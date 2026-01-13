Nexo devient le tout premier partenaire titre de l’Open de Dallas de l’ATP 500 aux États-Unis dans le cadre d’un accord pluriannuel

FRISCO, Texas--(BUSINESS WIRE)--Nexo, la plateforme de gestion d’actifs numériques, a été désignée comme le premier partenaire titre de l’Open de Dallas de l’ATP 500 aux États-Unis, qui fera ses débuts en 2026, dans le cadre d’un accord pluriannuel. Nexo poursuit ainsi sa stratégie de marque à long terme en soutenant des événements sportifs mondiaux de premier plan. Ce partenariat a été dévoilé à Dallas, parallèlement au lancement de la marque Nexo Dallas Open et à la rénovation de deux courts de tennis publics dans le nord du Texas. En tant que l’un des deux seuls tournois de l’ATP 500 aux États-Unis et le seul championnat de l’ATP Tour en salles du pays, l’Open de Dallas positionne Nexo parmi le groupe restreint des partenaires titres de l’ATP 500.

« Ce partenariat avec Nexo marque une étape décisive pour l’Open de Dallas », a déclaré Peter Lebedevs, directeur du tournoi. « Le fait d’avoir trouvé un sponsor titre de cette envergure à l’heure où nous entamons notre deuxième année en tant qu’événement de l’ATP 500 continue de renforcer la notoriété de notre tournoi sur la scène internationale. Notre alliance avec un partenaire qui façonne la prochaine génération de solutions d’actifs numériques renforce notre vision pour la prochaine génération du tennis. »

Pour Nexo, cet accord pluriannuel représente un investissement stratégique qui vise à assurer une visibilité mondiale durable à sa marque, et qui positionne l’entreprise au sein d’écosystèmes sportifs haut de gamme attirant un public aisé et renforçant la valeur à long terme.

Dans le cadre de l’annonce d’aujourd’hui, le Nexo Dallas Open a une nouvelle fois démontré son engagement vis-à-vis de la communauté en révélant que deux courts de tennis avaient récemment été rénovés dans le nord du Texas, afin d’élargir l’accès des jeunes et des joueurs amateurs à la pratique du tennis tout au long de l’année.

L’Open de Dallas, qui entame sa cinquième année dans le nord du Texas, a obtenu le statut ATP 500 en 2025, ce qui a accru sa visibilité internationale et son attrait commercial.

Attirant certains des meilleurs joueurs américains et internationaux, notamment les joueurs têtes de série américains Taylor Fritz et Ben Shelton, et Casper Ruud, finaliste de l’Open de Dallas 2025, le Nexo Dallas Open 2026 se tiendra du 7 au 15 février au Ford Center at The Star à Frisco, siège et centre d’entraînement de l’équipe des Cowboys de Dallas.

L’Open de Dallas marque le quatrième partenariat de Nexo dans le domaine du tennis et sa troisième collaboration avec l’ATP Tour, après l’annonce récente d’un partenariat pluriannuel avec l’Open d’Australie, et après avoir sponsorisé le Tournoi du Mexique (Abierto Mexicano Telcel) de l’ATP 500, qui se déroule à Acapulco, ainsi que le Tournoi de tennis de Cabo San Lucas (Mifel Tennis Open) de l’ATP 250, qui se déroule à Los Cabos.

À propos de Nexo

Nexo est une plateforme de gestion d'actifs numériques de premier plan conçue pour permettre aux clients d'accroître, de gérer et de préserver leurs avoirs en crypto-monnaies. Notre mission est de mener la prochaine génération de création de richesse en privilégiant la réussite des clients et en fournissant des solutions sur mesure qui génèrent des valeurs durables et qui sont accompagnées d'un service client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Depuis 2018, Nexo offre des opportunités inégalées à des clients visionnaires dans plus de 150 juridictions. Avec plus de 371 milliards de dollars traités à l’échelle mondiale, nous apportons une valeur durable à des millions de personnes à travers la planète. Notre plateforme tout-en-un allie technologie de pointe et approche axée sur le client pour proposer un produit à rendement flexible et à durée déterminée, des prêts adossés à des cryptomonnaies, des outils de trading sophistiqués et des solutions de liquidité, dont la première carte de débit/crédit cryptographique. S’appuyant sur une vaste expertise du secteur, un modèle économique durable, une infrastructure robuste et une sécurité stricte, Nexo défend l’innovation et la prospérité durable.

À propos du Nexo Dallas Open

Le Nexo Dallas Open est un tournoi masculin de l’ATP 500 qui se déroulera pour la cinquième année consécutive dans le nord du Texas, et pour la première fois à Frisco, du 7 au 15 février 2026, au Ford Center at The Star. Seul championnat de l’ATP Tour à se dérouler en salles aux États-Unis, il réunira les meilleurs joueurs mondiaux de tennis masculin en simple et en double. Ce tournoi, qui a remplacé le New York Open, est l’un des plus anciens tournois américains de l’ATP Tour. Sa riche histoire a vu s’affronter certains des plus grands noms du tennis, notamment des légendes comme John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Andy Roddick, Michael Chang, John Isner et Andy Murray, mais aussi des stars de la génération actuelle comme Kei Nishikori, Milos Raonic et Reilly Opelka.

À propos de l’ATP

La mission de l’ATP est de servir le tennis. En tant qu’instance dirigeante de l’ATP Tour et de l’ATP Challenger Tour, nous divertissons un milliard de fans à travers la planète, présentons les plus grands joueurs du monde lors des tournois les plus prestigieux et inspirons la prochaine génération du jeu. De l’United Cup en Australie, aux tournois en Europe, en Amérique et en Asie, les stars de ce sport se battent pour les titres et les points du classement PIF ATP lors des épreuves ATP Masters 1000, 500 et 250, ainsi que lors des Grands Chelems. Tous les chemins mènent aux Masters (Nitto ATP Finals), le prestigieux tournoi final de la saison qui se déroule à Turin, en Italie. Seuls les huit meilleurs joueurs de simple et les huit meilleures équipes de double au monde y participent, et c’est là qu’est officiellement couronné le joueur n° 1 mondial à l’ATP, le Graal du tennis, présenté par le PIF. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ATPTour.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.