Armis protegge il principale ente erogatore di sanità pubblica in Italia per la città di Napoli, mentre aumentano le minacce informatiche
Armis Centrix™ offre informazioni immediate e dettagliate sugli asset connessi alla rete, supportando la conformità ai requisiti normativi nazionali ed europei
SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la società di gestione dell'esposizione e della sicurezza informatica, ha annunciato oggi che ASL Napoli 1 Centro, il principale ente erogatore di sanità pubblica in Italia per la città di Napoli, sta proteggendo la sua superficie di attacco utilizzando Armis Centrix™, la Cyber Exposure Management Platform (Piattaforma di gestione dell'esposizione informatica) di Armis.
Prima della collaborazione con Armis, ASL Napoli 1 Centro non aveva né gli strumenti né le funzionalità per monitorare le risorse fisiche e virtuali in tempo reale, e questo rappresentava una sfida per la sicurezza e la conformità.
