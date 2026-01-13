LitePoint與聯發科技攜手加速「超高可靠性」無線連接新時代

美國加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球無線測試解決方案先進廠商LitePoint宣布，與聯發科技攜手開發Wi-Fi 8技術測試方案。此次合作將協助產品開發商加速Wi-Fi 8產品的設計驗證與量產，聚焦Wi-Fi 8「超高可靠性」特性，確保新一代無線晶片在極限通道環境下仍能提供低延遲的連接品質，滿足嚴苛的應用需求，同時支援新的人工智慧應用場景。

過去25年間，Wi-Fi技術發展重心聚焦於傳輸速率與用戶效能。然而，隨著基於IEEE 802.11bn標準的Wi-Fi 8問世，技術方向轉向提升可靠性與終端用戶體驗。Wi-Fi 8引入動態資源分配、進階編碼技術與接入點協調機制等關鍵創新，透過即時感知網路環境，自動調整資源配置以優化連線品質。

透過這項戰略合作，LitePoint與聯發科技將共同推動Wi-Fi 8技術的普及，協助產業邁入超高可靠性無線連接時代。合作內容不僅涵蓋測試解決方案，更將促進生態系統建設，為消費者帶來更穩定、高速的無線體驗。

LitePoint行銷副總裁Adam Smith表示：「LitePoint持續引領Wi-Fi產品測試創新，此次與聯發科技的合作進一步鞏固了我們在Wi-Fi測試領域的先進地位。我們的解決方案協助客戶快速驗證Wi-Fi 8的可靠度與效能，縮短產品上市時間，讓創新技術更快送達消費者手中。」

聯發科技聯通技術發展本部副總經理林俊佑表示：「聯發科技為推動Wi-Fi 8普及化，此次與LitePoint Wi-Fi 8合作驗證，雙方目前已完成物理層驗證，並於系統級別資料傳輸測試中達到理論峰值速率，為產業界 Wi-Fi 8 晶片方案奠定技術新基石，開創無線連網新世代。」 可點擊此處查閱聯發科技經由LitePoint IQxel-MX驗證的測試結果。

技術細節：

IQxel-MX在應對Wi-Fi 8（UHR）測試的複雜性方面具有獨特優勢。基於其在Wi-Fi 7領域的先進地位，IQxel-MX現支援Wi-Fi 8的先進特性，包括但不限於增強的調變與編碼方案（MCS）、分散式資源單元（dRU）、不等調變與長碼長低密度奇偶檢查（LDPC）碼。

IQxel-MX平台提供從早期研發特性分析到大量產的全面全生命週期測試能力。其產業領先的性能，加上能支援從現行標準直至Wi-Fi 8的無線連接能力，確保了客戶在不斷演變的無線領域中進行未來無憂的投資。

為加速產品上市時間，現成的IQfact+™軟體解決方案可針對領先晶片組提供客製化測試，並實現全面的設計驗證與快速量產，同時有效減少工程工作量。

供應資訊及更多詳情

IQxel-MX的Wi-Fi 8（802.11bn）測試能力現已正式推出。客戶可聯繫LitePoint業務代表獲取更多資訊。

關於LitePoint

LitePoint 專為全球的無線設備製造商，量身打造無線測試解決方案與服務，協助客戶確保其產品符合當代消費者的各項要求。作為無線測試領域的先進創新企業，LitePoint 的產品開箱即可測試全球最廣泛使用的無線晶片組。LitePoint 與全球領先的智慧型手機、平板電腦、個人電腦、無線存取點和晶片組製造商合作。LitePoint 總部設於加州矽谷，並在全球設有辦事處，是自動測試設備和工業自動化解決方案先進供應商 Teradyne（納斯達克股票代碼：TER）的全資子公司。