP 250 Mifel Tennis Open in Los Cabos war.

Über Nexo

Nexo ist eine führende Plattform für digitale Assets, wo Kunden ihre Kryptowerte vermehren, verwalten und abziehen können. Unsere Mission ist es, die nächste Generation des Wohlstands einzuläuten, indem wir uns auf den Erfolg unserer Kunden und maßgeschneiderte Lösungen für den Aufbau von dauerhaften Werten konzentrieren. Unser Kundendienst ist rund um die Uhr aktiv.

Seit 2018 bietet Nexo zukunftsorientierten Kunden in über 150 Ländern einzigartige Möglichkeiten. Mit einem weltweiten Transaktionsvolumen von über 371 Milliarden US-Dollar schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für Millionen von Menschen weltweit. Unsere All-in-One-Plattform vereint fortschrittliche Technologie mit einem kundenorientierten Ansatz und bietet flexible und festverzinsliche Renditeprodukte, kryptogestützte Kredite, ausgefeilte Handelsinstrumente und Liquiditätslösungen, darunter die erste Krypto-Debit-/Kreditkarte. Aufbauend auf fundierter Branchenexpertise, einem nachhaltigen Geschäftsmodell, einer robusten Infrastruktur und strengen Sicherheitsvorkehrungen setzt sich Nexo für Innovation und langfristigen Wohlstand ein.

Über die Nexo Dallas Open

Die Nexo Dallas Open sind derzeit ein ATP Tour 500-Turnier für Herren, das vom 7. bis 15. Februar 2026 zum fünften Mal in Nordtexas und zum ersten Mal in Frisco im Ford Center at The Star in Frisco ausgetragen wird. Es wird die einzige ATP Tour-Hallenmeisterschaft in den Vereinigten Staaten sein, an der die weltbesten Tennisspieler im Einzel- und Doppelwettbewerb teilnehmen. Das Turnier, das zuvor als New York Open ausgetragen wurde, ist eines der am längsten bestehenden amerikanischen Turniere der ATP Tour. Seine reiche Geschichte umfasst einige der größten Namen des Tennissports, darunter Legenden wie John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Andy Roddick, Michael Chang, John Isner und Andy Murray sowie Stars der aktuellen Generation wie Kei Nishikori, Milos Raonic und Reilly Opelka.

Über die ATP

Die Mission der ATP ist es, dem Tennissport zu dienen. Als Dachverband der ATP Tour und der Challenger Tour begeistern wir eine Milliarde Fans weltweit, präsentieren die besten Spieler der Welt bei prestigeträchtigen Turnieren und inspirieren die nächste Generation dieses Sports. Vom United Cup in Australien bis hin zu Europa, Amerika und Asien kämpfen die Stars des Sports bei den ATP Masters 1000-, 500- und 250-Turnieren sowie bei den Grand Slams um Titel und PIF-ATP-Ranglistenpunkte. Alle Wege führen zu den Nitto ATP Finals, unserem prestigeträchtigen Saisonfinale in Turin, Italien. An diesem Turnier nehmen nur die acht besten Einzelspieler und Doppelpaare der Saison teil. Es dient der Ermittlung des ATP-Weltmeisters, präsentiert von PIF, der höchsten Auszeichnung im Tennissport. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ATPTour.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.