Nexo diventa il primo sponsor di alto livello in assoluto dell’ATP 500 Dallas Open (Stati Uniti) grazie a un accordo pluriennale

L’accordo è il risultato dell’approccio a lungo termine di Nexo a partnership con prestigiose istituzioni sportive globali.

FRISCO, Texas--(BUSINESS WIRE)--Nexo, piattaforma patrimoniale di asset digitali, è stata nominata primo Title Partner in assoluto dell’ATP 500 Dallas Open negli Stati Uniti ai sensi di un accordo pluriennale che prenderà il via nel 2026 mentre porta avanti la propria strategia di sviluppo del brand a lungo termine collaborando con importanti realtà sportive mondiali. La partnership è stata svelata a Dallas in occasione del debutto del brand Nexo Dallas Open e del rifacimento di due campi da tennis pubblici nel Texas settentrionale. Essendo uno dei soli due tornei ATP 500 negli Stati Uniti e l’unico campionato indoor dell’ATP Tour nel Paese, il Dallas Open posiziona Nexo all’interno di un ristretto gruppo di sponsor di alto livello di tornei ATP 500.

